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Минздрав установил критерии наличия склонности к опасным действиям - РИА Новости, 21.11.2024
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19:16 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/minzdrav--1985075786.html
Минздрав установил критерии наличия склонности к опасным действиям
Минздрав установил критерии наличия склонности к опасным действиям - РИА Новости, 21.11.2024
Минздрав установил критерии наличия склонности к опасным действиям
Минздрав России установил критерии наличия склонности лица, страдающего психическим расстройством, к совершению общественно опасных действий, соответствующий... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T19:16
2024-11-21T19:16
общество
россия
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Минздрав России установил критерии наличия склонности лица, страдающего психическим расстройством, к совершению общественно опасных действий, соответствующий приказ министерства опубликован на интернет-портале правовой информации. "Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок диспансерного наблюдения за лицом, страдающим хроническим и затяжным психическим расстройством с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями", - говорится в документе. Согласно изменениям, к критериям наличия склонности к совершению общественно опасных действий будет относиться антисоциальная структура личности (эмоционально неустойчивая и возбудимая), а также нарушения поведения с агрессивностью, антисоциальными тенденциями. Кроме того, к таким критериям отнесли эмоционально-волевые нарушения, в том числе эмоциональную неадекватность с жестокостью и парадоксальностью, императивные галлюцинации, депрессивные и маниакальные состояния, бредовые расстройства, импульсивные действия и сумеречное состояние сознания, отмечается в документе. Еще одним критерием будет считаться сочетание психического расстройства с употреблением психоактивных веществ, сопровождающееся антисоциальным поведением, уточняется в приказе. Документ вступит в силу с 1 марта 2025 года.
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общество, россия
Общество, Россия
Минздрав установил критерии наличия склонности к опасным действиям

Минздрав установил критерии наличия склонности к общественно опасным действиям

© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Министерства здравоохранения России
Здание Министерства здравоохранения России - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Минздрав России установил критерии наличия склонности лица, страдающего психическим расстройством, к совершению общественно опасных действий, соответствующий приказ министерства опубликован на интернет-портале правовой информации.
"Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок диспансерного наблюдения за лицом, страдающим хроническим и затяжным психическим расстройством с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями", - говорится в документе.
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Согласно изменениям, к критериям наличия склонности к совершению общественно опасных действий будет относиться антисоциальная структура личности (эмоционально неустойчивая и возбудимая), а также нарушения поведения с агрессивностью, антисоциальными тенденциями.
Кроме того, к таким критериям отнесли эмоционально-волевые нарушения, в том числе эмоциональную неадекватность с жестокостью и парадоксальностью, императивные галлюцинации, депрессивные и маниакальные состояния, бредовые расстройства, импульсивные действия и сумеречное состояние сознания, отмечается в документе.
Еще одним критерием будет считаться сочетание психического расстройства с употреблением психоактивных веществ, сопровождающееся антисоциальным поведением, уточняется в приказе.
Документ вступит в силу с 1 марта 2025 года.
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