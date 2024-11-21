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Пентагон подтвердил, что Россия предупредила США о запуске ракеты "Орешник" - РИА Новости, 22.11.2024
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22:50 21.11.2024 (обновлено: 00:37 22.11.2024)
https://ria.ru/20241121/pentagon-1985097697.html
Пентагон подтвердил, что Россия предупредила США о запуске ракеты "Орешник"
Пентагон подтвердил, что Россия предупредила США о запуске ракеты "Орешник" - РИА Новости, 22.11.2024
Пентагон подтвердил, что Россия предупредила США о запуске ракеты "Орешник"
Пентагон в четверг подтвердил, что Россия предупредила США о планах провести тестовый запуск новой ракеты средней дальности "Орешник", заявила заместитель... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-21T22:50
2024-11-22T00:37
сша
россия
владимир путин
дмитрий песков
министерство обороны сша
ракета "орешник"
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ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Пентагон в четверг подтвердил, что Россия предупредила США о планах провести тестовый запуск новой ракеты средней дальности "Орешник", заявила заместитель официального представителя ведомства Сабрина Сингх."Соединенные Штаты были заранее, незадолго до запуска, уведомлены по каналам снижения ядерной опасности", - заявила Сингх журналистам.В четверг в своем обращении президент РФ Владимир Путин заявил о проведенном успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник".Предупреждение США о пуске "Орешника" было направлено в явочном автоматическом режиме за 30 минут по линии российского центра по уменьшению ядерной опасности, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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сша, россия, владимир путин, дмитрий песков, министерство обороны сша, ракета "орешник"
США, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Министерство обороны США, Ракета "Орешник"
Пентагон подтвердил, что Россия предупредила США о запуске ракеты "Орешник"

Пентагон подтвердил, что Россия предупредила США о тестировании ракеты "Орешник"

© Flickr / jjgardner3 Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© Flickr / jjgardner3
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Пентагон в четверг подтвердил, что Россия предупредила США о планах провести тестовый запуск новой ракеты средней дальности "Орешник", заявила заместитель официального представителя ведомства Сабрина Сингх.
"Соединенные Штаты были заранее, незадолго до запуска, уведомлены по каналам снижения ядерной опасности", - заявила Сингх журналистам.
В четверг в своем обращении президент РФ Владимир Путин заявил о проведенном успешном испытании новейшей ракеты средней дальности "Орешник".
Предупреждение США о пуске "Орешника" было направлено в явочном автоматическом режиме за 30 минут по линии российского центра по уменьшению ядерной опасности, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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СШАРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковМинистерство обороны СШАРакета "Орешник"
 
 
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