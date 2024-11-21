Администрация Байдена подстегивает конфликт на Украине, заявил Песков
Песков: администрация Байдена подливает масло в конфликт на Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Уходящая администрация президента США Джо Байдена продолжает подливать масло в огонь конфликта на Украине, происходит новая эскалация, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Происходит новая эскалация. Это очень безответственная позиция, которой занимается уходящая администрация США. Они продолжают подливать масло в огонь украинского конфликта, всячески препятствуя хоть какой-то динамике на его завершение и используя при этом Украину как инструмент в своих руках, в своей войне с Российской Федерацией", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о якобы применении ракет Storm Shadow по целям на территории России.
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В среду газета Times со ссылкой на источники в британском правительстве сообщала о том, что США, как ожидается, разрешат Украине использовать британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для ударов вглубь территории РФ, поскольку Вашингтон больше не имеет возражений по этому вопросу.
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель утверждает, что такое разрешение касается ударов по РФ в радиусе 300 километров.
Позднее Минобороны РФ сообщило, что ВСУ в ночь на 19 ноября нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области. По данным ведомства, в результате противоракетного боя боевыми расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь" пять ракет сбиты, одна повреждена. Фрагменты ракеты упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего возник пожар, который был оперативно ликвидирован. Жертв и разрушений нет.
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя использование ракет ATACMS по территории Брянской области, заявил, что это сигнал о том, что на Западе хотят эскалации.
До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ.
Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.
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