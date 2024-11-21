https://ria.ru/20241121/opros-1985002246.html

Опрос показал, сколько украинцев не одобряют действия Зеленского

Опрос показал, сколько украинцев не одобряют действия Зеленского - РИА Новости, 21.11.2024

Опрос показал, сколько украинцев не одобряют действия Зеленского

Уровень одобрения действий властей на Украине продолжает снижаться, около 30% украинцев не одобряют действия Владимира Зеленского, а более 60% не доверяют... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T14:21

2024-11-21T14:21

2024-11-21T14:21

в мире

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Уровень одобрения действий властей на Украине продолжает снижаться, около 30% украинцев не одобряют действия Владимира Зеленского, а более 60% не доверяют работе правительства, следует из исследования американской социологической службы Gallup. По данным исследования, уровень неодобрения Зеленского продолжает расти, достигнув 30%. Это падение заметно во всех демографических группах и регионах, но наиболее резко оно наблюдается среди жителей востока Украины. В свою очередь уровень одобрения действий Зеленского составляет 60%. При этом, согласно данным службы, в 2023 году этот показатель достигал 81%. Доверие также продолжает снижаться в отношении правительства Украины. По последним данным, 66% респондентов заявили, что не доверяют правительству. Gallup отмечает, что уровень доверия к властям достиг самой низкий точки с 2022 года - лишь 28% опрошенных украинцев доверяют правительству. Даты проведения исследования, число респондентов и статистическая погрешность не сообщаются.

https://ria.ru/20241119/opros-1984612754.html

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в мире, украина, владимир зеленский