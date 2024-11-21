Россиян предупредили о схеме обмана с доставкой подарков
Эксперт Бастрыкин: мошенники разработали схему обмана с доставкой подарков
© Depositphotos.com / ArturVerkhovetskiyВручение подарка
© Depositphotos.com / ArturVerkhovetskiy
Вручение подарка . Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Мошенники в погоне за чужими деньгами вынуждены идти на дополнительные денежные траты. Как это работает, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела информационной безопасности PGR Agency Юрий Бастрыкин.
Наиболее распространенная схема выглядит так: жертве присылают небольшой подарок, например, букет цветов через сервис доставки, а затем просят назвать смс-код для подтверждения получения.
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“На самом деле это код либо из банковского приложения, либо из госуслуг или подобной организации. С помощью него мошенники получают доступ к личному кабинету пользователя, чтобы списать деньги, взять на его имя кредит или совершить прочие махинации", — объясняет Бастрыкин.
Он напомнил, что покупатель не обязан ничего подтверждать, если он сам это не заказывал. А если заказчик другой человек, то доставка привязана к его номеру телефона. И главное — никогда нельзя сообщать личные данные, включая коды из СМИ, неизвестным лицам, кем бы они ни представлялись.