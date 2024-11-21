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В доме начальника управления МВД по Таганрогу прошли обыски - РИА Новости, 21.11.2024
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18:04 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/mvd-1985064288.html
В доме начальника управления МВД по Таганрогу прошли обыски
В доме начальника управления МВД по Таганрогу прошли обыски - РИА Новости, 21.11.2024
В доме начальника управления МВД по Таганрогу прошли обыски
Силовики провели обыски в доме начальника управления МВД по городу Таганрогу в Ростовской области Владимира Грекова в рамках уголовного дела в отношении бывшего РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T18:04
2024-11-21T18:04
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 ноя - РИА Новости. Силовики провели обыски в доме начальника управления МВД по городу Таганрогу в Ростовской области Владимира Грекова в рамках уголовного дела в отношении бывшего начальника ГАИ Аксайского района Ростовской области Сергея Селиванова, подозреваемого в получении взятки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Да, прошли обыски дома у Грекова. Мероприятия проводились в рамках уголовного дела в отношении его бывшего подчиненного", - сказал собеседник агентства. По его словам, иных мероприятий в отношении начальника управления МВД по городу Таганрогу в Ростовской области силовики не проводили. "Он не задержан", - уточнил собеседник РИА Новости, добавив, что до назначения в Таганрог Греков руководил Управлением МВД города Аксая. Его бывший подчиненный Сергей Селиванов, экс-начальник ГАИ Аксайского района Ростовской области, проходит по уголовному делу как подозреваемый в получении взятки, уточнил собеседник агентства.
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В доме начальника управления МВД по Таганрогу прошли обыски

Силовики провели обыски в доме начальника управления МВД по Таганрогу

© Fotolia / andranik123Полицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© Fotolia / andranik123
Полицейский автомобиль. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 ноя - РИА Новости. Силовики провели обыски в доме начальника управления МВД по городу Таганрогу в Ростовской области Владимира Грекова в рамках уголовного дела в отношении бывшего начальника ГАИ Аксайского района Ростовской области Сергея Селиванова, подозреваемого в получении взятки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Да, прошли обыски дома у Грекова. Мероприятия проводились в рамках уголовного дела в отношении его бывшего подчиненного", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, иных мероприятий в отношении начальника управления МВД по городу Таганрогу в Ростовской области силовики не проводили.
"Он не задержан", - уточнил собеседник РИА Новости, добавив, что до назначения в Таганрог Греков руководил Управлением МВД города Аксая.
Его бывший подчиненный Сергей Селиванов, экс-начальник ГАИ Аксайского района Ростовской области, проходит по уголовному делу как подозреваемый в получении взятки, уточнил собеседник агентства.
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