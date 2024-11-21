https://ria.ru/20241121/memorial-1984996218.html

В Курской области повредили плитку у мемориала павшим воинам

В Курской области повредили плитку у мемориала павшим воинам - РИА Новости, 21.11.2024

В Курской области повредили плитку у мемориала павшим воинам

Неизвестные повредили тротуарную плитку у мемориала павшим воинам в Обоянском районе Курской области, сообщил глава района Игорь Глущенко. РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T13:51

2024-11-21T13:51

2024-11-21T13:56

курская область

происшествия

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КУРСК, 21 ноя - РИА Новости. Неизвестные повредили тротуарную плитку у мемориала павшим воинам в Обоянском районе Курской области, сообщил глава района Игорь Глущенко. "Неизвестные подняли и повредили плитку у Мемориала павшим. Этот акт вандализма оскорбляет память людей, которые пожертвовали всем ради защиты нашей Родины", - написал Глущенко в своем Telegram-канале. Он призвал жителей проявлять бдительность и заботиться о сохранности таких объектов. "Мемориалы — это священные места, где мы можем почтить память героев. Они символизируют уважение и благодарность к тем, кто сражался за мирное существование. Подобные действия недопустимы и виновные должны быть наказаны", - добавил глава района. Согласно опубликованным им фотографиям, вывернуты несколько рядов тротуарной плитки возле памятника.

https://ria.ru/20241108/pamyatnik-1982590502.html

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курская область

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курская область, происшествия