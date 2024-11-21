https://ria.ru/20241121/ostrel-1984992286.html

При украинском обстреле Горловки пострадали 12 мирных жителей

При украинском обстреле Горловки пострадали 12 мирных жителей - РИА Новости, 21.11.2024

При украинском обстреле Горловки пострадали 12 мирных жителей

Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР, пострадали 12 мирных жителей, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T13:26

2024-11-21T13:26

2024-11-21T14:54

специальная военная операция на украине

горловка

вооруженные силы украины

происшествия

украина

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 21 ноя — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР, пострадали 12 мирных жителей, сообщил глава региона Денис Пушилин."Сегодня вооруженные формирования Украины обстреляли центр Горловки, 12 мирных жителей ранены, в том числе глава Никитовского района Ирина Джеломанова", — написал он в Telegram-канале.Сейчас медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.В свою очередь, мэр города Иван Приходько уточнил, что при обстреле повреждения получили дома, объекты гражданской инфраструктуры, автобусы и автомобили.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241115/ukraina-1983845209.html

горловка

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горловка, вооруженные силы украины, происшествия, украина, денис пушилин