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Лавров примет участие во встрече глав МИД, Минобороны и совбезов ОДКБ - РИА Новости, 21.11.2024
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09:40 21.11.2024 (обновлено: 09:52 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/odkb-1984946699.html
Лавров примет участие во встрече глав МИД, Минобороны и совбезов ОДКБ
Лавров примет участие во встрече глав МИД, Минобороны и совбезов ОДКБ - РИА Новости, 21.11.2024
Лавров примет участие во встрече глав МИД, Минобороны и совбезов ОДКБ
Глава МИД РФ Сергей Лавров 28 ноября посетит Астану, где примет участие в совете министров иностранных дел, обороны и секретарей совбезов стран ОДКБ, заявила... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T09:40
2024-11-21T09:52
астана
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россия
в мире
сергей лавров
мария захарова
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 28 ноября посетит Астану, где примет участие в совете министров иностранных дел, обороны и секретарей совбезов стран ОДКБ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Двадцать восьмого ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в совместном заседании совета министров иностранных дел, совета министров обороны и комитета секретарей советов безопасности ОДКБ. Мероприятие состоится под председательством казахстанской стороны в Астане, перед запланированной в тот же день сессией совета коллективной безопасности ОДКБ", - сказала Захарова на брифинге.Она отметила, что на встрече главы МИД, минобороны и секретари совбезов стран ОДКБ обменяются мнениями о "военно-политической обстановке в регионах коллективной безопасности, обсудят итоги сотрудничества в рамках ОДКБ и перспективы дальнейшего развития системы коллективной безопасности".Захарова отметила, в 2025 году председательство в ОДКБ перейдет Киргизии.
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астана, одкб, россия, в мире, сергей лавров, мария захарова, киргизия
Астана, ОДКБ, Россия, В мире, Сергей Лавров, Мария Захарова, Киргизия
Лавров примет участие во встрече глав МИД, Минобороны и совбезов ОДКБ

Лавров примет участие во встрече глав МИД, Минобороны и совбезов ОДКБ в Астане

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГорода мира. Астана
Города мира. Астана - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 28 ноября посетит Астану, где примет участие в совете министров иностранных дел, обороны и секретарей совбезов стран ОДКБ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Двадцать восьмого ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в совместном заседании совета министров иностранных дел, совета министров обороны и комитета секретарей советов безопасности ОДКБ. Мероприятие состоится под председательством казахстанской стороны в Астане, перед запланированной в тот же день сессией совета коллективной безопасности ОДКБ", - сказала Захарова на брифинге.
Она отметила, что на встрече главы МИД, минобороны и секретари совбезов стран ОДКБ обменяются мнениями о "военно-политической обстановке в регионах коллективной безопасности, обсудят итоги сотрудничества в рамках ОДКБ и перспективы дальнейшего развития системы коллективной безопасности".
Захарова отметила, в 2025 году председательство в ОДКБ перейдет Киргизии.
 
АстанаОДКБРоссияВ миреСергей ЛавровМария ЗахароваКиргизия
 
 
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