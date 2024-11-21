https://ria.ru/20241121/mfts-1984958157.html

МФЦ Ростовской области подключили к справочному номеру 122

МФЦ Ростовской области подключили к справочному номеру 122 - РИА Новости, 21.11.2024

МФЦ Ростовской области подключили к справочному номеру 122

Многофункциональные центры Ростовской области подключили к единому справочному номеру 122, сообщает правительство региона. РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T10:50

2024-11-21T10:50

2024-11-21T10:50

ростовская область

мфц (многофункциональный центр)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 ноя - РИА Новости. Многофункциональные центры Ростовской области подключили к единому справочному номеру 122, сообщает правительство региона. "Теперь жители и гости нашего региона могут бесплатно позвонить в МФЦ с помощью единого номера службы 122", - говорится в сообщении. Для связи с сотрудником многофункционального центра необходимо будет выбрать цифру "7" и назвать городской округ или муниципальный район, где вы находитесь. Голосовой помощник маршрутизирует звонок в нужный МФЦ. "Ежегодно в донские МФЦ поступает более 800 тысяч звонков от жителей и гостей региона. Поэтому для удобства граждан создан единый телефонный центр МФЦ Ростовской области. Он запущен 1 октября 2024 года. За это время в МФЦ поступило более 60 тысяч звонков, из них 10% - на единые номера", - приводятся в сообщении слова заместителя губернатора Ростовской области Артема Хохлова, проверившего работу телефонного центра. Он отметил, что единый телефонный центр позволяет обратиться по телефону в МФЦ Ростовской области любым из удобных способов: единый номер службы 122, единый номер +7 (863) 2-808-808 либо локальный номер МФЦ. Оператором единого телефонного центра является уполномоченный МФЦ Ростовской области. Система построена на платформе, которая позволяет обеспечить георезервирование телефонной связи в непрерывном режиме. "Самое важное - что мы создали такой колл-центр, который может стать одним из сегментов большого регионального колл-центра в случае необходимости информирования жителей Ростовской области по той или иной услуге. Внедрение новых цифровых помощников в работу МФЦ не только упрощает работу самих сотрудников МФЦ, но и дает определенный положительный эффект для взаимодействия с людьми, ведь сегодня МФЦ остаются основным каналом общения граждан с органами власти", - отметил Хохлов.

https://ria.ru/20241120/rassvet-1984899293.html

https://ria.ru/20241120/biblioteka-1984896956.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

мфц (многофункциональный центр)