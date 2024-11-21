https://ria.ru/20241121/minyust--1985061811.html

Минюст внес организацию из Украины в перечень нежелательных

Минюст внес организацию из Украины в перечень нежелательных - РИА Новости, 21.11.2024

Минюст внес организацию из Украины в перечень нежелательных

Министерство юстиции РФ внесло "Центр информации о правах человека"* в перечень международных НПО, чья деятельность признана нежелательной в России, следует из... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T17:52

2024-11-21T17:52

2024-11-21T17:53

общество

украина

россия

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Министерство юстиции РФ внесло "Центр информации о правах человека"* в перечень международных НПО, чья деятельность признана нежелательной в России, следует из соответствующего ведомственного реестра. "Центр iнформацiï про права людини"* ("Центр информации о правах человека"), другое используемое наименование: "Центр прав людини ZMINA"* ("Центр прав человека ЗМИНА") (Украина)", - говорится в перечне.*Организация, признанная нежелательной в России.

https://ria.ru/20241121/rossiya-1984931241.html

украина

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общество, украина, россия