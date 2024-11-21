https://ria.ru/20241121/oon-1984988481.html

В ООН выступили против применения Украиной противопехотных мин

В ООН выступили против применения Украиной противопехотных мин - РИА Новости, 21.11.2024

В ООН выступили против применения Украиной противопехотных мин

Государствам, подписавшим Оттавскую конвенцию о запрещении противопехотных мин, которую Украина ратифицировала в 2005 году, запрещается использовать этот тип... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T13:08

2024-11-21T13:08

2024-11-21T13:23

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ЖЕНЕВА, 21 ноя - РИА Новости. Государствам, подписавшим Оттавскую конвенцию о запрещении противопехотных мин, которую Украина ратифицировала в 2005 году, запрещается использовать этот тип мин при любых обстоятельствах, ответила на просьбу РИА Новости прокомментировать поставку США Украине противопехотных мин официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел.Ранее глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что США начали предоставлять Украине противопехотные мины, заявив, что данный шаг был предпринят в ответ на изменившуюся тактику российских войск, которые всё чаще начинают атаки с использования пеших подразделений. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Россия и США не являются участниками конвенции."Обязательства государств по конвенции 1997 года о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении предельно ясны. Конкретно: "Каждое государство-участник обязуется никогда и ни при каких обстоятельствах... не применять противопехотные мины", - сказала она.Троссел добавила, что в соответствии с запретами, изложенными в Оттавской конвенции, позиция УВКПЧ заключается в том, что противопехотные наземные мины не должны использоваться ни одной стороной из-за угрозы, которую они представляют для гражданского населения."Кроме того, на фоне недавних событий, мы подчеркиваем необходимость того, чтобы все государства работали над обеспечением того, чтобы применение оружия высокой разрушительной силы, включая ядерное оружие, стало невозможным и чтобы были предотвращены риски более широкого конфликта", - добавила представитель УВКПЧ.Ранее член Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Марк Хизней в ходе презентации доклада Landmine Monitor 2023 заявил журналистам, что Украина во время боев в городе Изюме Харьковской области уже нарушала Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241121/ukraina-1984923228.html

https://ria.ru/20241115/gosduma-1984015455.html

https://ria.ru/20241121/zayavlenie-1984940737.html

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в мире, украина, оон, сша, ллойд остин, нато, министерство обороны сша, сергей лавров, россия