https://ria.ru/20241121/obstrel-1985003514.html

При украинском обстреле Горловки получили повреждения автобусы

При украинском обстреле Горловки получили повреждения автобусы - РИА Новости, 21.11.2024

При украинском обстреле Горловки получили повреждения автобусы

Дома, учреждения, объекты гражданской инфраструктуры, автобусы и гражданские автомобили повреждены в четверг при обстреле украинскими войсками центра Горловки,... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T14:23

2024-11-21T14:23

2024-11-21T14:23

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

донецк

иван приходько

денис пушилин

стирол

происшествия

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ДОНЕЦК, 21 ноя – РИА Новости. Дома, учреждения, объекты гражданской инфраструктуры, автобусы и гражданские автомобили повреждены в четверг при обстреле украинскими войсками центра Горловки, в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. "Последствия обстрела центра Горловки со стороны украинских террористов. Множественные повреждения домов, учреждений, объектов гражданской инфраструктуры, коммунальной техники, автобусов и гражданских автомобилей", - написал Приходько в Telegam-канале представительства. Он опубликовал фото автобусов и автомобилей с разбитыми стеклами и поврежденным домом. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в четверг двенадцать мирных жителей, в том числе глава Никитовского района города, были ранены при обстреле центра Горловки украинскими войсками. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241115/ukraina-1983845209.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, денис пушилин, стирол, происшествия