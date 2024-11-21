https://ria.ru/20241121/oreshnik-1985102558.html

"Вселить страх". В США высказались о российском "Орешнике"

"Вселить страх". В США высказались о российском "Орешнике" - РИА Новости, 21.11.2024

"Вселить страх". В США высказались о российском "Орешнике"

Запуск новой российской ракеты "Орешник" вызвал широкий резонанс в Европе и на Украине, пишет New York Times. РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T23:55

2024-11-21T23:55

2024-11-21T23:55

специальная военная операция на украине

россия

днепропетровск

украина

владимир путин

центр стратегических и международных исследований

безопасность

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Запуск новой российской ракеты "Орешник" вызвал широкий резонанс в Европе и на Украине, пишет New York Times."Вместо ракеты из стратегического арсенала Россия запустила ракету большей дальности, способную нести ядерные боеголовки; по словам официальных лиц, этот выбор является предупреждением, направленным на то, чтобы вселить страх в Киев и его союзников", — сообщает издание.New York Times приводит слова директора проекта по противоракетной обороне в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Тома Карако, который назвал ракету средней дальности "тревожной" из-за ее способности запускать несколько боеголовок."Это затрудняет, если не делает почти невозможным, их перехват", — подытожил он.Президент Владимир Путин в четверг выступил с обращением после применения по территории России западных дальнобойных ракет. Он сообщил об испытаниях новейшей ракеты средней дальности "Орешник".По словам президента, это баллистическая ракета средней дальности с гиперзвуковыми боевыми блоками, гарантированно преодолевает любую систему ПВО и ПРО. Скорость — два-три километра в секунду."Орешник", судя по опубликованным в Сети видео ночного удара, оснащен разделяющейся головной частью индивидуального наведения.ВС России нанесли "Орешником" удар по предприятию в Днепропетровске, который стал испытанием нового оружия.Путин отметил, что испытания прошли успешно и цель пуска достигнута - "на территории Украины в Днепропетровске поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который и сегодня производит ракетную технику и другое вооружение".В Днепропетровске с советских времен работает ряд крупных промышленных предприятий, в числе которых, например, Днепровский машиностроительный завод и Южный машиностроительный завод.

https://ria.ru/20241121/guardian-1985101107.html

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Обращение Путина по ситуации применения западных дальнобойных ракет по территории России Полное обращение Путина по ситуации в зоне спецоперации после применения западных дальнобойных ракет по территории России. 2024-11-21T23:55 true PT7M45S

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россия, днепропетровск, украина, владимир путин, центр стратегических и международных исследований , безопасность