https://ria.ru/20241121/minfin-1984957468.html

Минфин и ЦБ обсуждают переход к стимулированию размещения акций

Минфин и ЦБ обсуждают переход к стимулированию размещения акций - РИА Новости, 21.11.2024

Минфин и ЦБ обсуждают переход к стимулированию размещения акций

Минфин и Банк России обсуждают переход от субсидирования процентов по кредитам для бизнеса к стимулированию размещения акций, сообщил министр финансов Антон... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T10:45

2024-11-21T10:45

2024-11-21T10:45

экономика

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Минфин и Банк России обсуждают переход от субсидирования процентов по кредитам для бизнеса к стимулированию размещения акций, сообщил министр финансов Антон Силуанов. "Что мы сейчас делаем? Мы сейчас субсидируем часть процентных ставок, привлекая тем самым кредиты для текущей инвестиционной деятельности компании. Задача, которую мы видим вместе с Центральным банком, переструктурировать эти ресурсы из бюджета с субсидирования процентных ставок на субсидирование привлеченного капитала", - сказал Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24". Министр уточнил, что имеет в виду "перевод бюджетных денег с субсидирования процентных ставок, которые привлекает компания, к тому, чтобы стимулировать компанию выпускать акции, где-то и облигации, на финансовом рынке". "Мне кажется, это хорошая идея. Об этом, кстати, говорили и в Государственной думе, когда рассматривали основные направления денежно-кредитной политики. Это стоит и в плане работы правительства", - добавил он.

https://ria.ru/20241106/nalichnye-1982178775.html

https://ria.ru/20241120/siluanov-1984910811.html

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экономика, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)