Рейтинг@Mail.ru
В Израиле раскритиковали решение МУС по Нетаньяху и Галанту - РИА Новости, 21.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:51 21.11.2024 (обновлено: 16:22 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/mus-1985031371.html
В Израиле раскритиковали решение МУС по Нетаньяху и Галанту
В Израиле раскритиковали решение МУС по Нетаньяху и Галанту - РИА Новости, 21.11.2024
В Израиле раскритиковали решение МУС по Нетаньяху и Галанту
Президент Израиля Ицхак Герцог назвал решение Международного уголовного суда (МУС) по выдаче ордеров на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T15:51
2024-11-21T16:22
в мире
израиль
международный уголовный суд
биньямин нетаньяху
россия
ицхак герцог
москва
йоав галант
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/14/1947240463_0:179:3072:1907_1920x0_80_0_0_ebbe70c443f06d6487ffa354e0188d44.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 21 ноя - РИА Новости. Президент Израиля Ицхак Герцог назвал решение Международного уголовного суда (МУС) по выдаче ордеров на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта "черным днем" для правосудия, подчеркнув, что данное решение означает выбор в "cторону террора и зла вместо демократии и свободы"."Это черный день для правосудия. Черный день для человечества. Принятое недобросовестное и возмутительное решение МУС превратило всеобщее правосудие во всеобщее посмешище... Действительно, это решение выбрало сторону террора и зла вместо демократии и свободы и превратило саму систему правосудия в живой щит для преступлений (палестинского движения - ред.) ХАМАС против человечности", - написал Герцог на своей странице в социальной сети X.По словам президента, это решение высмеивает все то, чем пожертвовали борцы за справедливость, "начиная от победы армий союзников над нацистской Германией и по сей день"."Оно игнорирует тяжелое положение 101 израильского заложника, удерживаемого в жестоком плену ХАМАС в Газе. Оно игнорирует циничное использование ХАМАС собственного народа в качестве живого щита. Оно игнорирует факт того, что Израиль подвергся варварскому нападению и имеет обязанность и право защищать свой народ", - подчеркнул Герцог.Ранее в четверг МУС выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны страны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров в отношении его граждан. Также Израиль оспаривал юрисдикцию МУС на рассмотрение дел по ситуации в Палестине в целом.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240924/netanyakhu-1974485618.html
https://ria.ru/20241121/mus-1985025036.html
израиль
россия
москва
германия
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/14/1947240463_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_1a92bed14122d5dc8776135ce63312bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, международный уголовный суд, биньямин нетаньяху, россия, ицхак герцог, москва, йоав галант, хамас, германия, палестина
В мире, Израиль, Международный уголовный суд, Биньямин Нетаньяху, Россия, Ицхак Герцог, Москва, Йоав Галант, ХАМАС, Германия, Палестина
В Израиле раскритиковали решение МУС по Нетаньяху и Галанту

Президент Израиля назвал решение МУС черным днем для правосудия

© AP Photo / Abir SultanБиньямин Нетаньяху и Йоав Галант
Биньямин Нетаньяху и Йоав Галант - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© AP Photo / Abir Sultan
Биньямин Нетаньяху и Йоав Галант. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕЛЬ-АВИВ, 21 ноя - РИА Новости. Президент Израиля Ицхак Герцог назвал решение Международного уголовного суда (МУС) по выдаче ордеров на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта "черным днем" для правосудия, подчеркнув, что данное решение означает выбор в "cторону террора и зла вместо демократии и свободы".
"Это черный день для правосудия. Черный день для человечества. Принятое недобросовестное и возмутительное решение МУС превратило всеобщее правосудие во всеобщее посмешище... Действительно, это решение выбрало сторону террора и зла вместо демократии и свободы и превратило саму систему правосудия в живой щит для преступлений (палестинского движения - ред.) ХАМАС против человечности", - написал Герцог на своей странице в социальной сети X.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Эрдоган сравнил Нетаньяху с Гитлером
24 сентября, 18:56
По словам президента, это решение высмеивает все то, чем пожертвовали борцы за справедливость, "начиная от победы армий союзников над нацистской Германией и по сей день".
"Оно игнорирует тяжелое положение 101 израильского заложника, удерживаемого в жестоком плену ХАМАС в Газе. Оно игнорирует циничное использование ХАМАС собственного народа в качестве живого щита. Оно игнорирует факт того, что Израиль подвергся варварскому нападению и имеет обязанность и право защищать свой народ", - подчеркнул Герцог.
Ранее в четверг МУС выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны страны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров в отношении его граждан. Также Израиль оспаривал юрисдикцию МУС на рассмотрение дел по ситуации в Палестине в целом.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Международный уголовный суд в Гааге - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
Офис Нетаньяху обвинил МУС в содействии террору против Израиля
Вчера, 15:24
 
В миреИзраильМеждународный уголовный судБиньямин НетаньяхуРоссияИцхак ГерцогМоскваЙоав ГалантХАМАСГерманияПалестина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала