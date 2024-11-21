https://ria.ru/20241121/peskov-1984972421.html
Песков напомнил об обязательствах России перед Белоруссией
Песков напомнил об обязательствах России перед Белоруссией - РИА Новости, 21.11.2024
Песков напомнил об обязательствах России перед Белоруссией
Россия несет обязательства по обеспечению безопасности Белоруссии в рамках Союзного государства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T12:06
2024-11-21T12:06
2024-11-21T12:11
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Россия несет обязательства по обеспечению безопасности Белоруссии в рамках Союзного государства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам."В рамках Союзного государства мы несем обязательства по обеспечению безопасности союзной Белоруссии. И Союзное государство - эти обязательства неоднократно фигурируют в основах нашей ядерной политики, недавно опубликованной", - напомнил Песков.Ранее глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя расследование белорусских журналистов, заявил, что западники пытаются открыть второй фронт в Белоруссии с целью создания нового антироссийского плацдарма, но подобные планы захлебнутся, Москве и Минску есть чем ответить. Слуцкий напомнил, что обновленная ядерная доктрина РФ прямо гласит, что в случае агрессии против Белоруссии как участника Союзного государства Россия может применить в ответ ядерное оружие.
https://ria.ru/20241121/rossiya-1984932248.html
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союзное государство, дмитрий песков, госдума рф, леонид слуцкий (политик), москва, белоруссия, россия, в мире
Союзное государство, Союзное государство, Дмитрий Песков, Госдума РФ, Леонид Слуцкий (политик), Москва, Белоруссия, Россия, В мире
Песков напомнил об обязательствах России перед Белоруссией
Песков: Россия несет обязательства по обеспечению безопасности Белоруссии