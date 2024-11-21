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При украинском обстреле Горловки получили повреждения автобусы - РИА Новости, 21.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:23 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/obstrel-1985003514.html
При украинском обстреле Горловки получили повреждения автобусы
При украинском обстреле Горловки получили повреждения автобусы - РИА Новости, 21.11.2024
При украинском обстреле Горловки получили повреждения автобусы
Дома, учреждения, объекты гражданской инфраструктуры, автобусы и гражданские автомобили повреждены в четверг при обстреле украинскими войсками центра Горловки,... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T14:23
2024-11-21T14:23
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
денис пушилин
стирол
происшествия
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ДОНЕЦК, 21 ноя – РИА Новости. Дома, учреждения, объекты гражданской инфраструктуры, автобусы и гражданские автомобили повреждены в четверг при обстреле украинскими войсками центра Горловки, в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. "Последствия обстрела центра Горловки со стороны украинских террористов. Множественные повреждения домов, учреждений, объектов гражданской инфраструктуры, коммунальной техники, автобусов и гражданских автомобилей", - написал Приходько в Telegam-канале представительства. Он опубликовал фото автобусов и автомобилей с разбитыми стеклами и поврежденным домом. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в четверг двенадцать мирных жителей, в том числе глава Никитовского района города, были ранены при обстреле центра Горловки украинскими войсками. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241115/ukraina-1983845209.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, денис пушилин, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, Денис Пушилин, Стирол, Происшествия
При украинском обстреле Горловки получили повреждения автобусы

При обстреле ВСУ Горловки получили повреждения дома, учреждения и автобусы

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела центра Горловки со стороны ВСУ
Последствия обстрела центра Горловки со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия обстрела центра Горловки со стороны ВСУ
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ДОНЕЦК, 21 ноя – РИА Новости. Дома, учреждения, объекты гражданской инфраструктуры, автобусы и гражданские автомобили повреждены в четверг при обстреле украинскими войсками центра Горловки, в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько.
"Последствия обстрела центра Горловки со стороны украинских террористов. Множественные повреждения домов, учреждений, объектов гражданской инфраструктуры, коммунальной техники, автобусов и гражданских автомобилей", - написал Приходько в Telegam-канале представительства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
Украина решилась на беспрецедентный шаг
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Он опубликовал фото автобусов и автомобилей с разбитыми стеклами и поврежденным домом.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в четверг двенадцать мирных жителей, в том числе глава Никитовского района города, были ранены при обстреле центра Горловки украинскими войсками.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван ПриходькоДенис ПушилинСтиролПроисшествия
 
 
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