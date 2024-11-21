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Песков переадресовал военным вопрос о новых ударах по украинским объектам - РИА Новости, 21.11.2024
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13:05 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/peskov-1984987653.html
Песков переадресовал военным вопрос о новых ударах по украинским объектам
Песков переадресовал военным вопрос о новых ударах по украинским объектам - РИА Новости, 21.11.2024
Песков переадресовал военным вопрос о новых ударах по украинским объектам
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал российским военным вопрос журналистов о том, стоит ли Украине ожидать более мощных атак с применением РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T13:05
2024-11-21T13:05
россия
украина
брянская область
дмитрий песков
владимир путин
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евросоюз
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал российским военным вопрос журналистов о том, стоит ли Украине ожидать более мощных атак с применением нового оружия после известий об использовании Киевом ракет ATACMS. "Это вопрос к нашим военным", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов. В среду газета Times со ссылкой на источники в британском правительстве сообщала о том, что США, как ожидается, разрешат Украине использовать британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для ударов вглубь территории РФ, поскольку Вашингтон больше не имеет возражений по этому вопросу. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель утверждает, что такое разрешение касается ударов по РФ в радиусе 300 километров. Украинские СМИ РБК-Украина и "Цензор.НЕТ" 19 ноября написали, что ВСУ впервые нанесли удар баллистическими ракетами ATACMS по территории России в международно признанных границах. Однако позднее украинский телеканал "24 канал" сообщил, что в Генштабе ВСУ не подтвердили эту информацию. Позднее Минобороны РФ сообщило, что ВСУ в ночь на 19 ноября нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области. По данным ведомства, в результате противоракетного боя боевыми расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь" пять ракет сбиты, одна повреждена. Фрагменты ракеты упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего возник пожар, который был оперативно ликвидирован. Жертв и разрушений нет. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя использование ракет ATACMS по территории Брянской области, заявил, что это сигнал о том, что на Западе хотят эскалации. До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ. Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.
https://ria.ru/20241119/ukraina-1984626061.html
https://ria.ru/20241119/kreml-1984555977.html
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россия, украина, брянская область, дмитрий песков, владимир путин, джо байден, вооруженные силы украины, евросоюз, с-400 «триумф», безопасность
Россия, Украина, Брянская область, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, С-400 «Триумф», Безопасность
Песков переадресовал военным вопрос о новых ударах по украинским объектам

Песков переадресовал военным вопрос о том, ожидать ли Украине более мощных атак

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента Дмитрий Песков на Фестивале новых медиа
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на Фестивале новых медиа - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на Фестивале новых медиа . Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал российским военным вопрос журналистов о том, стоит ли Украине ожидать более мощных атак с применением нового оружия после известий об использовании Киевом ракет ATACMS.
"Это вопрос к нашим военным", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
В ВСУ не подтвердили данные об ударах АTACMS вглубь России
19 ноября, 15:06
В среду газета Times со ссылкой на источники в британском правительстве сообщала о том, что США, как ожидается, разрешат Украине использовать британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для ударов вглубь территории РФ, поскольку Вашингтон больше не имеет возражений по этому вопросу.
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель утверждает, что такое разрешение касается ударов по РФ в радиусе 300 километров.
Украинские СМИ РБК-Украина и "Цензор.НЕТ" 19 ноября написали, что ВСУ впервые нанесли удар баллистическими ракетами ATACMS по территории России в международно признанных границах. Однако позднее украинский телеканал "24 канал" сообщил, что в Генштабе ВСУ не подтвердили эту информацию.
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
В Кремле прокомментировали сообщения о намерении Киева применить ATACMS
19 ноября, 11:41
Позднее Минобороны РФ сообщило, что ВСУ в ночь на 19 ноября нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области. По данным ведомства, в результате противоракетного боя боевыми расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь" пять ракет сбиты, одна повреждена. Фрагменты ракеты упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего возник пожар, который был оперативно ликвидирован. Жертв и разрушений нет.
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя использование ракет ATACMS по территории Брянской области, заявил, что это сигнал о том, что на Западе хотят эскалации.
До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ.
Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
Песков: Кремль обратил внимание на публикации по ударам вглубь России
18 ноября, 12:32
 
РоссияУкраинаБрянская областьДмитрий ПесковВладимир ПутинДжо БайденВооруженные силы УкраиныЕвросоюзС-400 «Триумф»Безопасность
 
 
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