https://ria.ru/20241121/obysk-1985057503.html

В доме предполагаемого организатора "голой вечеринки" прошли обыски

В доме предполагаемого организатора "голой вечеринки" прошли обыски - РИА Новости, 21.11.2024

В доме предполагаемого организатора "голой вечеринки" прошли обыски

В подмосковном доме продюсера Игоря Мишина, которого называют организатором "голой вечеринки", прошли обыски, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T17:31

2024-11-21T17:31

2024-11-21T18:50

происшествия

игорь мишин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/13/1574564030_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_16f5045364353b328237f46666bab33d.jpg

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. В подмосковном доме продюсера Игоря Мишина, которого называют организатором "голой вечеринки", прошли обыски, сообщил РИА Новости осведомленный источник."Утром в четверг в загородном частном доме Мишина в элитном подмосковном поселке были проведены обыски", — сказал собеседник агентства.В доме нашли некий сверток, его содержимое отправили на экспертизу."Нашли у него, предположительно, запрещенные вещества, но пришли изначально по делу, в рамках которого проверяется связь лиц, обвиняемых в пособничестве украинским террористам", — пояснил источник.В декабре 2023 года в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Мероприятие вызвало резонанс в обществе. Участники вечеринки публично принесли извинения, клуб закрыли на 90 суток по решению суда.

https://ria.ru/20240530/mutabor-1949419718.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, игорь мишин