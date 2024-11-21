Рейтинг@Mail.ru
Минфин и ЦБ обсуждают переход к стимулированию размещения акций - РИА Новости, 21.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:45 21.11.2024
https://ria.ru/20241121/minfin-1984957468.html
Минфин и ЦБ обсуждают переход к стимулированию размещения акций
Минфин и ЦБ обсуждают переход к стимулированию размещения акций - РИА Новости, 21.11.2024
Минфин и ЦБ обсуждают переход к стимулированию размещения акций
Минфин и Банк России обсуждают переход от субсидирования процентов по кредитам для бизнеса к стимулированию размещения акций, сообщил министр финансов Антон... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T10:45
2024-11-21T10:45
экономика
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969475189_0:0:3068:1726_1920x0_80_0_0_b6e17a6b7842fa2b1a5ef598cb7f8892.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Минфин и Банк России обсуждают переход от субсидирования процентов по кредитам для бизнеса к стимулированию размещения акций, сообщил министр финансов Антон Силуанов. "Что мы сейчас делаем? Мы сейчас субсидируем часть процентных ставок, привлекая тем самым кредиты для текущей инвестиционной деятельности компании. Задача, которую мы видим вместе с Центральным банком, переструктурировать эти ресурсы из бюджета с субсидирования процентных ставок на субсидирование привлеченного капитала", - сказал Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24". Министр уточнил, что имеет в виду "перевод бюджетных денег с субсидирования процентных ставок, которые привлекает компания, к тому, чтобы стимулировать компанию выпускать акции, где-то и облигации, на финансовом рынке". "Мне кажется, это хорошая идея. Об этом, кстати, говорили и в Государственной думе, когда рассматривали основные направления денежно-кредитной политики. Это стоит и в плане работы правительства", - добавил он.
https://ria.ru/20241106/nalichnye-1982178775.html
https://ria.ru/20241120/siluanov-1984910811.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969475189_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_e4331368575ff7175ec071c755585157.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Минфин и ЦБ обсуждают переход к стимулированию размещения акций

Силуанов: Минфин и ЦБ обсуждают переход к стимулированию размещения акций

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве
Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Минфин и Банк России обсуждают переход от субсидирования процентов по кредитам для бизнеса к стимулированию размещения акций, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
"Что мы сейчас делаем? Мы сейчас субсидируем часть процентных ставок, привлекая тем самым кредиты для текущей инвестиционной деятельности компании. Задача, которую мы видим вместе с Центральным банком, переструктурировать эти ресурсы из бюджета с субсидирования процентных ставок на субсидирование привлеченного капитала", - сказал Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
Девушка считает деньги - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Количество наличных в экономике будет сокращаться, заявил Силуанов
6 ноября, 12:44
Министр уточнил, что имеет в виду "перевод бюджетных денег с субсидирования процентных ставок, которые привлекает компания, к тому, чтобы стимулировать компанию выпускать акции, где-то и облигации, на финансовом рынке".
"Мне кажется, это хорошая идея. Об этом, кстати, говорили и в Государственной думе, когда рассматривали основные направления денежно-кредитной политики. Это стоит и в плане работы правительства", - добавил он.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
Силуанов высказался против регулирования курса рубля
20 ноября, 20:54
 
ЭкономикаАнтон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала