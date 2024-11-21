https://ria.ru/20241121/mus-1985013560.html

МУС выдал ордер на арест Нетаньяху

МУС выдал ордер на арест Нетаньяху - РИА Новости, 21.11.2024

МУС выдал ордер на арест Нетаньяху

Международный уголовный суд выдал ордера на арест главы правительства и экс-министра обороны Израиля Биньямина Нетаньяху и Йоава Галланта за операцию в секторе... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T14:53

2024-11-21T14:53

2024-11-21T15:59

международный уголовный суд

израиль

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ГААГА, 21 ноя — РИА Новости. Международный уголовный суд выдал ордера на арест главы правительства и экс-министра обороны Израиля Биньямина Нетаньяху и Йоава Галланта за операцию в секторе Газа, говорится в заявлении инстанции."Палата предварительного производства МУС выдала ордера на арест <...> за преступления против человечности и военные преступления, совершенные как минимум с 8 октября 2023 года по как минимум 20 мая 2024-го", — говорится в документе.МУС отклонил доводы Тель-Авива, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров, а также на рассмотрение дел по ситуации в Палестине в целом."Признание Израилем юрисдикции МУС не требуется, поскольку суд может осуществлять свою юрисдикцию на основе территориальной юрисдикции Палестины, как определено Палатой предварительного производства I в предыдущем составе. <...> Кроме того, государства не имеют права оспаривать юрисдикцию суда в соответствии со статьей 19(2) до выдачи ордера на арест", — отмечается в документе.Как заявил советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман, комментируя ситуацию, решение МУС способствует кампании по изоляции Израиля и содействует террористическим атакам против еврейского государства. Судебная инстанция таким образом встала на сторону "региональной войны, развязанной иранским режимом", подчеркнул спикер.Заявление на выдачу ордеров на арест Нетаньяху и Галланта в палату предварительного производства МУС подал прокурор Карим Хан в минувшем мае. В своем заявлении он отметил, что политики несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности в ходе военной кампании в секторе Газа, начавшейся в октябре 2023 года. Израиль отверг эти обвинения и отказался сотрудничать с МУС.Израиль 7 октября 2023-го подвергся беспрецедентной ракетной атаке и наземному вторжению со стороны ХАМАС. Бойцы палестинского движения убили более 1,2 тысячи человек и около 250 взяли в плен.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" и ввела блокаду сектора Газа. По данным Минздрава анклава, от этих действий погибли более 44 тысяч человек.Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них: Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция. В Кремле заявляли, что любые решения МУС ничтожны.

https://ria.ru/20240806/izrail-1964308934.html

https://ria.ru/20241111/mus-1983197266.html

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международный уголовный суд, израиль