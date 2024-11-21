Рейтинг@Mail.ru
Польша подняла истребители из-за якобы активности России - РИА Новости, 21.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:27 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/polsha-1984954017.html
Польша подняла истребители из-за якобы активности России
Польша подняла истребители из-за якобы активности России - РИА Новости, 21.11.2024
Польша подняла истребители из-за якобы активности России
Авиация Польши и НАТО второй раз на неделю поднята в воздух из-за якобы активности России, сообщает оперативное командование родов Вооруженных сил республики. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T10:27
2024-11-21T10:27
в мире
россия
польша
украина
дмитрий песков
нато
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1858001820_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_ecd654a4a277b456c3ec585c568c6019.jpg
ВАРШАВА, 21 ноя - РИА Новости. Авиация Польши и НАТО второй раз на неделю поднята в воздух из-за якобы активности России, сообщает оперативное командование родов Вооруженных сил республики. "В связи с очередной атакой Российской Федерации... в частности, на западе Украины, начата оперативная деятельность в нашем воздушном пространстве польских и союзных воздушных судов", - говорится в сообщении. В соответствии с действующими процедурами оперативный командующий принял решение о том, чтобы привести в действие "все имеющиеся в его распоряжении силы и средства". По его словам, в Польше были подняты дежурные пары истребителей, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние повышенной готовности. Польские военные заявили, что предпринятые меры направлены на "обеспечение безопасности на территориях, граничащих с уязвимыми районами". "Оперативное командование следит за текущей ситуацией, а подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию", - добавляется в сообщении. В прошлый раз польские военные поднимали в воздух истребители по той же причине 17 ноября. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241120/polsha-1984784760.html
https://ria.ru/20241120/kgb-1984916449.html
https://ria.ru/20241120/polsha-1984774847.html
россия
польша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1858001820_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_2c1f66d01939176e10e92e2203c9d2a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, польша, украина, дмитрий песков, нато, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Польша, Украина, Дмитрий Песков, НАТО, Вооруженные силы Украины
Польша подняла истребители из-за якобы активности России

Польша второй раз за неделю подняла истребители из-за якобы активности России

CC BY 4.0 / Julian Herzog / Polish Air Force Mikoyan-Gurevich MiG-29A Самолет МиГ-29А ВВС Польши
Самолет МиГ-29А ВВС Польши - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
CC BY 4.0 / Julian Herzog / Polish Air Force Mikoyan-Gurevich MiG-29A
Самолет МиГ-29А ВВС Польши. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 21 ноя - РИА Новости. Авиация Польши и НАТО второй раз на неделю поднята в воздух из-за якобы активности России, сообщает оперативное командование родов Вооруженных сил республики.
"В связи с очередной атакой Российской Федерации... в частности, на западе Украины, начата оперативная деятельность в нашем воздушном пространстве польских и союзных воздушных судов", - говорится в сообщении.
Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
Кандидат в президенты Польши призвал остановить конфликт на Украине
20 ноября, 11:57
В соответствии с действующими процедурами оперативный командующий принял решение о том, чтобы привести в действие "все имеющиеся в его распоряжении силы и средства". По его словам, в Польше были подняты дежурные пары истребителей, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние повышенной готовности.
Польские военные заявили, что предпринятые меры направлены на "обеспечение безопасности на территориях, граничащих с уязвимыми районами". "Оперативное командование следит за текущей ситуацией, а подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию", - добавляется в сообщении.
Здание КГБ Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
КГБ Белоруссии обвинил Польшу и Литву в содействии терроризму
20 ноября, 22:34
В прошлый раз польские военные поднимали в воздух истребители по той же причине 17 ноября.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
Глава МИД Польши пригрозил сократить число российских дипломатов в стране
20 ноября, 11:21
 
В миреРоссияПольшаУкраинаДмитрий ПесковНАТОВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала