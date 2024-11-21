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Путин остается открытым для мирного решения конфликта, заявил Песков - РИА Новости, 22.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:17 21.11.2024 (обновлено: 00:43 22.11.2024)
https://ria.ru/20241121/peskov-1985089539.html
Путин остается открытым для мирного решения конфликта, заявил Песков
Путин остается открытым для мирного решения конфликта, заявил Песков - РИА Новости, 22.11.2024
Путин остается открытым для мирного решения конфликта, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин остается открытым для всех контактов для мирного урегулирования конфликта, о чем сказал в заявлении, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-21T21:17
2024-11-22T00:43
дмитрий песков
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
украина
ракета "орешник"
первый запуск ракеты "орешник"
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин остается открытым для всех контактов для мирного урегулирования конфликта, о чем сказал в заявлении, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Путин в четверг выступил с обращением после применения по территории РФ западных дальнобойных ракет. Он сообщил об испытаниях новейшей ракеты средней дальности "Орешник"."Путин в самом заявлении сказал, что он остается открытым для всех контактов для мирного урегулирования конфликта", - сказал Песков.
https://ria.ru/20241121/peskov-1985089981.html
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дмитрий песков, россия, владимир путин, украина, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник"
Дмитрий Песков, Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Украина, Ракета "Орешник", Первый запуск ракеты "Орешник"
Путин остается открытым для мирного решения конфликта, заявил Песков

Песков: Путин остается открытым для мирного урегулирования украинского конфликта

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Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин остается открытым для всех контактов для мирного урегулирования конфликта, о чем сказал в заявлении, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин в четверг выступил с обращением после применения по территории РФ западных дальнобойных ракет. Он сообщил об испытаниях новейшей ракеты средней дальности "Орешник".
"Путин в самом заявлении сказал, что он остается открытым для всех контактов для мирного урегулирования конфликта", - сказал Песков.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
Песков ответил на вопрос об испытаниях ракеты средней дальности
Вчера, 21:21
 
Специальная военная операция на УкраинеДмитрий ПесковРоссияВладимир ПутинУкраинаРакета "Орешник"Первый запуск ракеты "Орешник"
 
 
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