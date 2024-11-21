https://ria.ru/20241121/peskov-1984972708.html
Путин провел международный телефонный разговор, сообщил Песков
Путин провел международный телефонный разговор, сообщил Песков - РИА Новости, 21.11.2024
Путин провел международный телефонный разговор, сообщил Песков
Президент России Владимир Путин в четверг провел международный телефонный разговор, Кремль позднее проинформирует о нем, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T12:07
2024-11-21T12:07
2024-11-21T12:08
владимир путин
политика
россия
дмитрий песков
даниил егоров
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг провел международный телефонный разговор, Кремль позднее проинформирует о нем, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Путин работает сегодня в Кремле. Мы сообщим скоро о международном телефонном разговоре, который был у президента", - сказал он журналистам.Песков также рассказал, что по случаю Дня работников налоговых органов в четверг у президента с докладом был глава Федеральной налоговой службы РФ Даниил Егоров."Затем продолжаются у президента обычные текущие встречи и совещания", - добавил он.
https://ria.ru/20241117/scholts-1984261219.html
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владимир путин, политика, россия, дмитрий песков, даниил егоров
Владимир Путин, Политика, Россия, Дмитрий Песков, Даниил Егоров
Путин провел международный телефонный разговор, сообщил Песков
Песков: Путин провел международный телефонный разговор, Кремль расскажет о нем