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Песков переадресовал в Минобороны вопрос о якобы запуске МБР - РИА Новости, 21.11.2024
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12:11 21.11.2024 (обновлено: 16:31 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/peskov-1984973478.html
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о якобы запуске МБР
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о якобы запуске МБР - РИА Новости, 21.11.2024
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о якобы запуске МБР
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал Минобороны вопрос о якобы запуске Россией межконтинентальной баллистической ракеты. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T12:11
2024-11-21T16:31
россия
безопасность
дмитрий песков
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал Минобороны вопрос о якобы запуске Россией межконтинентальной баллистической ракеты."Нет, вы знаете, я рекомендую обращаться к военным. Сейчас мне по этой теме нечего сказать", — заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, могут ли в Кремле подтвердить информацию о якобы запуске Россией межконтинентальной баллистической ракеты.
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россия, безопасность, дмитрий песков
Россия, Безопасность, Дмитрий Песков
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о якобы запуске МБР

Песков переадресовал Минобороны вопрос о якобы запуске баллистической ракеты

© Минобороны РФПуск МБР "Ярс" с космодрома Плесецк
Пуск МБР Ярс с космодрома Плесецк - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© Минобороны РФ
Пуск МБР "Ярс" с космодрома Плесецк. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал Минобороны вопрос о якобы запуске Россией межконтинентальной баллистической ракеты.
"Нет, вы знаете, я рекомендую обращаться к военным. Сейчас мне по этой теме нечего сказать", — заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, могут ли в Кремле подтвердить информацию о якобы запуске Россией межконтинентальной баллистической ракеты.
Пуски МБР Ярс и Булава в ходе тренировки стратегических сил ядерного сдерживания - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
Появились кадры пусков МБР "Ярс" и "Булава" на тренировке сил сдерживания
29 октября, 17:44
 
РоссияБезопасностьДмитрий Песков
 
 
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