Польша подняла истребители из-за якобы активности России
Польша второй раз за неделю подняла истребители из-за якобы активности России
Самолет МиГ-29А ВВС Польши. Архивное фото
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ВАРШАВА, 21 ноя - РИА Новости. Авиация Польши и НАТО второй раз на неделю поднята в воздух из-за якобы активности России, сообщает оперативное командование родов Вооруженных сил республики.
"В связи с очередной атакой Российской Федерации... в частности, на западе Украины, начата оперативная деятельность в нашем воздушном пространстве польских и союзных воздушных судов", - говорится в сообщении.
В соответствии с действующими процедурами оперативный командующий принял решение о том, чтобы привести в действие "все имеющиеся в его распоряжении силы и средства". По его словам, в Польше были подняты дежурные пары истребителей, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние повышенной готовности.
Польские военные заявили, что предпринятые меры направлены на "обеспечение безопасности на территориях, граничащих с уязвимыми районами". "Оперативное командование следит за текущей ситуацией, а подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию", - добавляется в сообщении.
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В прошлый раз польские военные поднимали в воздух истребители по той же причине 17 ноября.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.