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В Москве зафиксировали случаи падения деревьев из-за сильного ветра
В Москве зафиксировали случаи падения деревьев из-за сильного ветра - РИА Новости, 21.11.2024
В Москве зафиксировали случаи падения деревьев из-за сильного ветра
Случаи падения деревьев из-за сильного ветра фиксируются в Москве, городские службы оперативно распиливают их и вывозят, сообщил столичный комплекс городского... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T19:51
2024-11-21T19:51
2024-11-21T19:51
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Случаи падения деревьев из-за сильного ветра фиксируются в Москве, городские службы оперативно распиливают их и вывозят, сообщил столичный комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале. "Есть случаи падения деревьев. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья", - говорится в сообщении. Отмечается, что в городе сильный ветер, зафиксированы порывы до 20 метров в секунду. "Просим горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду. Если это невозможно, быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - добавляется в сообщении.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве зафиксировали случаи падения деревьев из-за сильного ветра
Власти Москвы сообщили о случаях падения деревьев из-за сильного ветра