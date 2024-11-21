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Цена нефти марки Brent поднялась выше 74 долларов
Цена нефти марки Brent поднялась выше 74 долларов - РИА Новости, 21.11.2024
Цена нефти марки Brent поднялась выше 74 долларов
Мировые цены на нефть в четверг днем растут более чем на 1,5% на фоне рисков, связанных с поставками: цена Brent поднялась выше 74 долларов за баррель, а WTI -... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T14:12
2024-11-21T14:12
2024-11-21T14:31
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Мировые цены на нефть в четверг днем растут более чем на 1,5% на фоне рисков, связанных с поставками: цена Brent поднялась выше 74 долларов за баррель, а WTI - выше 70 долларов впервые с 11 ноября, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 14.17 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,59% - до 73,97 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 1,7%, до 69,92 доллара. Минутами ранее Brent торговалась выше 74 долларов, WTI - выше 70 долларов за баррель."Продолжающаяся эскалация российско-украинского конфликта может повлиять на рынок нефти, поскольку трейдеры оценивают возможные последствия. Потенциальный сбой в экспорте российской нефти может усилить беспокойство по поводу поставок", - заявил газете Wall Street Journal стратег Exness Теренс Хоув (Terence Hove).Агентство Блумберг в среду со ссылкой на западного чиновника сообщило, что Украина якобы впервые применила британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для удара вглубь территории РФ. Минобороны России в четверг сообщило, что российская ПВО за прошедшие сутки сбила две ракеты Storm Shadow в зоне спецоперации.Трейдеры также продолжают оценивать статистику из США, опубликованную в среду. Коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 15 ноября, увеличились на 0,5 миллиона баррелей, сообщило минэнерго страны. Аналитики ждали роста на 0,4 миллиона баррелей. В то же время добыча нефти в стране за неделю сократилась на 199 тысяч баррелей в сутки - до 13,201 миллиона баррелей в сутки.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, wti (нефть), brent
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Цены на нефть, WTI (нефть), Brent
Цена нефти марки Brent поднялась выше 74 долларов
Цена нефти марки Brent поднялась выше 74 долларов, WTI превысила 70 долларов
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Мировые цены на нефть в четверг днем растут более чем на 1,5% на фоне рисков, связанных с поставками: цена Brent поднялась выше 74 долларов за баррель, а WTI - выше 70 долларов впервые с 11 ноября, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.17 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,59% - до 73,97 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 1,7%, до 69,92 доллара. Минутами ранее Brent торговалась выше 74 долларов, WTI - выше 70 долларов за баррель.
"Продолжающаяся эскалация российско-украинского конфликта может повлиять на рынок нефти, поскольку трейдеры оценивают возможные последствия. Потенциальный сбой в экспорте российской нефти может усилить беспокойство по поводу поставок", - заявил газете Wall Street Journal стратег Exness Теренс Хоув (Terence Hove).
Агентство Блумберг в среду со ссылкой на западного чиновника сообщило, что Украина якобы впервые применила британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для удара вглубь территории РФ. Минобороны России в четверг сообщило, что российская ПВО за прошедшие сутки сбила две ракеты Storm Shadow в зоне спецоперации.
Трейдеры также продолжают оценивать статистику из США, опубликованную в среду. Коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 15 ноября, увеличились на 0,5 миллиона баррелей, сообщило минэнерго страны. Аналитики ждали роста на 0,4 миллиона баррелей. В то же время добыча нефти в стране за неделю сократилась на 199 тысяч баррелей в сутки - до 13,201 миллиона баррелей в сутки.