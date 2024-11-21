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Россиян предупредили о схеме обмана с доставкой подарков - РИА Новости, 21.11.2024
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02:17 21.11.2024
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Россиян предупредили о схеме обмана с доставкой подарков
Россиян предупредили о схеме обмана с доставкой подарков - РИА Новости, 21.11.2024
Россиян предупредили о схеме обмана с доставкой подарков
Мошенники в погоне за чужими деньгами вынуждены идти на дополнительные денежные траты. Как это работает, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T02:17
2024-11-21T02:17
pgr agency
общество
мошенничество
мошенники
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Мошенники в погоне за чужими деньгами вынуждены идти на дополнительные денежные траты. Как это работает, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела информационной безопасности PGR Agency Юрий Бастрыкин.Наиболее распространенная схема выглядит так: жертве присылают небольшой подарок, например, букет цветов через сервис доставки, а затем просят назвать смс-код для подтверждения получения.“На самом деле это код либо из банковского приложения, либо из госуслуг или подобной организации. С помощью него мошенники получают доступ к личному кабинету пользователя, чтобы списать деньги, взять на его имя кредит или совершить прочие махинации&quot;, — объясняет Бастрыкин.Он напомнил, что покупатель не обязан ничего подтверждать, если он сам это не заказывал. А если заказчик другой человек, то доставка привязана к его номеру телефона. И главное — никогда нельзя сообщать личные данные, включая коды из СМИ, неизвестным лицам, кем бы они ни представлялись.
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pgr agency, общество, мошенничество, мошенники
PGR agency, Общество, Мошенничество, мошенники
Россиян предупредили о схеме обмана с доставкой подарков

Эксперт Бастрыкин: мошенники разработали схему обмана с доставкой подарков

© Depositphotos.com / ArturVerkhovetskiyВручение подарка
Вручение подарка - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© Depositphotos.com / ArturVerkhovetskiy
Вручение подарка . Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Мошенники в погоне за чужими деньгами вынуждены идти на дополнительные денежные траты. Как это работает, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела информационной безопасности PGR Agency Юрий Бастрыкин.
Наиболее распространенная схема выглядит так: жертве присылают небольшой подарок, например, букет цветов через сервис доставки, а затем просят назвать смс-код для подтверждения получения.
«

“На самом деле это код либо из банковского приложения, либо из госуслуг или подобной организации. С помощью него мошенники получают доступ к личному кабинету пользователя, чтобы списать деньги, взять на его имя кредит или совершить прочие махинации", — объясняет Бастрыкин.

Он напомнил, что покупатель не обязан ничего подтверждать, если он сам это не заказывал. А если заказчик другой человек, то доставка привязана к его номеру телефона. И главное — никогда нельзя сообщать личные данные, включая коды из СМИ, неизвестным лицам, кем бы они ни представлялись.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
Мошенники придумали двухэтапную схему для взлома аккаунтов на "Госуслугах"
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PGR agencyОбществоМошенничествомошенники
 
 
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