https://ria.ru/20241121/perm-1984999979.html
Обвиняемую в убийстве сына в Перми признали вменяемой
Обвиняемую в убийстве сына в Перми признали вменяемой - РИА Новости, 21.11.2024
Обвиняемую в убийстве сына в Перми признали вменяемой
Обвиняемая в убийстве девятилетнего сына, тело которого нашли в чемодане в Перми, признана вменяемой по результатам психолого-психиатрической экспертизы,... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T14:10
2024-11-21T14:10
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ПЕРМЬ, 21 ноя - РИА Новости. Обвиняемая в убийстве девятилетнего сына, тело которого нашли в чемодане в Перми, признана вменяемой по результатам психолого-психиатрической экспертизы, сообщил РИА Новости осведомленный источник. "Экспертиза завершена, женщина признана вменяемой. Вероятно, в начале следующего года, в январе, дело будет завершено", - пояснил он.В пермском управлении СК РФ подтвердили информацию о результатах стационарной психолого-психиатрической судебной экспертизы. "Обвиняемая признана вменяемой, она способна в полной мере осознавать характер совершаемых ею действий и руководить ими. Расследование уголовного дела продолжается", - сказали в ведомстве.В Перми в середине июня рядом с мусорными контейнерами на улице Монастырской был найден чемодан с телом девятилетнего ребёнка. После ЧП правоохранители задержали 34-летнюю мать мальчика. Женщина была арестована, ей предъявили обвинение в убийстве сына.Во время избрания меры пресечения обвиняемой Ирине Шатовой представитель СУСК РФ по Пермскому краю заявлял, что женщина испытывала психопатическую привязанность к ребёнку, его смерть она могла воспринимать как суицид. Ведомство также сообщало, что женщина на допросе признала вину в убийстве.Шатову отправили на психолого-психиатрическую экспертизу. Подобное исследование обычно назначается для того, чтобы определить адекватность человека, его психическое здоровье.
https://ria.ru/20240715/ubijstvo-1959805118.html
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происшествия, пермь, россия, пермский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермь, Россия, Пермский край, Следственный комитет России (СК РФ)
Обвиняемую в убийстве сына в Перми признали вменяемой
Обвиняемую в убийстве сына, найденного в чемодане в Перми, признали вменяемой
ПЕРМЬ, 21 ноя - РИА Новости. Обвиняемая в убийстве девятилетнего сына, тело которого нашли в чемодане в Перми, признана вменяемой по результатам психолого-психиатрической экспертизы, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
"Экспертиза завершена, женщина признана вменяемой. Вероятно, в начале следующего года, в январе, дело будет завершено", - пояснил он.
В пермском управлении СК РФ
подтвердили информацию о результатах стационарной психолого-психиатрической судебной экспертизы. "Обвиняемая признана вменяемой, она способна в полной мере осознавать характер совершаемых ею действий и руководить ими. Расследование уголовного дела продолжается", - сказали в ведомстве.
В Перми в середине июня рядом с мусорными контейнерами на улице Монастырской был найден чемодан с телом девятилетнего ребёнка. После ЧП правоохранители задержали 34-летнюю мать мальчика. Женщина была арестована, ей предъявили обвинение в убийстве сына.
Во время избрания меры пресечения обвиняемой Ирине Шатовой представитель СУСК РФ по Пермскому краю
заявлял, что женщина испытывала психопатическую привязанность к ребёнку, его смерть она могла воспринимать как суицид. Ведомство также сообщало, что женщина на допросе признала вину в убийстве.
Шатову отправили на психолого-психиатрическую экспертизу. Подобное исследование обычно назначается для того, чтобы определить адекватность человека, его психическое здоровье.