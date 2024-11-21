https://ria.ru/20241121/orban-1984995658.html

Эпоха доминирования западной цивилизации закончилась, заявил Орбан

Эпоха доминирования западной цивилизации закончилась, заявил Орбан - РИА Новости, 21.11.2024

Эпоха доминирования западной цивилизации закончилась, заявил Орбан

Пятисотлетняя эпоха доминирования западной цивилизации закончилась, стратегия вестернизации всего мира потерпела крах и центр мировой экономики сместился на... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T13:47

2024-11-21T13:47

2024-11-21T13:47

в мире

восток

венгрия

европа

виктор орбан

петер сийярто

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БУДАПЕШТ, 21 ноя - РИА Новости. Пятисотлетняя эпоха доминирования западной цивилизации закончилась, стратегия вестернизации всего мира потерпела крах и центр мировой экономики сместился на Восток, а следующий век станет веком Евразии, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Закончились пятьсот лет доминирования западной цивилизации... Либеральное прогрессивное доминирование в западном мире закончилось. Идея о том, что весь мир должен быть организован по западной модели, и что отобранные для этого народы будут готовы на это в обмен на экономические и финансовые выгоды, провалилась", - сказал Орбан, выступая на форуме "Евразия" в Будапеште. По его словам, новая реальность заключается в том, что государства Азии "стали сильнее и доказали, что они способны подняться, существовать и сохраняться как независимые центры экономической и политической силы", в результате чего "центр мировой экономики сместился на Восток, а восточные экономики растут в четыре раза быстрее западных". "Уже несколько сот лет на Западе привыкли, что мы самые красивые, самые умные, самые развитые и богатые. И однажды увидеть и осознать, что больше не мы самые красивые, умные, развитые и богатые - это не простая задача", - отметил венгерский премьер. Орбан полагает, что "следующий век будет веком Евразии", поскольку это самый большой континент, где проживает 70% населения Земли и доля которого в мировой экономике превышает 70%. "Европа является проигравшей от сегодняшних изменений в мире... Судя по паритету покупательской способности, если бы Евросоюз был частью США, то он был бы третьим по бедности штатом. Это показывает, что Европа постоянно проигрывает и в нынешних процессах является проигравшим номер один. Европейских стран больше нет среди первой пятерки стран мировой экономики", - сообщил он. Европа, по его словам, не может поместить себя в евразийский контекст, сейчас среди европейских лидеров "не видно достаточной интеллектуальной мощи", чтобы "выйти из пузыря", отказаться от идеи разделения на блоки, выстроить отношения с азиатскими странами и извлечь всю выгоду из того факта, что Европа является частью Евразии, иначе европейское экономическое отставание будет сохраняться еще многие годы. Ранее Орбан заявил, что мировая экономика в результате самоубийственной политики Запада, к которой относятся и санкции, рискует разделиться на западный и восточный блоки, Венгрия не хочет принадлежать ни к одному, сохраняя при этом тесные экономические связи с обоими. По его словам, Венгрия в условиях падения конкурентоспособности Запада хочет найти для себя собственную экономическую модель, составленную из наиболее приемлемых для нее мировых образцов, не заимствуя напрямую восточные методы, но и не замыкаясь на блоки. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее неоднократно заявлял, что Будапешт не поддерживает идею новой холодной войны и "железного занавеса" между странами Востока и Запада и считает, что во избежание экономического краха Европе следует развивать сотрудничество с Азией в текущей геополитической ситуации. Двигателем крупных экономических изменений в мире, по его словам, являются страны Востока.

https://ria.ru/20240727/orban-1962404383.html

https://ria.ru/20240706/orban-1957946010.html

https://ria.ru/20240311/vengriya-1932207800.html

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Дарья Буймова

в мире, восток, венгрия, европа, виктор орбан, петер сийярто