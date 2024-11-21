https://ria.ru/20241121/peskov-1984973478.html

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о якобы запуске МБР

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о якобы запуске МБР - РИА Новости, 21.11.2024

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о якобы запуске МБР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал Минобороны вопрос о якобы запуске Россией межконтинентальной баллистической ракеты. РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T12:11

2024-11-21T12:11

2024-11-21T16:31

россия

безопасность

дмитрий песков

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал Минобороны вопрос о якобы запуске Россией межконтинентальной баллистической ракеты."Нет, вы знаете, я рекомендую обращаться к военным. Сейчас мне по этой теме нечего сказать", — заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, могут ли в Кремле подтвердить информацию о якобы запуске Россией межконтинентальной баллистической ракеты.

https://ria.ru/20241029/minoborony-1980761942.html

россия

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Дарья Буймова

россия, безопасность, дмитрий песков