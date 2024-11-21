В Израиле раскритиковали решение МУС по Нетаньяху и Галанту
Президент Израиля назвал решение МУС черным днем для правосудия
© AP Photo / Abir SultanБиньямин Нетаньяху и Йоав Галант
© AP Photo / Abir Sultan
Биньямин Нетаньяху и Йоав Галант. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 ноя - РИА Новости. Президент Израиля Ицхак Герцог назвал решение Международного уголовного суда (МУС) по выдаче ордеров на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта "черным днем" для правосудия, подчеркнув, что данное решение означает выбор в "cторону террора и зла вместо демократии и свободы".
"Это черный день для правосудия. Черный день для человечества. Принятое недобросовестное и возмутительное решение МУС превратило всеобщее правосудие во всеобщее посмешище... Действительно, это решение выбрало сторону террора и зла вместо демократии и свободы и превратило саму систему правосудия в живой щит для преступлений (палестинского движения - ред.) ХАМАС против человечности", - написал Герцог на своей странице в социальной сети X.
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По словам президента, это решение высмеивает все то, чем пожертвовали борцы за справедливость, "начиная от победы армий союзников над нацистской Германией и по сей день".
"Оно игнорирует тяжелое положение 101 израильского заложника, удерживаемого в жестоком плену ХАМАС в Газе. Оно игнорирует циничное использование ХАМАС собственного народа в качестве живого щита. Оно игнорирует факт того, что Израиль подвергся варварскому нападению и имеет обязанность и право защищать свой народ", - подчеркнул Герцог.
Ранее в четверг МУС выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны страны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров в отношении его граждан. Также Израиль оспаривал юрисдикцию МУС на рассмотрение дел по ситуации в Палестине в целом.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.