https://ria.ru/20241121/peskov-1984972421.html

Песков напомнил об обязательствах России перед Белоруссией

Песков напомнил об обязательствах России перед Белоруссией - РИА Новости, 21.11.2024

Песков напомнил об обязательствах России перед Белоруссией

Россия несет обязательства по обеспечению безопасности Белоруссии в рамках Союзного государства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T12:06

2024-11-21T12:06

2024-11-21T12:11

союзное государство

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Россия несет обязательства по обеспечению безопасности Белоруссии в рамках Союзного государства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам."В рамках Союзного государства мы несем обязательства по обеспечению безопасности союзной Белоруссии. И Союзное государство - эти обязательства неоднократно фигурируют в основах нашей ядерной политики, недавно опубликованной", - напомнил Песков.Ранее глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя расследование белорусских журналистов, заявил, что западники пытаются открыть второй фронт в Белоруссии с целью создания нового антироссийского плацдарма, но подобные планы захлебнутся, Москве и Минску есть чем ответить. Слуцкий напомнил, что обновленная ядерная доктрина РФ прямо гласит, что в случае агрессии против Белоруссии как участника Союзного государства Россия может применить в ответ ядерное оружие.

https://ria.ru/20241121/rossiya-1984932248.html

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союзное государство, дмитрий песков, госдума рф, леонид слуцкий (политик), москва, белоруссия, россия, в мире