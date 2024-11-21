https://ria.ru/20241121/minzdrav--1985075786.html

Минздрав установил критерии наличия склонности к опасным действиям

Минздрав установил критерии наличия склонности к опасным действиям - РИА Новости, 21.11.2024

Минздрав установил критерии наличия склонности к опасным действиям

Минздрав России установил критерии наличия склонности лица, страдающего психическим расстройством, к совершению общественно опасных действий, соответствующий... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T19:16

2024-11-21T19:16

2024-11-21T19:16

общество

россия

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Минздрав России установил критерии наличия склонности лица, страдающего психическим расстройством, к совершению общественно опасных действий, соответствующий приказ министерства опубликован на интернет-портале правовой информации. "Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок диспансерного наблюдения за лицом, страдающим хроническим и затяжным психическим расстройством с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями", - говорится в документе. Согласно изменениям, к критериям наличия склонности к совершению общественно опасных действий будет относиться антисоциальная структура личности (эмоционально неустойчивая и возбудимая), а также нарушения поведения с агрессивностью, антисоциальными тенденциями. Кроме того, к таким критериям отнесли эмоционально-волевые нарушения, в том числе эмоциональную неадекватность с жестокостью и парадоксальностью, императивные галлюцинации, депрессивные и маниакальные состояния, бредовые расстройства, импульсивные действия и сумеречное состояние сознания, отмечается в документе. Еще одним критерием будет считаться сочетание психического расстройства с употреблением психоактивных веществ, сопровождающееся антисоциальным поведением, уточняется в приказе. Документ вступит в силу с 1 марта 2025 года.

https://ria.ru/20240830/medosmotry-1969355375.html

https://ria.ru/20240528/minzdrav-1948958644.html

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