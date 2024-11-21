https://ria.ru/20241121/podarki-1984922005.html

Россиян предупредили о схеме обмана с доставкой подарков

Россиян предупредили о схеме обмана с доставкой подарков - РИА Новости, 21.11.2024

Россиян предупредили о схеме обмана с доставкой подарков

Мошенники в погоне за чужими деньгами вынуждены идти на дополнительные денежные траты. Как это работает, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T02:17

2024-11-21T02:17

2024-11-21T02:17

pgr agency

общество

мошенничество

мошенники

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Мошенники в погоне за чужими деньгами вынуждены идти на дополнительные денежные траты. Как это работает, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела информационной безопасности PGR Agency Юрий Бастрыкин.Наиболее распространенная схема выглядит так: жертве присылают небольшой подарок, например, букет цветов через сервис доставки, а затем просят назвать смс-код для подтверждения получения.“На самом деле это код либо из банковского приложения, либо из госуслуг или подобной организации. С помощью него мошенники получают доступ к личному кабинету пользователя, чтобы списать деньги, взять на его имя кредит или совершить прочие махинации", — объясняет Бастрыкин.Он напомнил, что покупатель не обязан ничего подтверждать, если он сам это не заказывал. А если заказчик другой человек, то доставка привязана к его номеру телефона. И главное — никогда нельзя сообщать личные данные, включая коды из СМИ, неизвестным лицам, кем бы они ни представлялись.

https://ria.ru/20241116/moshenniki-1984103349.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

pgr agency, общество, мошенничество, мошенники