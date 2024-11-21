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ВС России уничтожили понтонную переправу ВСУ через Северский Донец - РИА Новости, 21.11.2024
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10:00 21.11.2024 (обновлено: 18:47 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/pereprava-1984949067.html
ВС России уничтожили понтонную переправу ВСУ через Северский Донец
ВС России уничтожили понтонную переправу ВСУ через Северский Донец - РИА Новости, 21.11.2024
ВС России уничтожили понтонную переправу ВСУ через Северский Донец
Российские военные нанесли удар ракетой Х-38 по понтонной переправе ВСУ через реку Северский Донец на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T10:00
2024-11-21T18:47
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Российские военные нанесли удар ракетой Х-38 по понтонной переправе ВСУ через реку Северский Донец на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны."В результате точного попадания переправа уничтожена", — подчеркнули в ведомстве.Минобороны также опубликовало видеокадры атаки.Как сообщал РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма, мотострелковые подразделения улучшили положение по переднему краю. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации они ударили по позициям ВСУ в районе некоторых населенных пунктов, включая Торское и Терны, на краснолиманском участке фронта.
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96
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7 495 645-6601
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Уничтожение понтонной переправы ВСУ через реку Северский Донец на Краснолиманском направлении
Российские войска ударом ракеты Х-38 уничтожили понтонную переправу ВСУ через реку Северский Донец на краснолиманском направлении, сообщило Минобороны
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России уничтожили понтонную переправу ВСУ через Северский Донец

ВС России ракетой Х-38 уничтожили понтонную переправу ВСУ через Северский Донец

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Российские военные нанесли удар ракетой Х-38 по понтонной переправе ВСУ через реку Северский Донец на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны.
"В результате точного попадания переправа уничтожена", — подчеркнули в ведомстве.
Минобороны также опубликовало видеокадры атаки.
Как сообщал РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма, мотострелковые подразделения улучшили положение по переднему краю. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации они ударили по позициям ВСУ в районе некоторых населенных пунктов, включая Торское и Терны, на краснолиманском участке фронта.
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