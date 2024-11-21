https://ria.ru/20241121/moskva-1985044648.html

Фицо и Вучич договорились вместе посетить Москву

Фицо и Вучич договорились вместе посетить Москву - РИА Новости, 21.11.2024

Фицо и Вучич договорились вместе посетить Москву

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что договорился с президентом Сербии Александром Вучичем вместе посетить в мае Москву. РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T16:40

2024-11-21T16:40

2024-11-21T16:40

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БРАТИСЛАВА, 21 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что договорился с президентом Сербии Александром Вучичем вместе посетить в мае Москву. "Мы договорились, что в мае вместе поедем в Москву", - сказал Фицо на совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем. Премьер Словакии отметил, что вместе с президентом Сербии они придерживаются одного мнения о необходимости уважать государства, которые внесли вклад в освобождение от фашизма их стран в конце Второй мировой войны. В начале октября Фицо объявил о готовности посетить Москву в следующем году по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны. Он тогда отметил, что не позволит забыть "откуда пришла свобода". Позже Фицо заявил, что считает своим личным долгом посетить Москву по случаю Дня Победы в следующем году.

https://ria.ru/20241112/gaz-1983357932.html

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