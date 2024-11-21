https://ria.ru/20241121/mvf-1985074005.html

МВФ оценил возможность пересмотра финансовой поддержки Украины при Трампе

МВФ оценил возможность пересмотра финансовой поддержки Украины при Трампе - РИА Новости, 21.11.2024

МВФ оценил возможность пересмотра финансовой поддержки Украины при Трампе

Международный валютный фонд (МВФ) считает преждевременным говорить о возможном пересмотре США финансовой поддержки Украины при администрации избранного... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T19:03

2024-11-21T19:03

2024-11-21T19:03

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дональд трамп

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мвф

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ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) считает преждевременным говорить о возможном пересмотре США финансовой поддержки Украины при администрации избранного американского президента Дональда Трампа, заявила директор по коммуникациям МВФ Джули Козак. "По вопросам потенциальных изменений в политике, я бы сказала, что будет слишком рано и преждевременно рассуждать об этом", - ответила она на вопрос РИА Новости на брифинге, комментируя возможность пересмотра будущей администрацией Трампа финансовой поддержки Украины. Украина второй год подряд составляет бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрыть основную часть этого дефицита за счет помощи западных партнеров. В 2024 году он составит 43,9 миллиарда долларов. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий. Глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться, поэтому властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие на Украине денег на производство собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.

https://ria.ru/20241121/zelenskiy-1984908404.html

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сша

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украина, сша, киев, дональд трамп, владимир зеленский, мвф, в мире