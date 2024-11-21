https://ria.ru/20241121/moor-1984947719.html

Моор: Тюменская область экспортирует сельхозпродукцию в 25 стран

Моор: Тюменская область экспортирует сельхозпродукцию в 25 стран - РИА Новости, 21.11.2024

Моор: Тюменская область экспортирует сельхозпродукцию в 25 стран

Компании Тюменской области полностью обеспечивают потребность жителей региона в основных видах сельскохозяйственной продукции и экспортируют ее в 25 стран,... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T09:48

2024-11-21T09:48

2024-11-21T09:48

тюменская область

китай

турция

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 21 ноя – РИА Новости. Компании Тюменской области полностью обеспечивают потребность жителей региона в основных видах сельскохозяйственной продукции и экспортируют ее в 25 стран, заявил глава региона Александр Моор. "У сельского хозяйства ключевая роль в экономике области. Мы кормим себя, соседние регионы и поставляем товары на экспорт. В этом году продукция была отправлена в 25 стран, включая Китай, Турцию, Индию и Бразилию. Мы на втором месте в стране по расширению географии экспорта", - сообщил Моор в своем Telegram-канале. О развитии экспорта сельхозпродукции губернатор рассказал на торжественном собрании в честь Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. На сайте правительства области сообщается, что агропромышленный комплекс региона ежегодно производит больше продукции в расчете на душу населения, чем в среднем по России. В 2024 году, несмотря на рекордный паводок, сельхозпредприятия региона успешно провели посевную, а осенью приняли все необходимые меры для уборки урожая. В результате собрано 1,698 миллиона тонн зерновых в первоначально оприходованном весе. Урожайность зерновых, картофеля и овощей в регионе выше, чем в 2023 году. Губернатор заверил аграриев, что власти региона и дальше будут создавать условия для комфортной жизни на селе, развивать агропромышленный комплекс, чтобы он оставался современным, технологичным и конкурентоспособным сектором экономики.

https://ria.ru/20241118/moor-1984370849.html

китай

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, турция, александр моор