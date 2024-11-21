https://ria.ru/20241121/miny-1984976038.html

Украинские военные пожаловались на бракованные мины

Украинские военные пожаловались на бракованные мины - РИА Новости, 21.11.2024

Украинские военные пожаловались на бракованные мины

Украинские военнослужащие жалуются на некачественную партию мин калибром 120 миллиметров производства госконцерна "Укроборонпром", сообщает телеканал ТСН в... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T12:22

2024-11-21T12:22

2024-11-21T12:24

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укроборонпром

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Украинские военнослужащие жалуются на некачественную партию мин калибром 120 миллиметров производства госконцерна "Укроборонпром", сообщает телеканал ТСН в Telegram-канале. "Военные жалуются на некачественную партию 120-миллиметровых мин производства "Укроборонпрома". На фронте уже получили приказ изъять эти мины, потому что работа с такими боеприпасами — риск для самих минометчиков в первую очередь", - говорится в сообщении. Телеканал также опубликовал видео. На кадрах, как утверждается, публикуются позиции ВСУ на кураховском направлении, Уукраинский военный демонстрирует некачественный боеприпас – после выстрела мина падает рядом с минометом и начинает гореть. "Пехота ожидает, что ее сейчас прикроют от штурма. Командир рассчитывает, что сейчас разберут группу вражеских штурмовиков, которые заскочили из БМП и идут на наши позиции. А минометчики, как ни стараются, а он (миномет – ред.) не стреляет... Потому что мина падает не на позиции врага, а рядом с минометом. Не разрывается. Горит ствол", - приводит слова военного телеканал. При этом военное руководство обвиняет в инцидентах самих бойцов, которые якобы неправильно хранят боеприпасы. Ранее госконцерн "Укроборонпром" сообщал о запуске производства мин калибром 82 миллиметра, 152-миллиметровых и 120-миллиметровых артиллерийских снарядов, а также о планах производить и разрабатывать тяжелое вооружение и военную технику совместно как минимум с шестью странами НАТО.

https://ria.ru/20241121/miny-1984932559.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, укроборонпром, вооруженные силы украины, нато