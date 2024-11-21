https://ria.ru/20241121/moshennichestvo-1985021227.html

Прокуратура направила в суд восемь тысяч исков к банковским мошенникам

Прокуратура направила в суд восемь тысяч исков к банковским мошенникам - РИА Новости, 21.11.2024

Прокуратура направила в суд восемь тысяч исков к банковским мошенникам

Прокуроры в 2024 году направили в суды более 8 тысяч исков к владельцам счетов (так называемые дропперы), на которые киберпреступники переводили похищенные... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T15:11

2024-11-21T15:11

2024-11-21T15:11

технологии

россия

юрий чиханчин

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

совет федерации рф

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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Прокуроры в 2024 году направили в суды более 8 тысяч исков к владельцам счетов (так называемые дропперы), на которые киберпреступники переводили похищенные деньги, сообщил начальник отдела по надзору за исполнением законов в сфере информационных технологий и защиты информации Генеральной прокуратуры России Олег Кипкаев. "Органами прокуратуры против владельцев счетов, на которые были переведены похищенные деньги, подано более 8 тысяч исков для взыскания около 1 миллиарда рублей", - сказал Кипкаев на круглом столе в Совете Федерации, посвященном противодействию мошенническим действиям в цифровую эпоху. Ссылаясь на данные Росфинмониторинга, Кипкаев добавил, что в 2023-2024 годах около 170 тысяч подростков стали участниками сомнительных финансовых операций, а общая сумма таких сделок превысила 75 миллиардов рублей. В каждой из них использовались платежные финансовые инструменты, оформленные на несовершеннолетних. В июле глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что ведомство выступает за скорейшее принятие системных мер по борьбе с мошенническими схемами в интернете, в частности, уже разработан законопроект об уголовной ответственности за намеренное предоставление преступникам своих банковских карт (так называемое дропперство). По его словам, за полтора года кредитные организации отказали в проведении более 4 тысяч операций на сумму около 4,5 миллиардов рублей лицам с признаками дропов. Возбуждено около 400 уголовных дел. При этом в эту сферу сильно вовлечена молодежь: каждый третий участник подозрительных операций моложе 25 лет.

https://ria.ru/20241119/nabiullina-1984628944.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, россия, юрий чиханчин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), совет федерации рф