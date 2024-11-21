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В Дагестане раскрыли крупную финансовую пирамиду - РИА Новости, 21.11.2024
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00:32 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/piramida-1984922119.html
В Дагестане раскрыли крупную финансовую пирамиду
В Дагестане раскрыли крупную финансовую пирамиду - РИА Новости, 21.11.2024
В Дагестане раскрыли крупную финансовую пирамиду
Правоохранительные органы в Дагестане раскрыли крупное мошенничество со стороны коммерческой фирмы, которая, действуя по принципу финансовой пирамиды, привлекла РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T00:32
2024-11-21T00:32
происшествия
махачкала
россия
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МАХАЧКАЛА, 21 ноя - РИА Новости. Правоохранительные органы в Дагестане раскрыли крупное мошенничество со стороны коммерческой фирмы, которая, действуя по принципу финансовой пирамиды, привлекла более 200 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе МВД республики. "Сотрудники отдела по борьбе с киберпреступлениями МВД Дагестана совместно с коллегами из силового блока региона раскрыли крупное мошенничество в инвестиционной сфере. Правоохранителями, по фактам многочисленных обращений граждан, прекращена деятельность коммерческой организации, которая действовала по принципу финансовой пирамиды. Приблизительная сумма привлеченных денежных средств свыше 200 миллионов рублей", – говорится в сообщении. По данным ведомства, правоохранители выявили, что фирма, зарегистрированная как бренд реализации женской одежды и организации фотосессий, брала у людей деньги в качестве инвестиционных вкладов в недвижимость и бизнес, гарантируя высокую доходность. Для этого была создана страница в популярной соцсети, которую активно продвигала целая команда нанятых работников. Отмечается, что затем руководитель организации, 27-летняя жительница Махачкалы, "реинвестировала" полученные средства и покупала готовые бизнес-проекты, которые оформляла на свое имя. Инвесторам обещанные деньги выплачивали за счет привлечения средств новых клиентов, добавили в МВД по республике. Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 172.2 (организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества) и части 4 статьи 159 (мошенничество) УК РФ.
https://ria.ru/20241118/ekstraditsiya-1984321189.html
https://ria.ru/20240808/putin-1965046914.html
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происшествия, махачкала, россия
Происшествия, Махачкала, Россия
В Дагестане раскрыли крупную финансовую пирамиду

В Дагестане раскрыли финансовую пирамиду с оборотом более 200 миллионов рублей

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МАХАЧКАЛА, 21 ноя - РИА Новости. Правоохранительные органы в Дагестане раскрыли крупное мошенничество со стороны коммерческой фирмы, которая, действуя по принципу финансовой пирамиды, привлекла более 200 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе МВД республики.
"Сотрудники отдела по борьбе с киберпреступлениями МВД Дагестана совместно с коллегами из силового блока региона раскрыли крупное мошенничество в инвестиционной сфере. Правоохранителями, по фактам многочисленных обращений граждан, прекращена деятельность коммерческой организации, которая действовала по принципу финансовой пирамиды. Приблизительная сумма привлеченных денежных средств свыше 200 миллионов рублей", – говорится в сообщении.
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По данным ведомства, правоохранители выявили, что фирма, зарегистрированная как бренд реализации женской одежды и организации фотосессий, брала у людей деньги в качестве инвестиционных вкладов в недвижимость и бизнес, гарантируя высокую доходность. Для этого была создана страница в популярной соцсети, которую активно продвигала целая команда нанятых работников.
Отмечается, что затем руководитель организации, 27-летняя жительница Махачкалы, "реинвестировала" полученные средства и покупала готовые бизнес-проекты, которые оформляла на свое имя.
Инвесторам обещанные деньги выплачивали за счет привлечения средств новых клиентов, добавили в МВД по республике.
Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 172.2 (организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества) и части 4 статьи 159 (мошенничество) УК РФ.
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