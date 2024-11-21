https://ria.ru/20241121/mid-1985045963.html
В МИД прокомментировали вето США на резолюцию о прекращении огня в Газе
В МИД прокомментировали вето США на резолюцию о прекращении огня в Газе - РИА Новости, 21.11.2024
В МИД прокомментировали вето США на резолюцию о прекращении огня в Газе
Именно действия США являются главной и единственной причиной эскалации на Ближнем Востоке и в других регионах мира, Россия продолжит активные усилия в Совбезе... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T16:51
2024-11-21T16:51
2024-11-21T17:07
в мире
сша
россия
оон
ближний восток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268429_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_42548bd8b103d1bd41bae21bad7ec2da.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Именно действия США являются главной и единственной причиной эскалации на Ближнем Востоке и в других регионах мира, Россия продолжит активные усилия в Совбезе ООН и на других международных площадках в пользу немедленного прекращения огня, заявили в МИД РФ после того, как США наложили вето на резолюцию о прекращении огня в секторе Газа.Ранее США наложили вето на проект резолюции непостоянных членов Совбеза ООН с требованиями о "немедленном, безусловном и постоянном" прекращении огня в секторе Газа и "немедленном и безусловном освобождении всех заложников"."Не остается никаких иллюзий и сомнений насчет того, что именно действия США являются главной и, по сути, единственной причиной эскалации насилия, страданий миллионов мирных жителей на Ближнем Востоке и в других регионах мира. Россия продолжит активные усилия в СБ ООН и на других международных площадках в пользу немедленного прекращения огня, предотвращения дальнейшего расширения конфронтации, достижения прочных и долгосрочных мира и безопасности в зоне арабо-израильского конфликта на общепризнанной международно-правовой основе", - говорится в сообщении.Отмечается, что из-за таких действий США был упущен шанс освободить заложников, среди которых есть и российские граждане.
https://ria.ru/20241120/nebenzja-1984901871.html
сша
россия
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268429_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_1f6dd718fcb20c3a72c0c7b831a2a42f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, оон, ближний восток
В мире, США, Россия, ООН, Ближний Восток
В МИД прокомментировали вето США на резолюцию о прекращении огня в Газе
МИД: вето США на прекращение огня в Газе является главной причиной эскалации
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Именно действия США являются главной и единственной причиной эскалации на Ближнем Востоке и в других регионах мира, Россия продолжит активные усилия в Совбезе ООН и на других международных площадках в пользу немедленного прекращения огня, заявили в МИД РФ после того, как США наложили вето на резолюцию о прекращении огня в секторе Газа.
Ранее США наложили вето на проект резолюции непостоянных членов Совбеза ООН с требованиями о "немедленном, безусловном и постоянном" прекращении огня в секторе Газа и "немедленном и безусловном освобождении всех заложников".
"Не остается никаких иллюзий и сомнений насчет того, что именно действия США являются главной и, по сути, единственной причиной эскалации насилия, страданий миллионов мирных жителей на Ближнем Востоке и в других регионах мира. Россия продолжит активные усилия в СБ ООН и на других международных площадках в пользу немедленного прекращения огня, предотвращения дальнейшего расширения конфронтации, достижения прочных и долгосрочных мира и безопасности в зоне арабо-израильского конфликта на общепризнанной международно-правовой основе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за таких действий США был упущен шанс освободить заложников, среди которых есть и российские граждане.