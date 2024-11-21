https://ria.ru/20241121/obstanovka-1984868229.html
"Это их последний шанс". К чему готовятся ВСУ
"Это их последний шанс". К чему готовятся ВСУ - РИА Новости, 21.11.2024
"Это их последний шанс". К чему готовятся ВСУ
Вооруженный конфликт на Украине скоро вступит в зимнюю фазу. Погода вносит свои коррективы в ход боевых действий: грунт, размытый осенней распутицей,... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T08:00
2024-11-21T08:00
2024-11-21T08:05
специальная военная операция на украине
безопасность
курахово
украина
киев
владимир зеленский
кир стармер
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1983962015_0:0:3251:1829_1920x0_80_0_0_d3eed9aea22e973e43e5520ec6a7965d.jpg
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. Вооруженный конфликт на Украине скоро вступит в зимнюю фазу. Погода вносит свои коррективы в ход боевых действий: грунт, размытый осенней распутицей, подмораживает, лесопосадки сбросили листву и уже не могут быть надежным укрытием от БПЛА. Аккумуляторные батареи самих дронов на холоде разряжаются быстрее. Тем не менее бои не прекращаются — стороны пытаются к концу года занять более выгодные позиции. О том, что происходит на линии фронта, — в материале РИА Новости.Кураховский котелПо-прежнему самая напряженная ситуация — в ДНР. За лето и первые два месяца осени российские войска продвинулись далеко на запад, выйдя на линию Покровск — Селидово — Курахово. Подразделения группировок "Юг", "Центр" и "Восток" освободили несколько городов, в том числе Красногоровку, Новогродовку, Украинск, Горняк, Угледар, Селидово.Наступление продолжается, однако армия не спешит вперед, чтобы не отрываться от логистики.Главная цель на этом направлении — 60-тысячный Красноармейск (Покровск), через который со стороны Днепропетровской области снабжается значительная часть донбасской группировки противника. Однако этот сильно укрепленный город, видимо, решили оставить напоследок. В настоящий момент группировки "Центр" и "Юг" сконцентрировали свои усилия южнее — на 18-тысячном Курахово, который планомерно и методично берут в клещи, чтобы по угледарскому и авдеевскому сценарию вынудить вэсэушников отступить через узкий коридор на запад.Наступают с нескольких направлений. С востока — от Максимильяновки, передовые подразделения уже закрепились на окраинах Курахово. С юго-запада — от Ясной Поляны и Шахтерского. Южнее готовятся закрыть котел двумя сходящимися ударами от Дальнего на юг и от Константинопольского на север.До смыкания "клешней" осталось около пяти километров. Когда это произойдет, в окружение попадут украинские войска в селах Елизаветовка, Романовка, Анновка и Успеновка. Времени на выход из котла у них все меньше.После того как этот участок фронта "скатают в рулон", дорога на Курахово с юга будет открыта и российские войска смогут наступать на город, не опасаясь ударов по флангам. Одновременно подразделения "Центра" зачищают от ВСУ села на северном берегу Кураховского водохранилища. В последние дни освободили Степановку, Ильинку, Новоселидовку и Вознесенку.Противник продолжает удерживать Берестки — тут тяжелые бои. С севера на Курахово продвижение затруднено: мост через водохранилище — слишком ненадежная переправа. Однако контроль над берегом позволит подтянуть ближе к городу минометы, что серьезно осложнит положение украинского гарнизона.Рывок на КупянскРоссийские войска постепенно охватывают Часов Яр с севера и юга. Основные силы ВСУ сосредоточены в районе многоэтажек и огнеупорного завода, куда уже зашли штурмовые группы.Сообщается, что у вэсэушников сложности с логистикой: грунтовые дороги размыла распутица. Впрочем, это влияет на обе стороны.В Дзержинске (Торецке), по данным украинских ресурсов, российские подразделения значительно продвинулись в высотной застройке в центре. Одновременно город берут в клещи, оставляя противнику лишь один коридор для отступления — на Константиновку.Штурмовики закрепились в Щербиновке — поселке городского типа на восточной окраине Дзержинска. Когда противника оттуда окончательно выбьют, гарнизон окажется в окружении.Константиновка, видимо, — следующая цель. Этот населенный пункт вместе с Дружковкой, Краматорском и Славянском образуют большую агломерацию, где у ВСУ мощные линии обороны, штабы и тыловые службы. Сражение за эти города станет финальным этапом битвы за Донбасс. Впрочем, на границе ЛНР и ДНР еще есть подконтрольный Украине Северск.Значительные успехи на Купянском направлении. Подразделения группировки "Запад" ворвались в городскую застройку на восточном берегу реки Оскол и ведут ожесточенные бои в микрорайоне Заосколье.Говорить о полном контроле над левобережным Купянском преждевременно, однако все попытки противника закрыть прорыв результатов не принесли. ВСУ явно не собираются сдавать город и спешно перебрасывают подкрепления. Недавно в Купянск заглянул сам Зеленский.Еще одно наступлениеЕсть изменения в Курской области. Минобороны сообщает о разгроме крупной группировки противника в Ольговском лесу. Целую неделю вэсэушники пытались вырваться из котла, однако несли большие потери и попадали в плен десятками.Сотни убитых, сожжено много западной боевой техники. Особую роль в уничтожении вражеской брони играют российские ударные дроны "Иноходец", ранее применявшиеся лишь эпизодически.В остальном — преобладают встречные бои. ВСУ постоянно контратакуют.В Кореновском районе есть продвижение группировки "Север".Не исключено, что уже в декабре ВСУ начнут новое наступление на один из приграничных российских регионов. Киеву очень важно до инаугурации Дональда Трампа показать способность проводить крупные общевойсковые операции — об этом пишут западные СМИ. От такой "демонстрации" зависит, продолжат ли США помогать киевскому режиму.Косвенно о планах Украины свидетельствует недавно принятое Белым домом решение об ударах вглубь российской территории американской баллистикой. По информации Times, отмашку Зеленскому дали и по британским крылатым ракетам."В последние месяцы премьер-министр Кир Стармер занимал осторожную позицию по этому вопросу, — отмечает издание. — Решение зависело от США, так как в ракетах Storm Shadow используют в том числе американские технологии. По нашим данным, Вашингтон дал Лондону зеленый свет. Главная причина — появление северокорейских солдат в Курской области (официально не подтвержденное Россией и КНДР. — Прим. ред.). Позиция Стармера заключается в том, что Украина может использовать для самообороны любое оружие, какое посчитает нужным".ВСУ достаточно давно накапливают западное высокоточное оружие. К примеру, ракеты Storm Shadow и SCALP-EG они не применяли уже несколько месяцев. Очень вероятно, что Киев решил их приберечь для последнего, решающего рывка. Но если он завершится провалом, переговорная позиция Украины и перспективы дальнейшей поддержки союзников значительно ухудшатся. Так или иначе, приближающаяся зима может стать решающей для всего конфликта.
https://ria.ru/20241119/pvo-1984720312.html
https://ria.ru/20241120/pvo-1984859243.html
https://ria.ru/20241120/nato-1984746743.html
курахово
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Андрей Коц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg
Андрей Коц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1983962015_42:0:2771:2047_1920x0_80_0_0_84ce05977bf9adaf5b418502636b0964.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Андрей Коц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg
безопасность, курахово, украина, киев, владимир зеленский, кир стармер, дональд трамп, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курахово, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Кир Стармер, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. Вооруженный конфликт на Украине скоро вступит в зимнюю фазу. Погода вносит свои коррективы в ход боевых действий: грунт, размытый осенней распутицей, подмораживает, лесопосадки сбросили листву и уже не могут быть надежным укрытием от БПЛА. Аккумуляторные батареи самих дронов на холоде разряжаются быстрее. Тем не менее бои не прекращаются — стороны пытаются к концу года занять более выгодные позиции. О том, что происходит на линии фронта, — в материале РИА Новости.
По-прежнему самая напряженная ситуация — в ДНР. За лето и первые два месяца осени российские войска продвинулись далеко на запад, выйдя на линию Покровск — Селидово — Курахово. Подразделения группировок "Юг", "Центр" и "Восток" освободили несколько городов, в том числе Красногоровку, Новогродовку, Украинск, Горняк, Угледар, Селидово.
Наступление продолжается, однако армия не спешит вперед, чтобы не отрываться от логистики.
Главная цель на этом направлении — 60-тысячный Красноармейск (Покровск), через который со стороны Днепропетровской области снабжается значительная часть донбасской группировки противника. Однако этот сильно укрепленный город, видимо, решили оставить напоследок. В настоящий момент группировки "Центр" и "Юг" сконцентрировали свои усилия южнее — на 18-тысячном Курахово, который планомерно и методично берут в клещи, чтобы по угледарскому и авдеевскому сценарию вынудить вэсэушников отступить через узкий коридор на запад.
Наступают с нескольких направлений. С востока — от Максимильяновки, передовые подразделения уже закрепились на окраинах Курахово. С юго-запада — от Ясной Поляны и Шахтерского. Южнее готовятся закрыть котел двумя сходящимися ударами от Дальнего на юг и от Константинопольского на север.
До смыкания "клешней" осталось около пяти километров. Когда это произойдет, в окружение попадут украинские войска в селах Елизаветовка, Романовка, Анновка и Успеновка. Времени на выход из котла у них все меньше.
После того как этот участок фронта "скатают в рулон", дорога на Курахово с юга будет открыта и российские войска смогут наступать на город, не опасаясь ударов по флангам. Одновременно подразделения "Центра" зачищают от ВСУ села на северном берегу Кураховского водохранилища. В последние дни освободили Степановку, Ильинку, Новоселидовку и Вознесенку.
Противник продолжает удерживать Берестки — тут тяжелые бои. С севера на Курахово продвижение затруднено: мост через водохранилище — слишком ненадежная переправа. Однако контроль над берегом позволит подтянуть ближе к городу минометы, что серьезно осложнит положение украинского гарнизона.
Российские войска постепенно охватывают Часов Яр с севера и юга. Основные силы ВСУ сосредоточены в районе многоэтажек и огнеупорного завода, куда уже зашли штурмовые группы.
Сообщается, что у вэсэушников сложности с логистикой: грунтовые дороги размыла распутица. Впрочем, это влияет на обе стороны.
В Дзержинске (Торецке), по данным украинских ресурсов, российские подразделения значительно продвинулись в высотной застройке в центре. Одновременно город берут в клещи, оставляя противнику лишь один коридор для отступления — на Константиновку.
Штурмовики закрепились в Щербиновке — поселке городского типа на восточной окраине Дзержинска. Когда противника оттуда окончательно выбьют, гарнизон окажется в окружении.
Константиновка, видимо, — следующая цель. Этот населенный пункт вместе с Дружковкой, Краматорском и Славянском образуют большую агломерацию, где у ВСУ мощные линии обороны, штабы и тыловые службы. Сражение за эти города станет финальным этапом битвы за Донбасс. Впрочем, на границе ЛНР и ДНР еще есть подконтрольный Украине Северск.
Значительные успехи на Купянском направлении. Подразделения группировки "Запад" ворвались в городскую застройку на восточном берегу реки Оскол и ведут ожесточенные бои в микрорайоне Заосколье.
Говорить о полном контроле над левобережным Купянском преждевременно, однако все попытки противника закрыть прорыв результатов не принесли. ВСУ явно не собираются сдавать город и спешно перебрасывают подкрепления. Недавно в Купянск заглянул сам Зеленский.
Есть изменения в Курской области. Минобороны сообщает о разгроме крупной группировки противника в Ольговском лесу. Целую неделю вэсэушники пытались вырваться из котла, однако несли большие потери и попадали в плен десятками.
Сотни убитых, сожжено много западной боевой техники. Особую роль в уничтожении вражеской брони играют российские ударные дроны "Иноходец", ранее применявшиеся лишь эпизодически.
В остальном — преобладают встречные бои. ВСУ постоянно контратакуют.
В Кореновском районе есть продвижение группировки "Север".
Не исключено, что уже в декабре ВСУ начнут новое наступление на один из приграничных российских регионов. Киеву очень важно до инаугурации Дональда Трампа показать способность проводить крупные общевойсковые операции — об этом пишут западные СМИ. От такой "демонстрации" зависит, продолжат ли США помогать киевскому режиму.
Косвенно о планах Украины свидетельствует недавно принятое Белым домом решение об ударах вглубь российской территории американской баллистикой. По информации Times, отмашку Зеленскому дали и по британским крылатым ракетам.
"В последние месяцы премьер-министр Кир Стармер занимал осторожную позицию по этому вопросу, — отмечает издание. — Решение зависело от США, так как в ракетах Storm Shadow используют в том числе американские технологии. По нашим данным, Вашингтон дал Лондону зеленый свет. Главная причина — появление северокорейских солдат в Курской области (официально не подтвержденное Россией и КНДР. — Прим. ред.). Позиция Стармера заключается в том, что Украина может использовать для самообороны любое оружие, какое посчитает нужным".
ВСУ достаточно давно накапливают западное высокоточное оружие. К примеру, ракеты Storm Shadow и SCALP-EG они не применяли уже несколько месяцев. Очень вероятно, что Киев решил их приберечь для последнего, решающего рывка. Но если он завершится провалом, переговорная позиция Украины и перспективы дальнейшей поддержки союзников значительно ухудшатся. Так или иначе, приближающаяся зима может стать решающей для всего конфликта.