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"Это их последний шанс". К чему готовятся ВСУ - РИА Новости, 21.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:00 21.11.2024 (обновлено: 08:05 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/obstanovka-1984868229.html
"Это их последний шанс". К чему готовятся ВСУ
"Это их последний шанс". К чему готовятся ВСУ - РИА Новости, 21.11.2024
"Это их последний шанс". К чему готовятся ВСУ
Вооруженный конфликт на Украине скоро вступит в зимнюю фазу. Погода вносит свои коррективы в ход боевых действий: грунт, размытый осенней распутицей,... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T08:00
2024-11-21T08:05
специальная военная операция на украине
безопасность
курахово
украина
киев
владимир зеленский
кир стармер
дональд трамп
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. Вооруженный конфликт на Украине скоро вступит в зимнюю фазу. Погода вносит свои коррективы в ход боевых действий: грунт, размытый осенней распутицей, подмораживает, лесопосадки сбросили листву и уже не могут быть надежным укрытием от БПЛА. Аккумуляторные батареи самих дронов на холоде разряжаются быстрее. Тем не менее бои не прекращаются — стороны пытаются к концу года занять более выгодные позиции. О том, что происходит на линии фронта, — в материале РИА Новости.Кураховский котелПо-прежнему самая напряженная ситуация — в ДНР. За лето и первые два месяца осени российские войска продвинулись далеко на запад, выйдя на линию Покровск — Селидово — Курахово. Подразделения группировок "Юг", "Центр" и "Восток" освободили несколько городов, в том числе Красногоровку, Новогродовку, Украинск, Горняк, Угледар, Селидово.Наступление продолжается, однако армия не спешит вперед, чтобы не отрываться от логистики.Главная цель на этом направлении — 60-тысячный Красноармейск (Покровск), через который со стороны Днепропетровской области снабжается значительная часть донбасской группировки противника. Однако этот сильно укрепленный город, видимо, решили оставить напоследок. В настоящий момент группировки "Центр" и "Юг" сконцентрировали свои усилия южнее — на 18-тысячном Курахово, который планомерно и методично берут в клещи, чтобы по угледарскому и авдеевскому сценарию вынудить вэсэушников отступить через узкий коридор на запад.Наступают с нескольких направлений. С востока — от Максимильяновки, передовые подразделения уже закрепились на окраинах Курахово. С юго-запада — от Ясной Поляны и Шахтерского. Южнее готовятся закрыть котел двумя сходящимися ударами от Дальнего на юг и от Константинопольского на север.До смыкания "клешней" осталось около пяти километров. Когда это произойдет, в окружение попадут украинские войска в селах Елизаветовка, Романовка, Анновка и Успеновка. Времени на выход из котла у них все меньше.После того как этот участок фронта "скатают в рулон", дорога на Курахово с юга будет открыта и российские войска смогут наступать на город, не опасаясь ударов по флангам. Одновременно подразделения "Центра" зачищают от ВСУ села на северном берегу Кураховского водохранилища. В последние дни освободили Степановку, Ильинку, Новоселидовку и Вознесенку.Противник продолжает удерживать Берестки — тут тяжелые бои. С севера на Курахово продвижение затруднено: мост через водохранилище — слишком ненадежная переправа. Однако контроль над берегом позволит подтянуть ближе к городу минометы, что серьезно осложнит положение украинского гарнизона.Рывок на КупянскРоссийские войска постепенно охватывают Часов Яр с севера и юга. Основные силы ВСУ сосредоточены в районе многоэтажек и огнеупорного завода, куда уже зашли штурмовые группы.Сообщается, что у вэсэушников сложности с логистикой: грунтовые дороги размыла распутица. Впрочем, это влияет на обе стороны.В Дзержинске (Торецке), по данным украинских ресурсов, российские подразделения значительно продвинулись в высотной застройке в центре. Одновременно город берут в клещи, оставляя противнику лишь один коридор для отступления — на Константиновку.Штурмовики закрепились в Щербиновке — поселке городского типа на восточной окраине Дзержинска. Когда противника оттуда окончательно выбьют, гарнизон окажется в окружении.Константиновка, видимо, — следующая цель. Этот населенный пункт вместе с Дружковкой, Краматорском и Славянском образуют большую агломерацию, где у ВСУ мощные линии обороны, штабы и тыловые службы. Сражение за эти города станет финальным этапом битвы за Донбасс. Впрочем, на границе ЛНР и ДНР еще есть подконтрольный Украине Северск.Значительные успехи на Купянском направлении. Подразделения группировки "Запад" ворвались в городскую застройку на восточном берегу реки Оскол и ведут ожесточенные бои в микрорайоне Заосколье.Говорить о полном контроле над левобережным Купянском преждевременно, однако все попытки противника закрыть прорыв результатов не принесли. ВСУ явно не собираются сдавать город и спешно перебрасывают подкрепления. Недавно в Купянск заглянул сам Зеленский.Еще одно наступлениеЕсть изменения в Курской области. Минобороны сообщает о разгроме крупной группировки противника в Ольговском лесу. Целую неделю вэсэушники пытались вырваться из котла, однако несли большие потери и попадали в плен десятками.Сотни убитых, сожжено много западной боевой техники. Особую роль в уничтожении вражеской брони играют российские ударные дроны "Иноходец", ранее применявшиеся лишь эпизодически.В остальном — преобладают встречные бои. ВСУ постоянно контратакуют.В Кореновском районе есть продвижение группировки "Север".Не исключено, что уже в декабре ВСУ начнут новое наступление на один из приграничных российских регионов. Киеву очень важно до инаугурации Дональда Трампа показать способность проводить крупные общевойсковые операции — об этом пишут западные СМИ. От такой "демонстрации" зависит, продолжат ли США помогать киевскому режиму.Косвенно о планах Украины свидетельствует недавно принятое Белым домом решение об ударах вглубь российской территории американской баллистикой. По информации Times, отмашку Зеленскому дали и по британским крылатым ракетам."В последние месяцы премьер-министр Кир Стармер занимал осторожную позицию по этому вопросу, — отмечает издание. — Решение зависело от США, так как в ракетах Storm Shadow используют в том числе американские технологии. По нашим данным, Вашингтон дал Лондону зеленый свет. Главная причина — появление северокорейских солдат в Курской области (официально не подтвержденное Россией и КНДР. — Прим. ред.). Позиция Стармера заключается в том, что Украина может использовать для самообороны любое оружие, какое посчитает нужным".ВСУ достаточно давно накапливают западное высокоточное оружие. К примеру, ракеты Storm Shadow и SCALP-EG они не применяли уже несколько месяцев. Очень вероятно, что Киев решил их приберечь для последнего, решающего рывка. Но если он завершится провалом, переговорная позиция Украины и перспективы дальнейшей поддержки союзников значительно ухудшатся. Так или иначе, приближающаяся зима может стать решающей для всего конфликта.
https://ria.ru/20241119/pvo-1984720312.html
https://ria.ru/20241120/pvo-1984859243.html
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Андрей Коц
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Андрей Коц
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безопасность, курахово, украина, киев, владимир зеленский, кир стармер, дональд трамп, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курахово, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Кир Стармер, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины
"Это их последний шанс". К чему готовятся ВСУ

Украинская армия копит ракеты перед возможным наступлением

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град"
Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Андрей Коц
Андрей Коц
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. Вооруженный конфликт на Украине скоро вступит в зимнюю фазу. Погода вносит свои коррективы в ход боевых действий: грунт, размытый осенней распутицей, подмораживает, лесопосадки сбросили листву и уже не могут быть надежным укрытием от БПЛА. Аккумуляторные батареи самих дронов на холоде разряжаются быстрее. Тем не менее бои не прекращаются — стороны пытаются к концу года занять более выгодные позиции. О том, что происходит на линии фронта, — в материале РИА Новости.

Кураховский котел

По-прежнему самая напряженная ситуация — в ДНР. За лето и первые два месяца осени российские войска продвинулись далеко на запад, выйдя на линию Покровск — Селидово — Курахово. Подразделения группировок "Юг", "Центр" и "Восток" освободили несколько городов, в том числе Красногоровку, Новогродовку, Украинск, Горняк, Угледар, Селидово.
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкОсвобожденный город Селидово в ДНР
Освобожденный город Селидово в ДНР - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Освобожденный город Селидово в ДНР
Наступление продолжается, однако армия не спешит вперед, чтобы не отрываться от логистики.
Главная цель на этом направлении — 60-тысячный Красноармейск (Покровск), через который со стороны Днепропетровской области снабжается значительная часть донбасской группировки противника. Однако этот сильно укрепленный город, видимо, решили оставить напоследок. В настоящий момент группировки "Центр" и "Юг" сконцентрировали свои усилия южнее — на 18-тысячном Курахово, который планомерно и методично берут в клещи, чтобы по угледарскому и авдеевскому сценарию вынудить вэсэушников отступить через узкий коридор на запад.
Наступают с нескольких направлений. С востока — от Максимильяновки, передовые подразделения уже закрепились на окраинах Курахово. С юго-запада — от Ясной Поляны и Шахтерского. Южнее готовятся закрыть котел двумя сходящимися ударами от Дальнего на юг и от Константинопольского на север.
© AP Photo / Anton ShtukaКурахово
Курахово - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© AP Photo / Anton Shtuka
Курахово
До смыкания "клешней" осталось около пяти километров. Когда это произойдет, в окружение попадут украинские войска в селах Елизаветовка, Романовка, Анновка и Успеновка. Времени на выход из котла у них все меньше.
После того как этот участок фронта "скатают в рулон", дорога на Курахово с юга будет открыта и российские войска смогут наступать на город, не опасаясь ударов по флангам. Одновременно подразделения "Центра" зачищают от ВСУ села на северном берегу Кураховского водохранилища. В последние дни освободили Степановку, Ильинку, Новоселидовку и Вознесенку.
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие
Противник продолжает удерживать Берестки — тут тяжелые бои. С севера на Курахово продвижение затруднено: мост через водохранилище — слишком ненадежная переправа. Однако контроль над берегом позволит подтянуть ближе к городу минометы, что серьезно осложнит положение украинского гарнизона.

Рывок на Купянск

Российские войска постепенно охватывают Часов Яр с севера и юга. Основные силы ВСУ сосредоточены в районе многоэтажек и огнеупорного завода, куда уже зашли штурмовые группы.
Ракетные системы ПВО Patriot армии США во время учений Astral Knight - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
В Пентагоне сделали тревожное заявление о запасах ПВО в США
19 ноября, 23:51
Сообщается, что у вэсэушников сложности с логистикой: грунтовые дороги размыла распутица. Впрочем, это влияет на обе стороны.
В Дзержинске (Торецке), по данным украинских ресурсов, российские подразделения значительно продвинулись в высотной застройке в центре. Одновременно город берут в клещи, оставляя противнику лишь один коридор для отступления — на Константиновку.
Штурмовики закрепились в Щербиновке — поселке городского типа на восточной окраине Дзержинска. Когда противника оттуда окончательно выбьют, гарнизон окажется в окружении.
Константиновка, видимо, — следующая цель. Этот населенный пункт вместе с Дружковкой, Краматорском и Славянском образуют большую агломерацию, где у ВСУ мощные линии обороны, штабы и тыловые службы. Сражение за эти города станет финальным этапом битвы за Донбасс. Впрочем, на границе ЛНР и ДНР еще есть подконтрольный Украине Северск.
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский и командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский во время визита в город Купянск
Президент Украины Владимир Зеленский и командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский во время визита в город Купянск - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский и командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский во время визита в город Купянск
Значительные успехи на Купянском направлении. Подразделения группировки "Запад" ворвались в городскую застройку на восточном берегу реки Оскол и ведут ожесточенные бои в микрорайоне Заосколье.
Говорить о полном контроле над левобережным Купянском преждевременно, однако все попытки противника закрыть прорыв результатов не принесли. ВСУ явно не собираются сдавать город и спешно перебрасывают подкрепления. Недавно в Купянск заглянул сам Зеленский.

Еще одно наступление

Есть изменения в Курской области. Минобороны сообщает о разгроме крупной группировки противника в Ольговском лесу. Целую неделю вэсэушники пытались вырваться из котла, однако несли большие потери и попадали в плен десятками.
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
ПВО сбила две украинские ракеты в Курской области
Вчера, 16:03
Сотни убитых, сожжено много западной боевой техники. Особую роль в уничтожении вражеской брони играют российские ударные дроны "Иноходец", ранее применявшиеся лишь эпизодически.
В остальном — преобладают встречные бои. ВСУ постоянно контратакуют.
В Кореновском районе есть продвижение группировки "Север".
Не исключено, что уже в декабре ВСУ начнут новое наступление на один из приграничных российских регионов. Киеву очень важно до инаугурации Дональда Трампа показать способность проводить крупные общевойсковые операции — об этом пишут западные СМИ. От такой "демонстрации" зависит, продолжат ли США помогать киевскому режиму.
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные
Косвенно о планах Украины свидетельствует недавно принятое Белым домом решение об ударах вглубь российской территории американской баллистикой. По информации Times, отмашку Зеленскому дали и по британским крылатым ракетам.
"В последние месяцы премьер-министр Кир Стармер занимал осторожную позицию по этому вопросу, — отмечает издание. — Решение зависело от США, так как в ракетах Storm Shadow используют в том числе американские технологии. По нашим данным, Вашингтон дал Лондону зеленый свет. Главная причина — появление северокорейских солдат в Курской области (официально не подтвержденное Россией и КНДР. — Прим. ред.). Позиция Стармера заключается в том, что Украина может использовать для самообороны любое оружие, какое посчитает нужным".
Военные наблюдатели ООН - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
Экс-военачальник НАТО предложил создать демилитаризованную зону на Украине
Вчера, 09:19
ВСУ достаточно давно накапливают западное высокоточное оружие. К примеру, ракеты Storm Shadow и SCALP-EG они не применяли уже несколько месяцев. Очень вероятно, что Киев решил их приберечь для последнего, решающего рывка. Но если он завершится провалом, переговорная позиция Украины и перспективы дальнейшей поддержки союзников значительно ухудшатся. Так или иначе, приближающаяся зима может стать решающей для всего конфликта.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКураховоУкраинаКиевВладимир ЗеленскийКир СтармерДональд ТрампВооруженные силы Украины
 
 
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