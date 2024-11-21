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Лавров примет участие во встрече глав МИД, Минобороны и совбезов ОДКБ
Лавров примет участие во встрече глав МИД, Минобороны и совбезов ОДКБ - РИА Новости, 21.11.2024
Лавров примет участие во встрече глав МИД, Минобороны и совбезов ОДКБ
Глава МИД РФ Сергей Лавров 28 ноября посетит Астану, где примет участие в совете министров иностранных дел, обороны и секретарей совбезов стран ОДКБ, заявила... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T09:40
2024-11-21T09:40
2024-11-21T09:52
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 28 ноября посетит Астану, где примет участие в совете министров иностранных дел, обороны и секретарей совбезов стран ОДКБ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Двадцать восьмого ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в совместном заседании совета министров иностранных дел, совета министров обороны и комитета секретарей советов безопасности ОДКБ. Мероприятие состоится под председательством казахстанской стороны в Астане, перед запланированной в тот же день сессией совета коллективной безопасности ОДКБ", - сказала Захарова на брифинге.Она отметила, что на встрече главы МИД, минобороны и секретари совбезов стран ОДКБ обменяются мнениями о "военно-политической обстановке в регионах коллективной безопасности, обсудят итоги сотрудничества в рамках ОДКБ и перспективы дальнейшего развития системы коллективной безопасности".Захарова отметила, в 2025 году председательство в ОДКБ перейдет Киргизии.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
астана, одкб, россия, в мире, сергей лавров, мария захарова, киргизия
Астана, ОДКБ, Россия, В мире, Сергей Лавров, Мария Захарова, Киргизия
Лавров примет участие во встрече глав МИД, Минобороны и совбезов ОДКБ
Лавров примет участие во встрече глав МИД, Минобороны и совбезов ОДКБ в Астане