https://ria.ru/20241121/pereprava-1984949067.html
ВС России уничтожили понтонную переправу ВСУ через Северский Донец
ВС России уничтожили понтонную переправу ВСУ через Северский Донец - РИА Новости, 21.11.2024
ВС России уничтожили понтонную переправу ВСУ через Северский Донец
Российские военные нанесли удар ракетой Х-38 по понтонной переправе ВСУ через реку Северский Донец на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T10:00
2024-11-21T10:00
2024-11-21T18:47
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Российские военные нанесли удар ракетой Х-38 по понтонной переправе ВСУ через реку Северский Донец на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны."В результате точного попадания переправа уничтожена", — подчеркнули в ведомстве.Минобороны также опубликовало видеокадры атаки.Как сообщал РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма, мотострелковые подразделения улучшили положение по переднему краю. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации они ударили по позициям ВСУ в районе некоторых населенных пунктов, включая Торское и Терны, на краснолиманском участке фронта.
https://ria.ru/20241121/zayavlenie-1984940737.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Уничтожение понтонной переправы ВСУ через реку Северский Донец на Краснолиманском направлении
Российские войска ударом ракеты Х-38 уничтожили понтонную переправу ВСУ через реку Северский Донец на краснолиманском направлении, сообщило Минобороны
2024-11-21T10:00
true
PT0M07S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России уничтожили понтонную переправу ВСУ через Северский Донец
ВС России ракетой Х-38 уничтожили понтонную переправу ВСУ через Северский Донец
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Российские военные нанесли удар ракетой Х-38 по понтонной переправе ВСУ через реку Северский Донец на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны.
"В результате точного попадания переправа уничтожена", — подчеркнули в ведомстве.
Минобороны
также опубликовало видеокадры атаки.
Как сообщал РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма, мотострелковые подразделения улучшили положение по переднему краю. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации они ударили по позициям ВСУ в районе некоторых населенных пунктов, включая Торское и Терны, на краснолиманском участке фронта.