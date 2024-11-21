https://ria.ru/20241121/peskov-1984972708.html

Путин провел международный телефонный разговор, сообщил Песков

Путин провел международный телефонный разговор, сообщил Песков - РИА Новости, 21.11.2024

Путин провел международный телефонный разговор, сообщил Песков

Президент России Владимир Путин в четверг провел международный телефонный разговор, Кремль позднее проинформирует о нем, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T12:07

2024-11-21T12:07

2024-11-21T12:08

владимир путин

политика

россия

дмитрий песков

даниил егоров

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг провел международный телефонный разговор, Кремль позднее проинформирует о нем, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Путин работает сегодня в Кремле. Мы сообщим скоро о международном телефонном разговоре, который был у президента", - сказал он журналистам.Песков также рассказал, что по случаю Дня работников налоговых органов в четверг у президента с докладом был глава Федеральной налоговой службы РФ Даниил Егоров."Затем продолжаются у президента обычные текущие встречи и совещания", - добавил он.

https://ria.ru/20241117/scholts-1984261219.html

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2024

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владимир путин, политика, россия, дмитрий песков, даниил егоров