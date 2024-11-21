https://ria.ru/20241121/oreshnik-1985102558.html
"Вселить страх". В США высказались о российском "Орешнике"
"Вселить страх". В США высказались о российском "Орешнике" - РИА Новости, 21.11.2024
"Вселить страх". В США высказались о российском "Орешнике"
Запуск новой российской ракеты "Орешник" вызвал широкий резонанс в Европе и на Украине, пишет New York Times. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T23:55
2024-11-21T23:55
2024-11-21T23:55
специальная военная операция на украине
россия
днепропетровск
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владимир путин
центр стратегических и международных исследований
безопасность
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Запуск новой российской ракеты "Орешник" вызвал широкий резонанс в Европе и на Украине, пишет New York Times."Вместо ракеты из стратегического арсенала Россия запустила ракету большей дальности, способную нести ядерные боеголовки; по словам официальных лиц, этот выбор является предупреждением, направленным на то, чтобы вселить страх в Киев и его союзников", — сообщает издание.New York Times приводит слова директора проекта по противоракетной обороне в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Тома Карако, который назвал ракету средней дальности "тревожной" из-за ее способности запускать несколько боеголовок."Это затрудняет, если не делает почти невозможным, их перехват", — подытожил он.Президент Владимир Путин в четверг выступил с обращением после применения по территории России западных дальнобойных ракет. Он сообщил об испытаниях новейшей ракеты средней дальности "Орешник".По словам президента, это баллистическая ракета средней дальности с гиперзвуковыми боевыми блоками, гарантированно преодолевает любую систему ПВО и ПРО. Скорость — два-три километра в секунду."Орешник", судя по опубликованным в Сети видео ночного удара, оснащен разделяющейся головной частью индивидуального наведения.ВС России нанесли "Орешником" удар по предприятию в Днепропетровске, который стал испытанием нового оружия.Путин отметил, что испытания прошли успешно и цель пуска достигнута - "на территории Украины в Днепропетровске поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который и сегодня производит ракетную технику и другое вооружение".В Днепропетровске с советских времен работает ряд крупных промышленных предприятий, в числе которых, например, Днепровский машиностроительный завод и Южный машиностроительный завод.
https://ria.ru/20241121/guardian-1985101107.html
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Обращение Путина по ситуации применения западных дальнобойных ракет по территории России
Полное обращение Путина по ситуации в зоне спецоперации после применения западных дальнобойных ракет по территории России.
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россия, днепропетровск, украина, владимир путин, центр стратегических и международных исследований , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Днепропетровск, Украина, Владимир Путин, Центр стратегических и международных исследований , Безопасность
"Вселить страх". В США высказались о российском "Орешнике"
NYT: пуск "Орешника" стал предупреждением для Киева и его союзников