https://ria.ru/20241121/peskov-1985089539.html
Путин остается открытым для мирного решения конфликта, заявил Песков
Путин остается открытым для мирного решения конфликта, заявил Песков - РИА Новости, 22.11.2024
Путин остается открытым для мирного решения конфликта, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин остается открытым для всех контактов для мирного урегулирования конфликта, о чем сказал в заявлении, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-21T21:17
2024-11-21T21:17
2024-11-22T00:43
дмитрий песков
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
украина
ракета "орешник"
первый запуск ракеты "орешник"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149410/90/1494109011_0:452:2663:1950_1920x0_80_0_0_b8fb02cb5ab96fed452164e093a5ea2e.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин остается открытым для всех контактов для мирного урегулирования конфликта, о чем сказал в заявлении, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Путин в четверг выступил с обращением после применения по территории РФ западных дальнобойных ракет. Он сообщил об испытаниях новейшей ракеты средней дальности "Орешник"."Путин в самом заявлении сказал, что он остается открытым для всех контактов для мирного урегулирования конфликта", - сказал Песков.
https://ria.ru/20241121/peskov-1985089981.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149410/90/1494109011_0:51:2663:2048_1920x0_80_0_0_effbf35cd990a93708e5535df4b0cc5b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, россия, владимир путин, украина, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник"
Дмитрий Песков, Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Украина, Ракета "Орешник", Первый запуск ракеты "Орешник"
Путин остается открытым для мирного решения конфликта, заявил Песков
Песков: Путин остается открытым для мирного урегулирования украинского конфликта