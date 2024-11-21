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ВС России уничтожили понтонную переправу ВСУ через Северский Донец

ВС России уничтожили понтонную переправу ВСУ через Северский Донец - РИА Новости, 21.11.2024

ВС России уничтожили понтонную переправу ВСУ через Северский Донец

Российские военные нанесли удар ракетой Х-38 по понтонной переправе ВСУ через реку Северский Донец на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T10:00

2024-11-21T10:00

2024-11-21T18:47

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Российские военные нанесли удар ракетой Х-38 по понтонной переправе ВСУ через реку Северский Донец на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны."В результате точного попадания переправа уничтожена", — подчеркнули в ведомстве.Минобороны также опубликовало видеокадры атаки.Как сообщал РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма, мотострелковые подразделения улучшили положение по переднему краю. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации они ударили по позициям ВСУ в районе некоторых населенных пунктов, включая Торское и Терны, на краснолиманском участке фронта.

https://ria.ru/20241121/zayavlenie-1984940737.html

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Уничтожение понтонной переправы ВСУ через реку Северский Донец на Краснолиманском направлении Российские войска ударом ракеты Х-38 уничтожили понтонную переправу ВСУ через реку Северский Донец на краснолиманском направлении, сообщило Минобороны 2024-11-21T10:00 true PT0M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность