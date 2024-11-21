https://ria.ru/20241121/mus-1985025036.html

Офис Нетаньяху обвинил МУС в содействии террору против Израиля

Офис Нетаньяху обвинил МУС в содействии террору против Израиля - РИА Новости, 21.11.2024

Офис Нетаньяху обвинил МУС в содействии террору против Израиля

Решение Международного уголовного суда (МУС) по выдаче ордеров на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта способствует... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T15:24

2024-11-21T15:24

2024-11-21T15:36

в мире

израиль

биньямин нетаньяху

йоав галант

международный уголовный суд

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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 ноя - РИА Новости. Решение Международного уголовного суда (МУС) по выдаче ордеров на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта способствует кампании по изоляции Израиля и содействует террористическим атакам против еврейского государства, заявил советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман."Сегодня МУС принял решение проигнорировать представленные Израилем доказательства и аргументы, фактически встав на сторону региональной войны, развязанной иранским режимом против Израиля. МУС решил поддержать кампанию тотальной дезинформации с антисемитским подтекстом, целью которой является изоляция Израиля от его союзников и содействие террористическим атакам против нашей страны", - заявил Гендельман в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20241111/mus-1983197266.html

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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, йоав галант, международный уголовный суд