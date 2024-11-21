https://ria.ru/20241121/oreshnik-1985099368.html

"Хотите пойти на риск?" На Западе высказались о новой российской ракете

"Хотите пойти на риск?" На Западе высказались о новой российской ракете - РИА Новости, 21.11.2024

"Хотите пойти на риск?" На Западе высказались о новой российской ракете

Сигнал, который подала Россия, запустив новую ракету "Орешник", должен быть воспринят Западом напрямую, пишет издание Associated Press со ссылкой на директора... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T23:11

2024-11-21T23:11

2024-11-21T23:56

специальная военная операция на украине

россия

днепропетровск

украина

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Сигнал, который подала Россия, запустив новую ракету "Орешник", должен быть воспринят Западом напрямую, пишет издание Associated Press со ссылкой на директора военных наук Королевского объединенного института оборонных исследований, базирующегося в Лондоне, Мэтью Сэвилла."На самом деле это сигнал Западу, а не Украине: "Мы рады вступить в соревнование по баллистическим ракетам средней дальности. <…> Вы действительно хотите пойти на такой риск?" — заявляет он.Президент Владимир Путин в четверг выступил с обращением после применения по территории России западных дальнобойных ракет. Он сообщил об испытаниях новейшей ракеты средней дальности "Орешник".По словам президента, это баллистическая ракета средней дальности с гиперзвуковыми боевыми блоками, гарантированно преодолевает любую систему ПВО и ПРО. Скорость — два-три километра в секунду."Орешник", судя по опубликованным в Сети видео ночного удара, оснащен разделяющейся головной частью индивидуального наведения.ВС России нанесли "Орешником" удар по предприятию в Днепропетровске, который стал испытанием нового оружия.Путин отметил, что испытания прошли успешно и цель пуска достигнута - "на территории Украины в Днепропетровске поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который и сегодня производит ракетную технику и другое вооружение".В Днепропетровске с советских времен работает ряд крупных промышленных предприятий, в числе которых, например, Днепровский машиностроительный завод и Южный машиностроительный завод.

https://ria.ru/20241121/oreshnik-1985096571.html

https://ria.ru/20241121/raketa-1985091076.html

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Обращение Путина по ситуации применения западных дальнобойных ракет по территории России Полное обращение Путина по ситуации в зоне спецоперации после применения западных дальнобойных ракет по территории России. 2024-11-21T23:11 true PT7M45S

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россия, днепропетровск, украина, владимир путин, безопасность