https://ria.ru/20241121/polsha-1984998874.html

Польша вернула на землю истребители, поднятые из-за якобы активности России

Польша вернула на землю истребители, поднятые из-за якобы активности России - РИА Новости, 21.11.2024

Польша вернула на землю истребители, поднятые из-за якобы активности России

Польские военные вернули на аэродромы истребители, поднятые из-за якобы активности российской авиации на украинском направлении, сообщает оперативное... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T14:02

2024-11-21T14:02

2024-11-21T14:02

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ВАРШАВА, 21 ноя - РИА Новости. Польские военные вернули на аэродромы истребители, поднятые из-за якобы активности российской авиации на украинском направлении, сообщает оперативное командование родов Вооруженных сил Польши. Ранее оперативное командование сообщило, что из-за якобы активности РФ в воздух поднята авиация Польши и НАТО. В соответствии с действующими процедурами оперативный командующий принял решение о том, чтобы привести в действие "все имеющиеся в его распоряжении силы и средства". По его словам, в Польше были подняты дежурные пары истребителей, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние повышенной готовности. "В связи с прекращением ударов авиации дальнего действия на Украине, действия польской и союзной авиации в польском воздушном пространстве были прекращены", - говорится в сообщении. Отмечается, что нарушений польского воздушного пространства зафиксировано не было. Привлекаемые силы и средства вернулись к стандартной оперативной деятельности. "Войско польское постоянно следит за ситуацией на территории Украины и находится в постоянной готовности обеспечить безопасность польского воздушного пространства", - добавляется в сообщении. В прошлый раз польские военные поднимали в воздух истребители по той же причине 17 ноября. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241121/mid-1984957176.html

https://ria.ru/20241119/sikorskiy-1984649291.html

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в мире, польша, россия, украина, дмитрий песков, нато, вооруженные силы украины