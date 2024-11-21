https://ria.ru/20241121/mid-1984957176.html

База ПРО США в Польше находится в списке потенциальных целей России

База ПРО США в Польше находится в списке потенциальных целей России - РИА Новости, 21.11.2024

База ПРО США в Польше находится в списке потенциальных целей России

База ПРО в Польше давно вошла в число приоритетных целей для войск РФ, открытие базы США ведет к повышению стратегических и ядерных рисков, заявила официальный... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T10:43

2024-11-21T10:43

2024-11-21T11:58

польша

россия

сша

безопасность

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. База ПРО в Польше давно вошла в число приоритетных целей для войск РФ, открытие базы США ведет к повышению стратегических и ядерных рисков, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Это очередной откровенно провокационный шаг в череде глубоко дестабилизирующих действий американцев и их союзников по Североатлантическому альянсу в стратегической сфере... это ведет к подрыву стратегической стабильности... это естественным образом ведет к нарастанию стратегических рисков и как следствие к повышению общего уровня ядерной опасности", - сказала Захарова в ходе брифинга.Объект имеет "очевидный потенциал" для ослабления российских сил сдерживания, добавила она."С учетом характера и уровня угроз возникающих от подобного рода западных военных объектов, база противоракетной обороны в Польше давно пополнила список приоритетных целей для потенциального поражения, что при необходимости может быть обеспечено широким спектром новейших вооружений", - отметила официальный представитель МИД РФ.Американская база противоракетной обороны Aegis официально открыта 13 ноября в польском Редзиково на севере страны в 165 километрах от границы с Россией.Президент Польши Анджей Дуда заявил, что американская база противоракетной обороны в Редзиково направлена против России. По словам Дуды, изначально предполагалось, что база ПРО в Редзиково строится для противостояния противодействия потенциальному ракетному нападению Ирана.

https://ria.ru/20241121/zelenskiy-1984951207.html

https://ria.ru/20241121/ssha-1984955361.html

польша

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

польша, россия, сша, безопасность