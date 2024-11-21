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ВСУ повредили объект культурного наследия в Курской области
ВСУ повредили объект культурного наследия в Курской области - РИА Новости, 21.11.2024
ВСУ повредили объект культурного наследия в Курской области
Объект культурного наследия Ансамбль церкви Рождества Христова в Курской области поврежден и частично разрушен в результате атаки ВСУ, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T13:10
2024-11-21T13:10
2024-11-21T13:27
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курская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Объект культурного наследия Ансамбль церкви Рождества Христова в Курской области поврежден и частично разрушен в результате атаки ВСУ, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Возбуждено уголовное дело в отношении боевиков ВФУ, а также иных украинских военизированных групп и участников наемнических формирований, причастных к совершению террористического акта и повреждению объекта культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в Суджанском районе Курской области (пункты "а", "в" части 2 статьи 205, часть 1 статьи 243 УК РФ)", - говорится в сообщении.По данным следствия, в середине ноября 2024 года боевики ВФУ, иные украинские военизированные группы и наемники с помощью артиллерийских систем, минометов и РСЗО в курском селе Уланок обстреляли объект культурного наследия Ансамбль церкви Рождества Христова. В результате объект культурного наследия был поврежден и частично разрушен.В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все причастные к этим преступлениям.
https://ria.ru/20241115/ukraina-1983845209.html
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курская область, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), россия, суджанский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Суджанский район, Происшествия
ВСУ повредили объект культурного наследия в Курской области
При атаке ВСУ поврежден "Ансамбль Церкви Рождества Христова" в Курской области