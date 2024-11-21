Прокуратура направила в суд восемь тысяч исков к банковским мошенникам
Российские прокуроры заявили иски к дропперам почти на миллиард рублей
Прокуратура. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Прокуроры в 2024 году направили в суды более 8 тысяч исков к владельцам счетов (так называемые дропперы), на которые киберпреступники переводили похищенные деньги, сообщил начальник отдела по надзору за исполнением законов в сфере информационных технологий и защиты информации Генеральной прокуратуры России Олег Кипкаев.
"Органами прокуратуры против владельцев счетов, на которые были переведены похищенные деньги, подано более 8 тысяч исков для взыскания около 1 миллиарда рублей", - сказал Кипкаев на круглом столе в Совете Федерации, посвященном противодействию мошенническим действиям в цифровую эпоху.
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Ссылаясь на данные Росфинмониторинга, Кипкаев добавил, что в 2023-2024 годах около 170 тысяч подростков стали участниками сомнительных финансовых операций, а общая сумма таких сделок превысила 75 миллиардов рублей. В каждой из них использовались платежные финансовые инструменты, оформленные на несовершеннолетних.
В июле глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что ведомство выступает за скорейшее принятие системных мер по борьбе с мошенническими схемами в интернете, в частности, уже разработан законопроект об уголовной ответственности за намеренное предоставление преступникам своих банковских карт (так называемое дропперство). По его словам, за полтора года кредитные организации отказали в проведении более 4 тысяч операций на сумму около 4,5 миллиардов рублей лицам с признаками дропов. Возбуждено около 400 уголовных дел. При этом в эту сферу сильно вовлечена молодежь: каждый третий участник подозрительных операций моложе 25 лет.
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