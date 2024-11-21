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В Британии испугались оружия, которое Байден дал ВСУ - РИА Новости, 21.11.2024
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06:59 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/miny-1984932559.html
В Британии испугались оружия, которое Байден дал ВСУ
В Британии испугались оружия, которое Байден дал ВСУ - РИА Новости, 21.11.2024
В Британии испугались оружия, которое Байден дал ВСУ
Несмотря на то, что противопехотные мины, которые решил предоставить Украине президент США Джо Байден, направлены на то, чтобы помешать продвижению российских... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T06:59
2024-11-21T06:59
в мире
украина
сша
россия
дональд трамп
джо байден
ллойд остин
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Несмотря на то, что противопехотные мины, которые решил предоставить Украине президент США Джо Байден, направлены на то, чтобы помешать продвижению российских войск, они являются спорным решением для достижения этой цели, сообщает британский телеканал Sky News."Длинная линия фронта на востоке Украины постепенно продвигается на запад, поскольку Россия добивается все больших успехов &lt;…&gt;. Противопехотные мины являются спорным решением для замедления этого продвижения", — говорится в материале.Автор отмечает, что поставка этих мин имеет и другое — стратегическое — значение, направленное на то, чтобы помочь Киеву не потерять еще больше территорий перед возможной заморозкой линии фронта после прихода к власти в США Дональда Трампа."В случае Украины теперь речь может идти просто о том, чтобы удержать линию — отчасти, с помощью американских мин", — сообщается в сюжете.Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден разрешил поставки Украине противопехотных мин.Позднее глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что США начали предоставлять Украине противопехотные мины. По его утверждению, данный шаг был предпринят в ответ на изменившуюся тактику российских войск.По его словам, Украина уже занимается изготовлением собственных противопехотных мин. Шеф Пентагона при этом заверил, что мины, поставляемые США, якобы "имеют контролируемую функцию самоликвидации, что делает их значительно безопаснее для дальнейшего использования".Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Ранее член Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Марк Хизней в ходе презентации доклада Landmine Monitor 2023 заявил журналистам, что Украина во время боев в городе Изюме Харьковской области уже нарушала Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин.
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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, джо байден, ллойд остин, министерство обороны сша, оон
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Джо Байден, Ллойд Остин, Министерство обороны США, ООН
В Британии испугались оружия, которое Байден дал ВСУ

Sky News: американские мины не помогут Украине остановить продвижение России

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военные в Харьковской области
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Несмотря на то, что противопехотные мины, которые решил предоставить Украине президент США Джо Байден, направлены на то, чтобы помешать продвижению российских войск, они являются спорным решением для достижения этой цели, сообщает британский телеканал Sky News.
"Длинная линия фронта на востоке Украины постепенно продвигается на запад, поскольку Россия добивается все больших успехов <…>. Противопехотные мины являются спорным решением для замедления этого продвижения", — говорится в материале.
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Автор отмечает, что поставка этих мин имеет и другое — стратегическое — значение, направленное на то, чтобы помочь Киеву не потерять еще больше территорий перед возможной заморозкой линии фронта после прихода к власти в США Дональда Трампа.
«
"В случае Украины теперь речь может идти просто о том, чтобы удержать линию — отчасти, с помощью американских мин", — сообщается в сюжете.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
В Госдуме заявили, что цепочки поставок оружия Украине определены как цели
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Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден разрешил поставки Украине противопехотных мин.
Позднее глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что США начали предоставлять Украине противопехотные мины. По его утверждению, данный шаг был предпринят в ответ на изменившуюся тактику российских войск.
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По его словам, Украина уже занимается изготовлением собственных противопехотных мин. Шеф Пентагона при этом заверил, что мины, поставляемые США, якобы "имеют контролируемую функцию самоликвидации, что делает их значительно безопаснее для дальнейшего использования".
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Ранее член Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Марк Хизней в ходе презентации доклада Landmine Monitor 2023 заявил журналистам, что Украина во время боев в городе Изюме Харьковской области уже нарушала Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин.
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В миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампДжо БайденЛлойд ОстинМинистерство обороны СШАООН
 
 
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