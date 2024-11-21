https://ria.ru/20241121/mid-1985045963.html

В МИД прокомментировали вето США на резолюцию о прекращении огня в Газе

В МИД прокомментировали вето США на резолюцию о прекращении огня в Газе - РИА Новости, 21.11.2024

В МИД прокомментировали вето США на резолюцию о прекращении огня в Газе

Именно действия США являются главной и единственной причиной эскалации на Ближнем Востоке и в других регионах мира, Россия продолжит активные усилия в Совбезе... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T16:51

2024-11-21T16:51

2024-11-21T17:07

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Именно действия США являются главной и единственной причиной эскалации на Ближнем Востоке и в других регионах мира, Россия продолжит активные усилия в Совбезе ООН и на других международных площадках в пользу немедленного прекращения огня, заявили в МИД РФ после того, как США наложили вето на резолюцию о прекращении огня в секторе Газа.Ранее США наложили вето на проект резолюции непостоянных членов Совбеза ООН с требованиями о "немедленном, безусловном и постоянном" прекращении огня в секторе Газа и "немедленном и безусловном освобождении всех заложников"."Не остается никаких иллюзий и сомнений насчет того, что именно действия США являются главной и, по сути, единственной причиной эскалации насилия, страданий миллионов мирных жителей на Ближнем Востоке и в других регионах мира. Россия продолжит активные усилия в СБ ООН и на других международных площадках в пользу немедленного прекращения огня, предотвращения дальнейшего расширения конфронтации, достижения прочных и долгосрочных мира и безопасности в зоне арабо-израильского конфликта на общепризнанной международно-правовой основе", - говорится в сообщении.Отмечается, что из-за таких действий США был упущен шанс освободить заложников, среди которых есть и российские граждане.

https://ria.ru/20241120/nebenzja-1984901871.html

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