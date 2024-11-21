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Офис Нетаньяху обвинил МУС в содействии террору против Израиля - РИА Новости, 21.11.2024
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15:24 21.11.2024 (обновлено: 15:36 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/mus-1985025036.html
Офис Нетаньяху обвинил МУС в содействии террору против Израиля
Офис Нетаньяху обвинил МУС в содействии террору против Израиля - РИА Новости, 21.11.2024
Офис Нетаньяху обвинил МУС в содействии террору против Израиля
Решение Международного уголовного суда (МУС) по выдаче ордеров на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта способствует... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T15:24
2024-11-21T15:36
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
йоав галант
международный уголовный суд
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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 ноя - РИА Новости. Решение Международного уголовного суда (МУС) по выдаче ордеров на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта способствует кампании по изоляции Израиля и содействует террористическим атакам против еврейского государства, заявил советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман."Сегодня МУС принял решение проигнорировать представленные Израилем доказательства и аргументы, фактически встав на сторону региональной войны, развязанной иранским режимом против Израиля. МУС решил поддержать кампанию тотальной дезинформации с антисемитским подтекстом, целью которой является изоляция Израиля от его союзников и содействие террористическим атакам против нашей страны", - заявил Гендельман в своем Telegram-канале.
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, йоав галант, международный уголовный суд
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Йоав Галант, Международный уголовный суд
Офис Нетаньяху обвинил МУС в содействии террору против Израиля

Офис Нетаньяху обвинил МУС в изоляции Израиля и содействии терроризму

© AP Photo / Peter DejongМеждународный уголовный суд в Гааге
Международный уголовный суд в Гааге - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© AP Photo / Peter Dejong
Международный уголовный суд в Гааге. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 ноя - РИА Новости. Решение Международного уголовного суда (МУС) по выдаче ордеров на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта способствует кампании по изоляции Израиля и содействует террористическим атакам против еврейского государства, заявил советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман.
"Сегодня МУС принял решение проигнорировать представленные Израилем доказательства и аргументы, фактически встав на сторону региональной войны, развязанной иранским режимом против Израиля. МУС решил поддержать кампанию тотальной дезинформации с антисемитским подтекстом, целью которой является изоляция Израиля от его союзников и содействие террористическим атакам против нашей страны", - заявил Гендельман в своем Telegram-канале.
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В миреИзраильБиньямин НетаньяхуЙоав ГалантМеждународный уголовный суд
 
 
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