https://ria.ru/20241121/peskov-1985089539.html

Путин остается открытым для мирного решения конфликта, заявил Песков

Путин остается открытым для мирного решения конфликта, заявил Песков - РИА Новости, 22.11.2024

Путин остается открытым для мирного решения конфликта, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин остается открытым для всех контактов для мирного урегулирования конфликта, о чем сказал в заявлении, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-21T21:17

2024-11-21T21:17

2024-11-22T00:43

дмитрий песков

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

украина

ракета "орешник"

первый запуск ракеты "орешник"

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин остается открытым для всех контактов для мирного урегулирования конфликта, о чем сказал в заявлении, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Путин в четверг выступил с обращением после применения по территории РФ западных дальнобойных ракет. Он сообщил об испытаниях новейшей ракеты средней дальности "Орешник"."Путин в самом заявлении сказал, что он остается открытым для всех контактов для мирного урегулирования конфликта", - сказал Песков.

https://ria.ru/20241121/peskov-1985089981.html

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