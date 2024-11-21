https://ria.ru/20241121/obysk-1985057503.html
В доме предполагаемого организатора "голой вечеринки" прошли обыски
В доме предполагаемого организатора "голой вечеринки" прошли обыски - РИА Новости, 21.11.2024
В доме предполагаемого организатора "голой вечеринки" прошли обыски
В подмосковном доме продюсера Игоря Мишина, которого называют организатором "голой вечеринки", прошли обыски, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T17:31
2024-11-21T17:31
2024-11-21T18:50
происшествия
игорь мишин
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. В подмосковном доме продюсера Игоря Мишина, которого называют организатором "голой вечеринки", прошли обыски, сообщил РИА Новости осведомленный источник."Утром в четверг в загородном частном доме Мишина в элитном подмосковном поселке были проведены обыски", — сказал собеседник агентства.В доме нашли некий сверток, его содержимое отправили на экспертизу."Нашли у него, предположительно, запрещенные вещества, но пришли изначально по делу, в рамках которого проверяется связь лиц, обвиняемых в пособничестве украинским террористам", — пояснил источник.В декабре 2023 года в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Мероприятие вызвало резонанс в обществе. Участники вечеринки публично принесли извинения, клуб закрыли на 90 суток по решению суда.
https://ria.ru/20240530/mutabor-1949419718.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, игорь мишин
Происшествия, Игорь Мишин
В доме предполагаемого организатора "голой вечеринки" прошли обыски
В доме подозреваемого в организации "голой вечеринки" продюсера прошли обыски
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. В подмосковном доме продюсера Игоря Мишина, которого называют организатором "голой вечеринки", прошли обыски, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
"Утром в четверг в загородном частном доме Мишина в элитном подмосковном поселке были проведены обыски", — сказал собеседник агентства.
В доме нашли некий сверток, его содержимое отправили на экспертизу.
"Нашли у него, предположительно, запрещенные вещества, но пришли изначально по делу, в рамках которого проверяется связь лиц, обвиняемых в пособничестве украинским террористам", — пояснил источник.
В декабре 2023 года в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Мероприятие вызвало резонанс в обществе. Участники вечеринки публично принесли извинения, клуб закрыли на 90 суток по решению суда.