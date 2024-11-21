https://ria.ru/20241121/mvd-1985064288.html

В доме начальника управления МВД по Таганрогу прошли обыски

В доме начальника управления МВД по Таганрогу прошли обыски - РИА Новости, 21.11.2024

В доме начальника управления МВД по Таганрогу прошли обыски

Силовики провели обыски в доме начальника управления МВД по городу Таганрогу в Ростовской области Владимира Грекова в рамках уголовного дела в отношении бывшего РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T18:04

2024-11-21T18:04

2024-11-21T18:04

происшествия

аксай

аксайский район

ростовская область

гибдд мвд рф

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148259/62/1482596219_0:262:4272:2665_1920x0_80_0_0_d75c9c078dac4c2f1b54f1ae56bf4ed5.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 ноя - РИА Новости. Силовики провели обыски в доме начальника управления МВД по городу Таганрогу в Ростовской области Владимира Грекова в рамках уголовного дела в отношении бывшего начальника ГАИ Аксайского района Ростовской области Сергея Селиванова, подозреваемого в получении взятки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Да, прошли обыски дома у Грекова. Мероприятия проводились в рамках уголовного дела в отношении его бывшего подчиненного", - сказал собеседник агентства. По его словам, иных мероприятий в отношении начальника управления МВД по городу Таганрогу в Ростовской области силовики не проводили. "Он не задержан", - уточнил собеседник РИА Новости, добавив, что до назначения в Таганрог Греков руководил Управлением МВД города Аксая. Его бывший подчиненный Сергей Селиванов, экс-начальник ГАИ Аксайского района Ростовской области, проходит по уголовному делу как подозреваемый в получении взятки, уточнил собеседник агентства.

https://ria.ru/20241121/obysk-1985057503.html

https://ria.ru/20241121/zenden-1985047521.html

аксай

аксайский район

ростовская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, аксай, аксайский район, ростовская область, гибдд мвд рф, россия