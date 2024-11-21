https://ria.ru/20241121/obstrel-1985003899.html

Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами

Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 21.11.2024

Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами

Украинские войска несколько раз в четверг обстреляли районы Горловки, включая центр, выпустив семь кассетных снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T14:27

2024-11-21T14:27

2024-11-21T14:27

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

стирол

происшествия

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ДОНЕЦК, 21 ноя – РИА Новости. Украинские войска несколько раз в четверг обстреляли районы Горловки, включая центр, выпустив семь кассетных снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале. "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.50 – населенный пункт Катериновка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): 3 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении представительства. Отмечается, что в 8.55 и 12.00 мск было выпущено четыре снаряда по Центрально-Городскому району города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.

https://ria.ru/20241119/dnr-1984491819.html

https://ria.ru/20241115/gorlovka-1984012327.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

горловка, донецкая народная республика, украина, стирол, происшествия