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Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 21.11.2024
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами
Украинские войска несколько раз в четверг обстреляли районы Горловки, включая центр, выпустив семь кассетных снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T14:27
2024-11-21T14:27
2024-11-21T14:27
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
стирол
происшествия
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ДОНЕЦК, 21 ноя – РИА Новости. Украинские войска несколько раз в четверг обстреляли районы Горловки, включая центр, выпустив семь кассетных снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале. "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.50 – населенный пункт Катериновка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): 3 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении представительства. Отмечается, что в 8.55 и 12.00 мск было выпущено четыре снаряда по Центрально-Городскому району города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
https://ria.ru/20241119/dnr-1984491819.html
https://ria.ru/20241115/gorlovka-1984012327.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, украина, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Стирол, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами
ВСУ выпустили семь кассетных снарядов калибром 155 миллиметров по Горловке