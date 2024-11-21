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При украинском обстреле Горловки пострадали 12 мирных жителей
При украинском обстреле Горловки пострадали 12 мирных жителей - РИА Новости, 21.11.2024
При украинском обстреле Горловки пострадали 12 мирных жителей
Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР, пострадали 12 мирных жителей, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T13:26
2024-11-21T13:26
2024-11-21T14:54
специальная военная операция на украине
горловка
вооруженные силы украины
происшествия
украина
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 21 ноя — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР, пострадали 12 мирных жителей, сообщил глава региона Денис Пушилин."Сегодня вооруженные формирования Украины обстреляли центр Горловки, 12 мирных жителей ранены, в том числе глава Никитовского района Ирина Джеломанова", — написал он в Telegram-канале.Сейчас медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.В свою очередь, мэр города Иван Приходько уточнил, что при обстреле повреждения получили дома, объекты гражданской инфраструктуры, автобусы и автомобили.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Украина, Денис Пушилин
При украинском обстреле Горловки пострадали 12 мирных жителей
При обстреле ВСУ Горловки пострадали 12 мирных жителей, в том числе глава района