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Моор: Тюменская область экспортирует сельхозпродукцию в 25 стран - РИА Новости, 21.11.2024
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Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
09:48 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/moor-1984947719.html
Моор: Тюменская область экспортирует сельхозпродукцию в 25 стран
Моор: Тюменская область экспортирует сельхозпродукцию в 25 стран - РИА Новости, 21.11.2024
Моор: Тюменская область экспортирует сельхозпродукцию в 25 стран
Компании Тюменской области полностью обеспечивают потребность жителей региона в основных видах сельскохозяйственной продукции и экспортируют ее в 25 стран,... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T09:48
2024-11-21T09:48
тюменская область
китай
турция
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 21 ноя – РИА Новости. Компании Тюменской области полностью обеспечивают потребность жителей региона в основных видах сельскохозяйственной продукции и экспортируют ее в 25 стран, заявил глава региона Александр Моор. "У сельского хозяйства ключевая роль в экономике области. Мы кормим себя, соседние регионы и поставляем товары на экспорт. В этом году продукция была отправлена в 25 стран, включая Китай, Турцию, Индию и Бразилию. Мы на втором месте в стране по расширению географии экспорта", - сообщил Моор в своем Telegram-канале. О развитии экспорта сельхозпродукции губернатор рассказал на торжественном собрании в честь Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. На сайте правительства области сообщается, что агропромышленный комплекс региона ежегодно производит больше продукции в расчете на душу населения, чем в среднем по России. В 2024 году, несмотря на рекордный паводок, сельхозпредприятия региона успешно провели посевную, а осенью приняли все необходимые меры для уборки урожая. В результате собрано 1,698 миллиона тонн зерновых в первоначально оприходованном весе. Урожайность зерновых, картофеля и овощей в регионе выше, чем в 2023 году. Губернатор заверил аграриев, что власти региона и дальше будут создавать условия для комфортной жизни на селе, развивать агропромышленный комплекс, чтобы он оставался современным, технологичным и конкурентоспособным сектором экономики.
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китай, турция, александр моор
Тюменская область, Китай, Турция, Александр Моор

Моор: Тюменская область экспортирует сельхозпродукцию в 25 стран

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Губернатор Тюменской области Александр Моор
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ТЮМЕНЬ, 21 ноя – РИА Новости. Компании Тюменской области полностью обеспечивают потребность жителей региона в основных видах сельскохозяйственной продукции и экспортируют ее в 25 стран, заявил глава региона Александр Моор.
"У сельского хозяйства ключевая роль в экономике области. Мы кормим себя, соседние регионы и поставляем товары на экспорт. В этом году продукция была отправлена в 25 стран, включая Китай, Турцию, Индию и Бразилию. Мы на втором месте в стране по расширению географии экспорта", - сообщил Моор в своем Telegram-канале.
О развитии экспорта сельхозпродукции губернатор рассказал на торжественном собрании в честь Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. На сайте правительства области сообщается, что агропромышленный комплекс региона ежегодно производит больше продукции в расчете на душу населения, чем в среднем по России. В 2024 году, несмотря на рекордный паводок, сельхозпредприятия региона успешно провели посевную, а осенью приняли все необходимые меры для уборки урожая. В результате собрано 1,698 миллиона тонн зерновых в первоначально оприходованном весе. Урожайность зерновых, картофеля и овощей в регионе выше, чем в 2023 году.
Губернатор заверил аграриев, что власти региона и дальше будут создавать условия для комфортной жизни на селе, развивать агропромышленный комплекс, чтобы он оставался современным, технологичным и конкурентоспособным сектором экономики.
А. Моор - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
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