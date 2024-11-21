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США не готовы объявить о поставках Киеву новых противопехотных мин - РИА Новости, 21.11.2024
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23:20 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/miny-1985099929.html
США не готовы объявить о поставках Киеву новых противопехотных мин
США не готовы объявить о поставках Киеву новых противопехотных мин - РИА Новости, 21.11.2024
США не готовы объявить о поставках Киеву новых противопехотных мин
США не готовы объявить о поставках Украине дополнительных партий противопехотных мин в будущем, но не исключают такой возможности, заявила заместитель... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T23:20
2024-11-21T23:20
в мире
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ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. США не готовы объявить о поставках Украине дополнительных партий противопехотных мин в будущем, но не исключают такой возможности, заявила заместитель официального представителя Пантагона Сабрина Сингх. "Что касается дальнейших пакетов, то мне нечего сообщить заранее, но мы взяли на себя обязательство. Могут ли они быть предоставлены в будущих пакетах? Конечно", - сообщила она журналистам на вопрос о возможности поставок Украине новых партий противопехотных мин. Она также подтвердила, что такие мины вошли в пакет американской помощи Украине, объявленный в среду. Ранее глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что США начали предоставлять Украине противопехотные мины, заявив, что данный шаг был предпринят в ответ на изменившуюся тактику российских войск, которые все чаще начинают атаки с использования пеших подразделений. По его словам, Украина уже занимается изготовлением собственных противопехотных мин. Шеф Пентагона при этом заверил, что мины, поставляемые США, "имеют контролируемую функцию самоликвидации, что делает их значительно безопаснее для дальнейшего использования". Остин подчеркнул, что Вашингтон обсуждал с Киевом ответственные методы применения таких вооружений, включая обязательную регистрацию мест установки мин и использование их самоликвидирующихся характеристик. Остин напомнил, что США с начала конфликта поставляют Украине противотанковые мины. По его словам, запросы Киева с тех пор изменились из-за изменения тактики ВС РФ. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Ранее член Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Марк Хизней в ходе презентации доклада Landmine Monitor 2023 заявил журналистам, что Украина во время боев в городе Изюме Харьковской области уже нарушала Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241121/ssha-1985098342.html
https://ria.ru/20241121/yao-1985097940.html
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в мире, украина, сша, россия, ллойд остин, сергей лавров, министерство обороны сша, нато, оон
В мире, Украина, США, Россия, Ллойд Остин, Сергей Лавров, Министерство обороны США, НАТО, ООН
США не готовы объявить о поставках Киеву новых противопехотных мин

Пентагон: США не готовы объявить о поставках Украине новых партий мин

© AP Photo / Andrew HarnikАмериканский флаг на здании Пентагона
Американский флаг на здании Пентагона - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Американский флаг на здании Пентагона. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. США не готовы объявить о поставках Украине дополнительных партий противопехотных мин в будущем, но не исключают такой возможности, заявила заместитель официального представителя Пантагона Сабрина Сингх.
"Что касается дальнейших пакетов, то мне нечего сообщить заранее, но мы взяли на себя обязательство. Могут ли они быть предоставлены в будущих пакетах? Конечно", - сообщила она журналистам на вопрос о возможности поставок Украине новых партий противопехотных мин.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
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Она также подтвердила, что такие мины вошли в пакет американской помощи Украине, объявленный в среду.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что США начали предоставлять Украине противопехотные мины, заявив, что данный шаг был предпринят в ответ на изменившуюся тактику российских войск, которые все чаще начинают атаки с использования пеших подразделений. По его словам, Украина уже занимается изготовлением собственных противопехотных мин. Шеф Пентагона при этом заверил, что мины, поставляемые США, "имеют контролируемую функцию самоликвидации, что делает их значительно безопаснее для дальнейшего использования".
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Вчера, 22:52
Остин подчеркнул, что Вашингтон обсуждал с Киевом ответственные методы применения таких вооружений, включая обязательную регистрацию мест установки мин и использование их самоликвидирующихся характеристик. Остин напомнил, что США с начала конфликта поставляют Украине противотанковые мины. По его словам, запросы Киева с тех пор изменились из-за изменения тактики ВС РФ.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Ранее член Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Марк Хизней в ходе презентации доклада Landmine Monitor 2023 заявил журналистам, что Украина во время боев в городе Изюме Харьковской области уже нарушала Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
Пентагон подтвердил, что Россия предупредила США о запуске ракеты "Орешник"
Вчера, 22:50
 
В миреУкраинаСШАРоссияЛлойд ОстинСергей ЛавровМинистерство обороны СШАНАТОООН
 
 
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