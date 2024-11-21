https://ria.ru/20241121/mid-1984959197.html

МИД отверг обвинения в причастности России к внутренним делам Грузии

МИД отверг обвинения в причастности России к внутренним делам Грузии - РИА Новости, 21.11.2024

МИД отверг обвинения в причастности России к внутренним делам Грузии

Россия отвергает обвинения во вмешательстве во внутренние дела Грузии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T10:56

2024-11-21T10:56

2024-11-21T11:16

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Россия отвергает обвинения во вмешательстве во внутренние дела Грузии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Эти обвинения (во вмешательстве России - ред.) абсолютно безосновательны, мы их решительно отвергаем", - сказала Захарова на брифинге для СМИ."Когда они говорят о якобы российском вмешательстве - эта та ситуация, когда на воре и шапка горит. Они это делают для того, чтобы прикрыть свои собственные западные преступления", - добавила Захарова, выразив уверенность в том, что грузинский народ сможет отстоять свою идентичность.ЦИК Грузии 16 ноября опубликовал итоговый протокол прошедших 26 октября парламентских выборов, согласно которому победила правящая партия "Грузинская мечта", набрав 53,93% голосов и получив 89 мандатов из 150 в парламенте. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, но они не признают итоги выборов и отказываются от депутатских мест. Парламент должен собраться не позднее десятого дня после публикации итогового протокола по созыву президента. Если президент откажется созывать парламент, законодательный орган соберется самостоятельно.Оппозиционеры считают итоги сфальсифицированными, требуют проведения международного расследования и новых парламентских выборов.Прокуратура Грузии начала расследование в связи с утверждениями оппозиции о якобы фальсификации результатов выборов, однако большинство оппозиционеров не сотрудничают с ведомством.

https://ria.ru/20241119/gruziya-1984677460.html

https://ria.ru/20241118/gruziya-1984453876.html

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