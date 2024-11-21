https://ria.ru/20241121/minzdrav--1985075786.html
Минздрав установил критерии наличия склонности к опасным действиям
Минздрав установил критерии наличия склонности к опасным действиям - РИА Новости, 21.11.2024
Минздрав установил критерии наличия склонности к опасным действиям
Минздрав России установил критерии наличия склонности лица, страдающего психическим расстройством, к совершению общественно опасных действий, соответствующий... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T19:16
2024-11-21T19:16
2024-11-21T19:16
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155003/37/1550033762_0:86:3337:1963_1920x0_80_0_0_6f926c4b0ad041696dbd0752c26485b7.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Минздрав России установил критерии наличия склонности лица, страдающего психическим расстройством, к совершению общественно опасных действий, соответствующий приказ министерства опубликован на интернет-портале правовой информации. "Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок диспансерного наблюдения за лицом, страдающим хроническим и затяжным психическим расстройством с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями", - говорится в документе. Согласно изменениям, к критериям наличия склонности к совершению общественно опасных действий будет относиться антисоциальная структура личности (эмоционально неустойчивая и возбудимая), а также нарушения поведения с агрессивностью, антисоциальными тенденциями. Кроме того, к таким критериям отнесли эмоционально-волевые нарушения, в том числе эмоциональную неадекватность с жестокостью и парадоксальностью, императивные галлюцинации, депрессивные и маниакальные состояния, бредовые расстройства, импульсивные действия и сумеречное состояние сознания, отмечается в документе. Еще одним критерием будет считаться сочетание психического расстройства с употреблением психоактивных веществ, сопровождающееся антисоциальным поведением, уточняется в приказе. Документ вступит в силу с 1 марта 2025 года.
https://ria.ru/20240830/medosmotry-1969355375.html
https://ria.ru/20240528/minzdrav-1948958644.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155003/37/1550033762_304:0:3035:2048_1920x0_80_0_0_012763dfe64ff0967b58a7710179014f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Минздрав установил критерии наличия склонности к опасным действиям
Минздрав установил критерии наличия склонности к общественно опасным действиям
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Минздрав России установил критерии наличия склонности лица, страдающего психическим расстройством, к совершению общественно опасных действий, соответствующий приказ министерства опубликован на интернет-портале правовой информации.
"Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок диспансерного наблюдения за лицом, страдающим хроническим и затяжным психическим расстройством с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями", - говорится в документе.
Согласно изменениям, к критериям наличия склонности к совершению общественно опасных действий будет относиться антисоциальная структура личности (эмоционально неустойчивая и возбудимая), а также нарушения поведения с агрессивностью, антисоциальными тенденциями.
Кроме того, к таким критериям отнесли эмоционально-волевые нарушения, в том числе эмоциональную неадекватность с жестокостью и парадоксальностью, императивные галлюцинации, депрессивные и маниакальные состояния, бредовые расстройства, импульсивные действия и сумеречное состояние сознания, отмечается в документе.
Еще одним критерием будет считаться сочетание психического расстройства с употреблением психоактивных веществ, сопровождающееся антисоциальным поведением, уточняется в приказе.
Документ вступит в силу с 1 марта 2025 года.