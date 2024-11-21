https://ria.ru/20241121/obstrel-1984989234.html

ВСУ повредили объект культурного наследия в Курской области

ВСУ повредили объект культурного наследия в Курской области - РИА Новости, 21.11.2024

ВСУ повредили объект культурного наследия в Курской области

Объект культурного наследия Ансамбль церкви Рождества Христова в Курской области поврежден и частично разрушен в результате атаки ВСУ, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T13:10

2024-11-21T13:10

2024-11-21T13:27

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

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россия

суджанский район

происшествия

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Объект культурного наследия Ансамбль церкви Рождества Христова в Курской области поврежден и частично разрушен в результате атаки ВСУ, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Возбуждено уголовное дело в отношении боевиков ВФУ, а также иных украинских военизированных групп и участников наемнических формирований, причастных к совершению террористического акта и повреждению объекта культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в Суджанском районе Курской области (пункты "а", "в" части 2 статьи 205, часть 1 статьи 243 УК РФ)", - говорится в сообщении.По данным следствия, в середине ноября 2024 года боевики ВФУ, иные украинские военизированные группы и наемники с помощью артиллерийских систем, минометов и РСЗО в курском селе Уланок обстреляли объект культурного наследия Ансамбль церкви Рождества Христова. В результате объект культурного наследия был поврежден и частично разрушен.В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все причастные к этим преступлениям.

https://ria.ru/20241115/ukraina-1983845209.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

россия

суджанский район

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курская область, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), россия, суджанский район, происшествия