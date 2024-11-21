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В ООН прокомментировали ордер МУС на арест Нетаньяху - РИА Новости, 21.11.2024
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17:24 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/oon-1985055227.html
В ООН прокомментировали ордер МУС на арест Нетаньяху
В ООН прокомментировали ордер МУС на арест Нетаньяху - РИА Новости, 21.11.2024
В ООН прокомментировали ордер МУС на арест Нетаньяху
Государства, признающие Международный уголовный суд (МУС) в соответствии с Римским статутом, обязаны выполнять его решения, заявил на просьбу РИА Новости... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T17:24
2024-11-21T17:24
в мире
израиль
палестина
биньямин нетаньяху
йоав галант
международный уголовный суд
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ЖЕНЕВА, 21 ноя – РИА Новости. Государства, признающие Международный уголовный суд (МУС) в соответствии с Римским статутом, обязаны выполнять его решения, заявил на просьбу РИА Новости прокомментировать ордер МУС на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Джереми Лоуренс. "Мы уважаем независимость и компетенцию Международного уголовного суда в соответствии с Римским статутом во всех ситуациях и делах, в отношении которых он обладает юрисдикцией. Мы полностью поддерживаем его работу по привлечению к ответственности за наиболее тяжкие международные преступления. Государства-участники Римского статута (125 государства – ред.) обязаны уважать и приводить в исполнение решения Суда", - сказал он. Ранее в четверг МУС выдал ордера на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны страны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров в отношении его граждан. Также Израиль оспаривал юрисдикцию МУС на рассмотрение дел по ситуации в Палестине в целом. В мае прокурор МУС Карим Хан сообщил, что подает заявление в палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест Биньямина Нетаньяху и Йоава Галланта. В своем заявлении он отметил, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены в ходе нынешней военной кампании в секторе Газа, начавшейся в октябре 2023 года.
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в мире, израиль, палестина, биньямин нетаньяху, йоав галант, международный уголовный суд, оон
В мире, Израиль, Палестина, Биньямин Нетаньяху, Йоав Галант, Международный уголовный суд, ООН
В ООН прокомментировали ордер МУС на арест Нетаньяху

ООН: государства, признающие МУС, обязаны выполнять его решения

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве
Эмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 21 ноя – РИА Новости. Государства, признающие Международный уголовный суд (МУС) в соответствии с Римским статутом, обязаны выполнять его решения, заявил на просьбу РИА Новости прокомментировать ордер МУС на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Джереми Лоуренс.
"Мы уважаем независимость и компетенцию Международного уголовного суда в соответствии с Римским статутом во всех ситуациях и делах, в отношении которых он обладает юрисдикцией. Мы полностью поддерживаем его работу по привлечению к ответственности за наиболее тяжкие международные преступления. Государства-участники Римского статута (125 государства – ред.) обязаны уважать и приводить в исполнение решения Суда", - сказал он.
Ранее в четверг МУС выдал ордера на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны страны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров в отношении его граждан. Также Израиль оспаривал юрисдикцию МУС на рассмотрение дел по ситуации в Палестине в целом.
В мае прокурор МУС Карим Хан сообщил, что подает заявление в палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест Биньямина Нетаньяху и Йоава Галланта. В своем заявлении он отметил, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены в ходе нынешней военной кампании в секторе Газа, начавшейся в октябре 2023 года.
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В миреИзраильПалестинаБиньямин НетаньяхуЙоав ГалантМеждународный уголовный судООН
 
 
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