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В Курской области повредили плитку у мемориала павшим воинам - РИА Новости, 21.11.2024
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13:51 21.11.2024 (обновлено: 13:56 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/memorial-1984996218.html
В Курской области повредили плитку у мемориала павшим воинам
В Курской области повредили плитку у мемориала павшим воинам - РИА Новости, 21.11.2024
В Курской области повредили плитку у мемориала павшим воинам
Неизвестные повредили тротуарную плитку у мемориала павшим воинам в Обоянском районе Курской области, сообщил глава района Игорь Глущенко. РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T13:51
2024-11-21T13:56
курская область
происшествия
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КУРСК, 21 ноя - РИА Новости. Неизвестные повредили тротуарную плитку у мемориала павшим воинам в Обоянском районе Курской области, сообщил глава района Игорь Глущенко. "Неизвестные подняли и повредили плитку у Мемориала павшим. Этот акт вандализма оскорбляет память людей, которые пожертвовали всем ради защиты нашей Родины", - написал Глущенко в своем Telegram-канале. Он призвал жителей проявлять бдительность и заботиться о сохранности таких объектов. "Мемориалы — это священные места, где мы можем почтить память героев. Они символизируют уважение и благодарность к тем, кто сражался за мирное существование. Подобные действия недопустимы и виновные должны быть наказаны", - добавил глава района. Согласно опубликованным им фотографиям, вывернуты несколько рядов тротуарной плитки возле памятника.
https://ria.ru/20241108/pamyatnik-1982590502.html
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курская область, происшествия
Курская область, Происшествия
В Курской области повредили плитку у мемориала павшим воинам

Глущенко: в Курской области повредили плитку у мемориала павшим воинам

© Фото : Игорь Глущенко/TelegramНеизвестные повредили тротуарную плитку у мемориала павшим воинам в Обоянском районе Курской области
Неизвестные повредили тротуарную плитку у мемориала павшим воинам в Обоянском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© Фото : Игорь Глущенко/Telegram
Неизвестные повредили тротуарную плитку у мемориала павшим воинам в Обоянском районе Курской области
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КУРСК, 21 ноя - РИА Новости. Неизвестные повредили тротуарную плитку у мемориала павшим воинам в Обоянском районе Курской области, сообщил глава района Игорь Глущенко.
"Неизвестные подняли и повредили плитку у Мемориала павшим. Этот акт вандализма оскорбляет память людей, которые пожертвовали всем ради защиты нашей Родины", - написал Глущенко в своем Telegram-канале.
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Он призвал жителей проявлять бдительность и заботиться о сохранности таких объектов.
"Мемориалы — это священные места, где мы можем почтить память героев. Они символизируют уважение и благодарность к тем, кто сражался за мирное существование. Подобные действия недопустимы и виновные должны быть наказаны", - добавил глава района.
Согласно опубликованным им фотографиям, вывернуты несколько рядов тротуарной плитки возле памятника.
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