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Песков рассказал о работе по оказанию помощи пострадавшим от атак ВСУ - РИА Новости, 21.11.2024
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08:36 21.11.2024 (обновлено: 08:38 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/peskov-1984938897.html
Песков рассказал о работе по оказанию помощи пострадавшим от атак ВСУ
Песков рассказал о работе по оказанию помощи пострадавшим от атак ВСУ - РИА Новости, 21.11.2024
Песков рассказал о работе по оказанию помощи пострадавшим от атак ВСУ
Работа по оказанию помощи пострадавшим от атак ВСУ ведется днем и ночью, активнее всех работают губернаторы, которые занимаются отдельно каждым случаем, заявил... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T08:36
2024-11-21T08:38
вооруженные силы украины
общество
здоровье - общество
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Работа по оказанию помощи пострадавшим от атак ВСУ ведется днем и ночью, активнее всех работают губернаторы, которые занимаются отдельно каждым случаем, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Здесь активно работают регионы, где это происходит, главы регионов, и, конечно же, их поддерживает федеральный центр. Многие регионы, которые так или иначе страдают от таких атак получают дополнительную денежную помощь из бюджета страны", - сказал Песков в интервью агентству, отвечая на вопрос про помощь пострадавшим.Он отметил, что активнее всех работают главы регионов."Они, действительно, работают днем и ночью, занимаются каждым конкретно взятым человеком, который попал в сложную ситуацию, и, действительно, каждый человек получает помощь. И принимаются экстренные меры по восстановлению жилья, тем более, когда холодно. Работа ведется днем и ночью", - добавил Песков.
https://ria.ru/20241120/obstrel-1984914043.html
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вооруженные силы украины, общество, здоровье - общество, россия, дмитрий песков
Вооруженные силы Украины, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Дмитрий Песков
Песков рассказал о работе по оказанию помощи пострадавшим от атак ВСУ

Песков: работа по оказанию помощи пострадавшим от атак ВСУ идет днем и ночью

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия обстрела Белгородской области со стороны ВСУ
Последствия обстрела Белгородской области со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия обстрела Белгородской области со стороны ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Работа по оказанию помощи пострадавшим от атак ВСУ ведется днем и ночью, активнее всех работают губернаторы, которые занимаются отдельно каждым случаем, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Здесь активно работают регионы, где это происходит, главы регионов, и, конечно же, их поддерживает федеральный центр. Многие регионы, которые так или иначе страдают от таких атак получают дополнительную денежную помощь из бюджета страны", - сказал Песков в интервью агентству, отвечая на вопрос про помощь пострадавшим.
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Он отметил, что активнее всех работают главы регионов.
"Они, действительно, работают днем и ночью, занимаются каждым конкретно взятым человеком, который попал в сложную ситуацию, и, действительно, каждый человек получает помощь. И принимаются экстренные меры по восстановлению жилья, тем более, когда холодно. Работа ведется днем и ночью", - добавил Песков.
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Вооруженные силы УкраиныОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияДмитрий Песков
 
 
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