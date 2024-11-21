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Цена нефти марки Brent поднялась выше 74 долларов - РИА Новости, 21.11.2024
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
14:12 21.11.2024 (обновлено: 14:31 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/neft-1985000525.html
Цена нефти марки Brent поднялась выше 74 долларов
Цена нефти марки Brent поднялась выше 74 долларов - РИА Новости, 21.11.2024
Цена нефти марки Brent поднялась выше 74 долларов
Мировые цены на нефть в четверг днем растут более чем на 1,5% на фоне рисков, связанных с поставками: цена Brent поднялась выше 74 долларов за баррель, а WTI -... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T14:12
2024-11-21T14:31
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
цены на нефть
wti (нефть)
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Мировые цены на нефть в четверг днем растут более чем на 1,5% на фоне рисков, связанных с поставками: цена Brent поднялась выше 74 долларов за баррель, а WTI - выше 70 долларов впервые с 11 ноября, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 14.17 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,59% - до 73,97 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 1,7%, до 69,92 доллара. Минутами ранее Brent торговалась выше 74 долларов, WTI - выше 70 долларов за баррель."Продолжающаяся эскалация российско-украинского конфликта может повлиять на рынок нефти, поскольку трейдеры оценивают возможные последствия. Потенциальный сбой в экспорте российской нефти может усилить беспокойство по поводу поставок", - заявил газете Wall Street Journal стратег Exness Теренс Хоув (Terence Hove).Агентство Блумберг в среду со ссылкой на западного чиновника сообщило, что Украина якобы впервые применила британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для удара вглубь территории РФ. Минобороны России в четверг сообщило, что российская ПВО за прошедшие сутки сбила две ракеты Storm Shadow в зоне спецоперации.Трейдеры также продолжают оценивать статистику из США, опубликованную в среду. Коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 15 ноября, увеличились на 0,5 миллиона баррелей, сообщило минэнерго страны. Аналитики ждали роста на 0,4 миллиона баррелей. В то же время добыча нефти в стране за неделю сократилась на 199 тысяч баррелей в сутки - до 13,201 миллиона баррелей в сутки.
https://ria.ru/20241111/mosbirzha-1982982379.html
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экономика, цены на нефть, wti (нефть), brent
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Цены на нефть, WTI (нефть), Brent
Цена нефти марки Brent поднялась выше 74 долларов

Цена нефти марки Brent поднялась выше 74 долларов, WTI превысила 70 долларов

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Мировые цены на нефть в четверг днем растут более чем на 1,5% на фоне рисков, связанных с поставками: цена Brent поднялась выше 74 долларов за баррель, а WTI - выше 70 долларов впервые с 11 ноября, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.17 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,59% - до 73,97 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 1,7%, до 69,92 доллара. Минутами ранее Brent торговалась выше 74 долларов, WTI - выше 70 долларов за баррель.
Здание Московской биржи - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
Мосбиржа запустит стабилизацию курсов валют при высокой волатильности
11 ноября, 01:27
"Продолжающаяся эскалация российско-украинского конфликта может повлиять на рынок нефти, поскольку трейдеры оценивают возможные последствия. Потенциальный сбой в экспорте российской нефти может усилить беспокойство по поводу поставок", - заявил газете Wall Street Journal стратег Exness Теренс Хоув (Terence Hove).
Агентство Блумберг в среду со ссылкой на западного чиновника сообщило, что Украина якобы впервые применила британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для удара вглубь территории РФ. Минобороны России в четверг сообщило, что российская ПВО за прошедшие сутки сбила две ракеты Storm Shadow в зоне спецоперации.
Трейдеры также продолжают оценивать статистику из США, опубликованную в среду. Коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 15 ноября, увеличились на 0,5 миллиона баррелей, сообщило минэнерго страны. Аналитики ждали роста на 0,4 миллиона баррелей. В то же время добыча нефти в стране за неделю сократилась на 199 тысяч баррелей в сутки - до 13,201 миллиона баррелей в сутки.
Монета с логотипом криптовалюты биткоин - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
Стоимость биткоина обновила исторический максимум
Вчера, 08:29
 
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