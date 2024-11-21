Польша вернула на землю истребители, поднятые из-за якобы активности России
Польша вернула на аэродромы истребители, поднятые из-за якобы активности России
Самолет МиГ-29А ВВС Польши. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 21 ноя - РИА Новости. Польские военные вернули на аэродромы истребители, поднятые из-за якобы активности российской авиации на украинском направлении, сообщает оперативное командование родов Вооруженных сил Польши.
Ранее оперативное командование сообщило, что из-за якобы активности РФ в воздух поднята авиация Польши и НАТО. В соответствии с действующими процедурами оперативный командующий принял решение о том, чтобы привести в действие "все имеющиеся в его распоряжении силы и средства". По его словам, в Польше были подняты дежурные пары истребителей, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние повышенной готовности.
"В связи с прекращением ударов авиации дальнего действия на Украине, действия польской и союзной авиации в польском воздушном пространстве были прекращены", - говорится в сообщении.
Отмечается, что нарушений польского воздушного пространства зафиксировано не было. Привлекаемые силы и средства вернулись к стандартной оперативной деятельности.
"Войско польское постоянно следит за ситуацией на территории Украины и находится в постоянной готовности обеспечить безопасность польского воздушного пространства", - добавляется в сообщении.
В прошлый раз польские военные поднимали в воздух истребители по той же причине 17 ноября.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.