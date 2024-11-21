https://ria.ru/20241121/moor-1984947719.html
Моор: Тюменская область экспортирует сельхозпродукцию в 25 стран
Моор: Тюменская область экспортирует сельхозпродукцию в 25 стран - РИА Новости, 21.11.2024
Моор: Тюменская область экспортирует сельхозпродукцию в 25 стран
Компании Тюменской области полностью обеспечивают потребность жителей региона в основных видах сельскохозяйственной продукции и экспортируют ее в 25 стран,... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T09:48
2024-11-21T09:48
2024-11-21T09:48
тюменская область
китай
турция
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 21 ноя – РИА Новости. Компании Тюменской области полностью обеспечивают потребность жителей региона в основных видах сельскохозяйственной продукции и экспортируют ее в 25 стран, заявил глава региона Александр Моор. "У сельского хозяйства ключевая роль в экономике области. Мы кормим себя, соседние регионы и поставляем товары на экспорт. В этом году продукция была отправлена в 25 стран, включая Китай, Турцию, Индию и Бразилию. Мы на втором месте в стране по расширению географии экспорта", - сообщил Моор в своем Telegram-канале. О развитии экспорта сельхозпродукции губернатор рассказал на торжественном собрании в честь Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. На сайте правительства области сообщается, что агропромышленный комплекс региона ежегодно производит больше продукции в расчете на душу населения, чем в среднем по России. В 2024 году, несмотря на рекордный паводок, сельхозпредприятия региона успешно провели посевную, а осенью приняли все необходимые меры для уборки урожая. В результате собрано 1,698 миллиона тонн зерновых в первоначально оприходованном весе. Урожайность зерновых, картофеля и овощей в регионе выше, чем в 2023 году. Губернатор заверил аграриев, что власти региона и дальше будут создавать условия для комфортной жизни на селе, развивать агропромышленный комплекс, чтобы он оставался современным, технологичным и конкурентоспособным сектором экономики.
https://ria.ru/20241118/moor-1984370849.html
китай
турция
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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китай, турция, александр моор
Тюменская область, Китай, Турция, Александр Моор
ТЮМЕНЬ, 21 ноя – РИА Новости. Компании Тюменской области полностью обеспечивают потребность жителей региона в основных видах сельскохозяйственной продукции и экспортируют ее в 25 стран, заявил глава региона Александр Моор.
"У сельского хозяйства ключевая роль в экономике области. Мы кормим себя, соседние регионы и поставляем товары на экспорт. В этом году продукция была отправлена в 25 стран, включая Китай, Турцию, Индию и Бразилию. Мы на втором месте в стране по расширению географии экспорта", - сообщил Моор в своем Telegram-канале.
О развитии экспорта сельхозпродукции губернатор рассказал на торжественном собрании в честь Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. На сайте правительства области сообщается, что агропромышленный комплекс региона ежегодно производит больше продукции в расчете на душу населения, чем в среднем по России
. В 2024 году, несмотря на рекордный паводок, сельхозпредприятия региона успешно провели посевную, а осенью приняли все необходимые меры для уборки урожая. В результате собрано 1,698 миллиона тонн зерновых в первоначально оприходованном весе. Урожайность зерновых, картофеля и овощей в регионе выше, чем в 2023 году.
Губернатор заверил аграриев, что власти региона и дальше будут создавать условия для комфортной жизни на селе, развивать агропромышленный комплекс, чтобы он оставался современным, технологичным и конкурентоспособным сектором экономики.