https://ria.ru/20241121/mid-1984960035.html

Запад хочет установить лояльную ему власть в Грузии, заявили в МИД России

Запад хочет установить лояльную ему власть в Грузии, заявили в МИД России - РИА Новости, 21.11.2024

Запад хочет установить лояльную ему власть в Грузии, заявили в МИД России

Запад стремится установить лояльное ему правительство в Тбилиси, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T11:00

2024-11-21T11:00

2024-11-21T11:18

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Запад стремится установить лояльное ему правительство в Тбилиси, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Когда они говорят о якобы российском вмешательстве - эта та ситуация, когда на воре и шапка горит. Они это делают для того, чтобы прикрыть свои собственные западные преступления", - добавила Захарова, выразив уверенность в том, что грузинский народ сможет отстоять свою идентичность.ЦИК Грузии 16 ноября опубликовал итоговый протокол прошедших 26 октября парламентских выборов, согласно которому победила правящая партия "Грузинская мечта", набрав 53,93% голосов и получив 89 мандатов из 150 в парламенте. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, но они не признают итоги выборов и отказываются от депутатских мест. Парламент должен собраться не позднее десятого дня после публикации итогового протокола по созыву президента. Если президент откажется созывать парламент, законодательный орган соберется самостоятельно.Оппозиционеры считают итоги сфальсифицированными, требуют проведения международного расследования и новых парламентских выборов.Прокуратура Грузии начала расследование в связи с утверждениями оппозиции о якобы фальсификации результатов выборов, однако большинство оппозиционеров не сотрудничают с ведомством.

https://ria.ru/20241119/gruziya-1984573430.html

https://ria.ru/20241119/gruzija-1984562078.html

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в мире, грузия, тбилиси, россия, мария захарова