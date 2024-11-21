Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал, сколько украинцев не одобряют действия Зеленского - РИА Новости, 21.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:21 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/opros-1985002246.html
Опрос показал, сколько украинцев не одобряют действия Зеленского
Опрос показал, сколько украинцев не одобряют действия Зеленского - РИА Новости, 21.11.2024
Опрос показал, сколько украинцев не одобряют действия Зеленского
Уровень одобрения действий властей на Украине продолжает снижаться, около 30% украинцев не одобряют действия Владимира Зеленского, а более 60% не доверяют... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T14:21
2024-11-21T14:21
в мире
украина
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969435241_0:318:3073:2047_1920x0_80_0_0_ad7ac57cd044354cc2bd492e9c565164.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Уровень одобрения действий властей на Украине продолжает снижаться, около 30% украинцев не одобряют действия Владимира Зеленского, а более 60% не доверяют работе правительства, следует из исследования американской социологической службы Gallup. По данным исследования, уровень неодобрения Зеленского продолжает расти, достигнув 30%. Это падение заметно во всех демографических группах и регионах, но наиболее резко оно наблюдается среди жителей востока Украины. В свою очередь уровень одобрения действий Зеленского составляет 60%. При этом, согласно данным службы, в 2023 году этот показатель достигал 81%. Доверие также продолжает снижаться в отношении правительства Украины. По последним данным, 66% респондентов заявили, что не доверяют правительству. Gallup отмечает, что уровень доверия к властям достиг самой низкий точки с 2022 года - лишь 28% опрошенных украинцев доверяют правительству. Даты проведения исследования, число респондентов и статистическая погрешность не сообщаются.
https://ria.ru/20241119/opros-1984612754.html
https://ria.ru/20241114/opros-1983770645.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969435241_180:0:2909:2047_1920x0_80_0_0_ce89c1e4dcf8195b5db24f1098b5a180.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский
В мире, Украина, Владимир Зеленский
Опрос показал, сколько украинцев не одобряют действия Зеленского

Gallup: около 60% украинцев не доверяют действиям властей

© iStock.com / 3sbworldУкраина
Украина - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© iStock.com / 3sbworld
Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Уровень одобрения действий властей на Украине продолжает снижаться, около 30% украинцев не одобряют действия Владимира Зеленского, а более 60% не доверяют работе правительства, следует из исследования американской социологической службы Gallup.
По данным исследования, уровень неодобрения Зеленского продолжает расти, достигнув 30%. Это падение заметно во всех демографических группах и регионах, но наиболее резко оно наблюдается среди жителей востока Украины. В свою очередь уровень одобрения действий Зеленского составляет 60%. При этом, согласно данным службы, в 2023 году этот показатель достигал 81%.
Киев - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Опрос показал, сколько украинцев поддерживают переговоры с Россией
19 ноября, 14:39
Доверие также продолжает снижаться в отношении правительства Украины. По последним данным, 66% респондентов заявили, что не доверяют правительству. Gallup отмечает, что уровень доверия к властям достиг самой низкий точки с 2022 года - лишь 28% опрошенных украинцев доверяют правительству.
Даты проведения исследования, число респондентов и статистическая погрешность не сообщаются.
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Опрос показал, на каких языках украинцы разговаривают дома
14 ноября, 16:16
 
В миреУкраинаВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала