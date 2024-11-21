Рейтинг@Mail.ru
База ПРО США в Польше находится в списке потенциальных целей России - РИА Новости, 21.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:43 21.11.2024 (обновлено: 11:58 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/mid-1984957176.html
База ПРО США в Польше находится в списке потенциальных целей России
База ПРО США в Польше находится в списке потенциальных целей России - РИА Новости, 21.11.2024
База ПРО США в Польше находится в списке потенциальных целей России
База ПРО в Польше давно вошла в число приоритетных целей для войск РФ, открытие базы США ведет к повышению стратегических и ядерных рисков, заявила официальный... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T10:43
2024-11-21T11:58
польша
россия
сша
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268429_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_42548bd8b103d1bd41bae21bad7ec2da.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. База ПРО в Польше давно вошла в число приоритетных целей для войск РФ, открытие базы США ведет к повышению стратегических и ядерных рисков, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Это очередной откровенно провокационный шаг в череде глубоко дестабилизирующих действий американцев и их союзников по Североатлантическому альянсу в стратегической сфере... это ведет к подрыву стратегической стабильности... это естественным образом ведет к нарастанию стратегических рисков и как следствие к повышению общего уровня ядерной опасности", - сказала Захарова в ходе брифинга.Объект имеет "очевидный потенциал" для ослабления российских сил сдерживания, добавила она."С учетом характера и уровня угроз возникающих от подобного рода западных военных объектов, база противоракетной обороны в Польше давно пополнила список приоритетных целей для потенциального поражения, что при необходимости может быть обеспечено широким спектром новейших вооружений", - отметила официальный представитель МИД РФ.Американская база противоракетной обороны Aegis официально открыта 13 ноября в польском Редзиково на севере страны в 165 километрах от границы с Россией.Президент Польши Анджей Дуда заявил, что американская база противоракетной обороны в Редзиково направлена против России. По словам Дуды, изначально предполагалось, что база ПРО в Редзиково строится для противостояния противодействия потенциальному ракетному нападению Ирана.
https://ria.ru/20241121/zelenskiy-1984951207.html
https://ria.ru/20241121/ssha-1984955361.html
польша
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268429_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_1f6dd718fcb20c3a72c0c7b831a2a42f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
польша, россия, сша, безопасность
Польша, Россия, США, Безопасность
База ПРО США в Польше находится в списке потенциальных целей России

МИД: база ПРО США в Польше находится в списке потенциальных целей ВС России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. База ПРО в Польше давно вошла в число приоритетных целей для войск РФ, открытие базы США ведет к повышению стратегических и ядерных рисков, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это очередной откровенно провокационный шаг в череде глубоко дестабилизирующих действий американцев и их союзников по Североатлантическому альянсу в стратегической сфере... это ведет к подрыву стратегической стабильности... это естественным образом ведет к нарастанию стратегических рисков и как следствие к повышению общего уровня ядерной опасности", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
В США раскрыли странный план Зеленского
Вчера, 10:10
Объект имеет "очевидный потенциал" для ослабления российских сил сдерживания, добавила она.
"С учетом характера и уровня угроз возникающих от подобного рода западных военных объектов, база противоракетной обороны в Польше давно пополнила список приоритетных целей для потенциального поражения, что при необходимости может быть обеспечено широким спектром новейших вооружений", - отметила официальный представитель МИД РФ.
Американская база противоракетной обороны Aegis официально открыта 13 ноября в польском Редзиково на севере страны в 165 километрах от границы с Россией.
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что американская база противоракетной обороны в Редзиково направлена против России. По словам Дуды, изначально предполагалось, что база ПРО в Редзиково строится для противостояния противодействия потенциальному ракетному нападению Ирана.
Подготовка к выступлению президента США - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
США обострили ядерные риски, заявили в МИД Китая
Вчера, 10:34
 
ПольшаРоссияСШАБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала