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Украинские военные пожаловались на бракованные мины - РИА Новости, 21.11.2024
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12:22 21.11.2024 (обновлено: 12:24 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/miny-1984976038.html
Украинские военные пожаловались на бракованные мины
Украинские военные пожаловались на бракованные мины - РИА Новости, 21.11.2024
Украинские военные пожаловались на бракованные мины
Украинские военнослужащие жалуются на некачественную партию мин калибром 120 миллиметров производства госконцерна "Укроборонпром", сообщает телеканал ТСН в... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T12:22
2024-11-21T12:24
в мире
укроборонпром
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Украинские военнослужащие жалуются на некачественную партию мин калибром 120 миллиметров производства госконцерна "Укроборонпром", сообщает телеканал ТСН в Telegram-канале. "Военные жалуются на некачественную партию 120-миллиметровых мин производства "Укроборонпрома". На фронте уже получили приказ изъять эти мины, потому что работа с такими боеприпасами — риск для самих минометчиков в первую очередь", - говорится в сообщении. Телеканал также опубликовал видео. На кадрах, как утверждается, публикуются позиции ВСУ на кураховском направлении, Уукраинский военный демонстрирует некачественный боеприпас – после выстрела мина падает рядом с минометом и начинает гореть. "Пехота ожидает, что ее сейчас прикроют от штурма. Командир рассчитывает, что сейчас разберут группу вражеских штурмовиков, которые заскочили из БМП и идут на наши позиции. А минометчики, как ни стараются, а он (миномет – ред.) не стреляет... Потому что мина падает не на позиции врага, а рядом с минометом. Не разрывается. Горит ствол", - приводит слова военного телеканал. При этом военное руководство обвиняет в инцидентах самих бойцов, которые якобы неправильно хранят боеприпасы. Ранее госконцерн "Укроборонпром" сообщал о запуске производства мин калибром 82 миллиметра, 152-миллиметровых и 120-миллиметровых артиллерийских снарядов, а также о планах производить и разрабатывать тяжелое вооружение и военную технику совместно как минимум с шестью странами НАТО.
https://ria.ru/20241121/miny-1984932559.html
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в мире, укроборонпром, вооруженные силы украины, нато
В мире, Укроборонпром, Вооруженные силы Украины, НАТО
Украинские военные пожаловались на бракованные мины

ТСН: украинские военные пожаловались на бракованные мины от "Укроборонпрома"

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Украинские военнослужащие жалуются на некачественную партию мин калибром 120 миллиметров производства госконцерна "Укроборонпром", сообщает телеканал ТСН в Telegram-канале.
"Военные жалуются на некачественную партию 120-миллиметровых мин производства "Укроборонпрома". На фронте уже получили приказ изъять эти мины, потому что работа с такими боеприпасами — риск для самих минометчиков в первую очередь", - говорится в сообщении.
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Телеканал также опубликовал видео. На кадрах, как утверждается, публикуются позиции ВСУ на кураховском направлении, Уукраинский военный демонстрирует некачественный боеприпас – после выстрела мина падает рядом с минометом и начинает гореть.
"Пехота ожидает, что ее сейчас прикроют от штурма. Командир рассчитывает, что сейчас разберут группу вражеских штурмовиков, которые заскочили из БМП и идут на наши позиции. А минометчики, как ни стараются, а он (миномет – ред.) не стреляет... Потому что мина падает не на позиции врага, а рядом с минометом. Не разрывается. Горит ствол", - приводит слова военного телеканал.
При этом военное руководство обвиняет в инцидентах самих бойцов, которые якобы неправильно хранят боеприпасы.
Ранее госконцерн "Укроборонпром" сообщал о запуске производства мин калибром 82 миллиметра, 152-миллиметровых и 120-миллиметровых артиллерийских снарядов, а также о планах производить и разрабатывать тяжелое вооружение и военную технику совместно как минимум с шестью странами НАТО.
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В миреУкроборонпромВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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