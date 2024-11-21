https://ria.ru/20241121/moskva-1985080347.html

В Москве зафиксировали случаи падения деревьев из-за сильного ветра

В Москве зафиксировали случаи падения деревьев из-за сильного ветра - РИА Новости, 21.11.2024

В Москве зафиксировали случаи падения деревьев из-за сильного ветра

Случаи падения деревьев из-за сильного ветра фиксируются в Москве, городские службы оперативно распиливают их и вывозят, сообщил столичный комплекс городского... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T19:51

2024-11-21T19:51

2024-11-21T19:51

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Случаи падения деревьев из-за сильного ветра фиксируются в Москве, городские службы оперативно распиливают их и вывозят, сообщил столичный комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале. "Есть случаи падения деревьев. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья", - говорится в сообщении. Отмечается, что в городе сильный ветер, зафиксированы порывы до 20 метров в секунду. "Просим горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду. Если это невозможно, быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20241121/sevastopol-1985003662.html

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происшествия, москва, россия