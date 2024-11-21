https://ria.ru/20241121/peskov-1985089981.html

Песков ответил на вопрос об испытаниях ракеты средней дальности

Песков ответил на вопрос об испытаниях ракеты средней дальности - РИА Новости, 22.11.2024

Песков ответил на вопрос об испытаниях ракеты средней дальности

Россия никого не должна была ставить в известность об испытаниях ракеты средней дальности, таких обязательств нет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 22.11.2024

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2024-11-22T00:42

россия

дмитрий песков

владимир путин

ракета "орешник"

первый запуск ракеты "орешник"

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Россия никого не должна была ставить в известность об испытаниях ракеты средней дальности, таких обязательств нет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Россия никого не должна была ставить в известность, потому что речь идет о ракете средней дальности. У России нет таких обязательств", - сказал Песков.В четверг президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник".

https://ria.ru/20241121/peskov-1985089539.html

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россия, дмитрий песков, владимир путин, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник"