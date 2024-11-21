Рейтинг@Mail.ru
При украинском обстреле Горловки пострадали 12 мирных жителей - РИА Новости, 21.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:26 21.11.2024 (обновлено: 14:54 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/ostrel-1984992286.html
При украинском обстреле Горловки пострадали 12 мирных жителей
При украинском обстреле Горловки пострадали 12 мирных жителей - РИА Новости, 21.11.2024
При украинском обстреле Горловки пострадали 12 мирных жителей
Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР, пострадали 12 мирных жителей, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T13:26
2024-11-21T14:54
специальная военная операция на украине
горловка
вооруженные силы украины
происшествия
украина
денис пушилин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950323771_0:378:2882:1999_1920x0_80_0_0_acb571ff94eca5547826031bc447f77e.jpg
ДОНЕЦК, 21 ноя — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР, пострадали 12 мирных жителей, сообщил глава региона Денис Пушилин."Сегодня вооруженные формирования Украины обстреляли центр Горловки, 12 мирных жителей ранены, в том числе глава Никитовского района Ирина Джеломанова", — написал он в Telegram-канале.Сейчас медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.В свою очередь, мэр города Иван Приходько уточнил, что при обстреле повреждения получили дома, объекты гражданской инфраструктуры, автобусы и автомобили.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20241115/ukraina-1983845209.html
горловка
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950323771_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_4bd90b2b5de1ec1c76282aed32faab85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
горловка, вооруженные силы украины, происшествия, украина, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Украина, Денис Пушилин
При украинском обстреле Горловки пострадали 12 мирных жителей

При обстреле ВСУ Горловки пострадали 12 мирных жителей, в том числе глава района

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 21 ноя — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР, пострадали 12 мирных жителей, сообщил глава региона Денис Пушилин.
«
"Сегодня вооруженные формирования Украины обстреляли центр Горловки, 12 мирных жителей ранены, в том числе глава Никитовского района Ирина Джеломанова", — написал он в Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Сейчас медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.
В свою очередь, мэр города Иван Приходько уточнил, что при обстреле повреждения получили дома, объекты гражданской инфраструктуры, автобусы и автомобили.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
Украина решилась на беспрецедентный шаг
15 ноября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаВооруженные силы УкраиныПроисшествияУкраинаДенис Пушилин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала