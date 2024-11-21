https://ria.ru/20241121/mus-1985031371.html

В Израиле раскритиковали решение МУС по Нетаньяху и Галанту

В Израиле раскритиковали решение МУС по Нетаньяху и Галанту - РИА Новости, 21.11.2024

В Израиле раскритиковали решение МУС по Нетаньяху и Галанту

Президент Израиля Ицхак Герцог назвал решение Международного уголовного суда (МУС) по выдаче ордеров на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T15:51

2024-11-21T15:51

2024-11-21T16:22

в мире

израиль

международный уголовный суд

биньямин нетаньяху

россия

ицхак герцог

москва

йоав галант

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/14/1947240463_0:179:3072:1907_1920x0_80_0_0_ebbe70c443f06d6487ffa354e0188d44.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 ноя - РИА Новости. Президент Израиля Ицхак Герцог назвал решение Международного уголовного суда (МУС) по выдаче ордеров на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта "черным днем" для правосудия, подчеркнув, что данное решение означает выбор в "cторону террора и зла вместо демократии и свободы"."Это черный день для правосудия. Черный день для человечества. Принятое недобросовестное и возмутительное решение МУС превратило всеобщее правосудие во всеобщее посмешище... Действительно, это решение выбрало сторону террора и зла вместо демократии и свободы и превратило саму систему правосудия в живой щит для преступлений (палестинского движения - ред.) ХАМАС против человечности", - написал Герцог на своей странице в социальной сети X.По словам президента, это решение высмеивает все то, чем пожертвовали борцы за справедливость, "начиная от победы армий союзников над нацистской Германией и по сей день"."Оно игнорирует тяжелое положение 101 израильского заложника, удерживаемого в жестоком плену ХАМАС в Газе. Оно игнорирует циничное использование ХАМАС собственного народа в качестве живого щита. Оно игнорирует факт того, что Израиль подвергся варварскому нападению и имеет обязанность и право защищать свой народ", - подчеркнул Герцог.Ранее в четверг МУС выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны страны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров в отношении его граждан. Также Израиль оспаривал юрисдикцию МУС на рассмотрение дел по ситуации в Палестине в целом.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240924/netanyakhu-1974485618.html

https://ria.ru/20241121/mus-1985025036.html

израиль

россия

москва

германия

палестина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, международный уголовный суд, биньямин нетаньяху, россия, ицхак герцог, москва, йоав галант, хамас, германия, палестина