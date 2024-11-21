https://ria.ru/20241121/peskov-1985089981.html
Песков ответил на вопрос об испытаниях ракеты средней дальности
Песков ответил на вопрос об испытаниях ракеты средней дальности - РИА Новости, 22.11.2024
Песков ответил на вопрос об испытаниях ракеты средней дальности
Россия никого не должна была ставить в известность об испытаниях ракеты средней дальности, таких обязательств нет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-21T21:21
2024-11-21T21:21
2024-11-22T00:42
россия
дмитрий песков
владимир путин
ракета "орешник"
первый запуск ракеты "орешник"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_0:96:3072:1824_1920x0_80_0_0_7f4c69167dc4c5bed9b5061a05c35f97.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Россия никого не должна была ставить в известность об испытаниях ракеты средней дальности, таких обязательств нет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Россия никого не должна была ставить в известность, потому что речь идет о ракете средней дальности. У России нет таких обязательств", - сказал Песков.В четверг президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник".
https://ria.ru/20241121/peskov-1985089539.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_5ad4f75aa9de4f4e5650dcc831704ed9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, владимир путин, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник"
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Ракета "Орешник", Первый запуск ракеты "Орешник"
Песков ответил на вопрос об испытаниях ракеты средней дальности
Песков: Россия не должна была объявлять об испытаниях ракеты средней дальности